Die nutzbare Kapazität der Batterien in Europa beträgt 66,5 kWh, diese Batterien werden in den Daimler-Werken in Kamenz (Deutschland) und Jawor (Polen) gefertigt.

Technisch teilt sich der Mercedes EQB die wesentlichen Merkmale mit dem EQA, so bietet er zum Beispiel in Form des "ECO Assistent" eine situationsoptimierte Rekuperation, die Navigationsdaten, Verkehrs­zeichen­erkennung und Informationen der Fahrzeugsensoren in eine Effizienzstrategie mit einbezieht.

Der Mercedes EQB erweitert im Sommer 2021 die EQ-Reihe der Schwaben und sortiert sich entsprechend der Nomenklatur zwischen EQA und EQC ein. Das wissen wir zum Preis und zur Reichweite des kompakten Elektro-SUV.

Gleich zur Markteinführung des Mercedes EQB (2021) – Premiere feiert das Elektr-SUV auf der Shanghai Auto Show 2021 (21. bis 28. April) – stehen mehrere Modelle mit Front- und Allrad­antrieb sowie verschiedenen Leistungsstufen mit zum Teil über 200 kW in den Startlöchern – der Preis wurde allerdings noch nicht kommuniziert. Die nutzbare Kapazität der Batterien in Europa beträgt 66,5 kWh, diese Batterien werden in den Daimler-Werken in Kamenz (Deutschland) und Jawor (Polen) gefertigt. Auch eine besonders reichweitenstarke Version des EQB ist geplant. So soll der EQB 350 4Matic beispielsweise eine Reichweite von 419 Kilometern nach WLTP-Norm schaffen. In Sachen Design erinnert der EQB stark an den GLB, unterscheidet sich aber durch EQ-spezifische Merkmale: Die LED-Heckleuchten gehen nahtlos in ein sich verjüngendes LED-Leuchtband über, das Kennzeichen ist von der Heckklappe in den Stoßfänger ausgelagert. Dieselbe Strategie verfolgt Mercedes im Cockpit des Mercedes EQB (2021): Das ist nahezu baugleich mit dem des GLB, abhängig von der Ausstattungslinie geben aber ein hinterleuchtetes Zierteil und roségoldfarbene Dekorelemente an den Lüftungsdüsen, Sitzen und am Fahrzeugschlüssel, sowie Instrumente mit elektroautospezifischen Anzeigen im roségoldfarbenen und blauen Farbkonzept Hinweise auf die rein elektrische Modellvariante.

Elektroauto Mercedes EQA (2021): Preis & Reichweite Der EQA feiert seine Premiere

Der Mercedes GLB im Fahrbericht (Video):

Das wissen wir zum Preis des Mercedes EQB (2021)

Der Mercedes EQB (2021) besitzt den Radstand (2.829 Millimeter) des GLB und hat genau denselben geräumigen und variablen Innenraum sowie eine optionale dritte Sitz­reihe mit zwei zusätzlichen Einzelsitzen. Auch das Platzangebot ist ähnlich großzügig: Die Kopffreiheit in der ersten Sitzreihe beträgt 1035 Millimeter, in der zweiten sind es beim Fünfsitzer 979 Millimeter. Das Ladevolumen hat mit 495 bis 1710 beziehungsweise 465 bis 1620 Litern (Angaben für Fünf- bzw. Siebensitzer) die Qualitäten eines kompakten Kombis. Die Lehnen der Sitze in der zweiten Reihe sind serienmäßig in mehreren Stufen in der Neigung verstellbar, auf Wunsch ist diese Reihe um 140 Millimeter in der Länge verschiebbar. Dadurch lässt sich der Kofferraum in verschiedenen Schritten um bis zu 190 Liter vergrößern und vielseitig nutzen. Die zwei optionalen Einzelsitze im Kofferraum bieten Personen bis zu einer Körpergröße von 1,65 Metern bequem Platz. Zur umfangreichen Sicherheitsausstattung gehören ausziehbare Kopfstützen, Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und -kraftbegrenzern auf allen äußeren Sitzplätzen und ein auch die Passagier:innen in der dritten Sitzreihe abdeckender seitlicher Windowbag. In den Sitzreihen zwei und drei können insgesamt bis zu vier Kindersitze befestigt werden, dazu noch ein weiterer auf dem Beifahrerplatz. Zur Vergrößerung des Gepäckraums können die Sitze der dritten Reihe bündig im Ladeboden des Mercedes EQB (2021) versenkt werden.

Elektroauto Mercedes EQC (2019): Preis & Reichweite Das kostet der Mercedes EQC

Die Reichweite des Mercedes EQB (2021)

Technisch teilt sich der Mercedes EQB (2021) wiederum wie erwähnt die wesentlichen Merkmale mit dem EQA, so bietet er zum Beispiel in Form des "ECO Assistent" eine situationsoptimierte Rekuperation, die Navigationsdaten, Verkehrs­zeichen­erkennung und Informationen der Fahrzeugsensoren in eine Effizienzstrategie mit einbezieht. Die im EQB serienmäßige Navigation mit Electric Intelligence kalkuliert den einschließlich möglicherweise nötiger Ladestopps schnellsten Weg ans Ziel. Auf Basis laufender Reichweiten-Simulationen werden dabei nötige Ladestopps ebenso berücksichtigt wie zahlreiche weitere Faktoren, etwa die Topografie und das Wetter. Auch auf Änderungen zum Beispiel der Verkehrssituation und des persönlichen Fahrverhaltens kann das System dynamisch reagieren. Darüber hinaus sorgt die Navigation mit Electric Intelligence dafür, dass vor einem geplanten Ladestopp die Hochvolt-Batterie des Mercedes EQB (2021) bei Bedarf auf eine ladeoptimale Temperatur gebracht wird.

Fahrbericht Neuer Mercedes EQA (2021): Erste Testfahrt Der EQA-Prototyp im Check

Mercedes EQB (2021) mit bis zu 100 kW Ladeleistung