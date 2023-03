E-Autos mit mehr als 500 Kilometern Reichweite: Wir haben die reichweitenstärksten E-Modelle zusammengetragen und geben in der Bildergalerie eine Top-20-Übersicht!

Trägt man alle Modelle, die im März 2023 bestellbar sind, zusammen, so finden sich in den Top-20 der E-Autos mit der höchsten Reichweite ausschließlich Modelle mit über 500 Kilometern Reichweite. Zehn der 20 Elektroautos mit über 500 Kilometern Reichweite fahren sogar über 600 Kilometer weit, der Dauerläufer Nummer eins sogar über 700 Kilometer. Dabei zählt in unserem Vergleich die Reichweite nach WLTP-Messung, wie sie die Hersteller in ihrem Konfigurator oder in den offiziellen Preislisten angeben. Hat der Hersteller einen WLTP-Wert "von/bis" angegeben, so richtet sich unser Ranking nach dem daraus resultierenden Durchschnittswert. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-20-Übersicht: E-Autos mit über 500 Kilometern Reichweite

E-Autos, deren Reichweite nur nach der veralteten NEFZ-Messung, mittels chinesischem CLTC-Fahrzyklus oder US-amerikanischem EPA-Verfahren ermittelt wurden, sind aus unserer Auflistung sind zugunsten der Vergleichbarkeit ausgeschlossen. In der Bildergalerie oben zeigen wir die Elektroautos mit der größten Ausdauer. Bühne frei für die Top-20 der reichweitenstärksten Stromer (Datenstand: März 2023)!

