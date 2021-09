Auch Elektroautos weichen mit ihren Testverbräuchen teilweise deutlich vom WLTP-Normverbrauch ab – es gibt aber auch Ausnahmen, wie unsere große Übersicht zeigt.

Eigentlich sollte der neu eingeführte WLTP-Prüfzyklus deutlich realistischere Werte abbilden als die durch ihn abgelöste NEFZ-Norm. Unsere Tests zeigen aber, dass die von uns ermittelten Testverbräuche nach wie vor teilweise sehr deutlich von der WLTP-Norm abweichen. Das gilt für klassische Verbrenner – aber auch für die neue Welt der Elektroautos. Im Test herrschen keine Laborbedingungen. Gerade der Energieverbrauch von E-Autos wird stark von Witterungseinflüssen und unterschiedlichem Verkehrsaufkommen beeinflusst. Lange Volllastanteile, wenig Rekuperation und niedrige Temperaturen lassen die Verbräuche regelrecht explodieren. So soll der Mercedes EQC 400 4Matic auf 100 Kilometern mit 22,2 kWh auskommen. Im Test bei niedrigen Temperaturen waren es allerdings 33,6 kWh – ein Plus von 51 Prozent. Es gibt aber auch Ausnahmen: Der Renault Zoe hielt sein Versprechen von 17,7 kWh pro 100 Kilometer exakt ein. Und der kleine Peugeot e-208 unterbot sogar seinen vom Hersteller angegebenen WLTP-Verbrauch um drei Prozent. >> Mehr zum Thema New Mobility

Test- vs. WLTP-Verbrauch von Elektroautos: Ergebnisse

Mercedes EQC 400 4Matic (+51 %)

WLTP: 22,2 kWh

Test: 33,6 kWh (AZ 09/2021)

Ford Mustang Mach-E AWD Extend. (+42 %)

WLTP: 18,7 kWh

Test: 26,5 kWh (AZ 09/2021)

Aiways U5 (+39 %)

WLTP: 16,6 kWh

Test: 23,0 kWh (AZ 15/2021)

VW ID.3 Pro (+36 %)

WLTP: 15,4 kWh

Test: 21,0 kWh (AZ 08/2021)

Polestar 2 Long Range Dual Motor (+32 %)

WLTP: 19,3 kWh

Test: 25,5 kWh (AZ 19/2020)

BMW iX3 (+31 %)

WLTP: 19,5 kWh

Test: 25,6 kWh (AZ 09/2021)

Abweichung WLTP-Test-Verbrauch: 30 % und weniger

Tesla Model S Performance (+30 %)

WLTP: 20,0 kWh

Test: 26,0 kWh (AZ 05/2020)

Volvo XC40 Recharge P8 AWD (+27 %)

WLTP: 23,8 kWh

Test: 30,3 kWh (AZ 06/2021)

Audi e-tron S Sportback (+26 %)

WLTP: 26,4 kWh

Test: 33,2 kWh (AZ 23/2020)

Opel Mokka-e (+25 %)

WLTP: 17,4 kWh

Test: 21,7 kWh (AZ 09/2021)

Skoda Enyaq 80 iV (+22 %)

WLTP: 16,7 kWh

Test: 20,4 kWh (AZ 14/2021)

Fiat 500e (+21 %)

WLTP: 14,0 kWh

Test: 16,9 kWh (AZ 13/2021)

Abweichung WLTP-Test-Verbrauch: 20 % und weniger

Tesla Model 3 Standard Plus (+20 %)

WLTP: 14,0 kWh

Test: 16,8 kWh (AZ 08/2021)

Mercedes EQA 250 (+19 %)

WLTP: 17,8 kWh

Test: 21,1 kWh (AZ 14/2021)

Mini Cooper SE (+18 %)

WLTP: 15,2 kWh

Test: 17,9 kWh (AZ 13/2021)

Renault Twingo Electric (+14 %)

WLTP: 16,0 kWh

Test: 18,3 kWh (AZ 05/2021)

Porsche Taycan Turbo S (+14 %)

WLTP: 24,7 kWh

Test: 28,2 kWh (AZ 05/2020)

Mercedes EQV 300 (+14 %)

WLTP: 28,1 kWh

Test: 32,0 kWh (AZ 16/2021)

Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (+13 %)

WLTP: 17,6 kWh

Test: 19,9 kWh (AZ 15/2021)

Hyundai Kona Elektro (+13 %)

WLTP: 14,7 kWh

Test: 16,6 kWh (AZ 21/2020)

Opel Zafira-e Life (+11 %)

WLTP: 27,3 kWh

Test: 30,2 kWh (AZ 16/2021)

Abweichung WLTP-Test-Verbrauch: 10 % und weniger

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (+9 %)

WLTP: 24,4 kWh

Test: 26,6 kWh (AZ 15/2021)

BMW i3 (+8 %)

WLTP: 15,3 kWh

Test: 16,6 kWh (AZ 13/2021)

VW ID.4 Pro (+7 %)

WLTP: 18,9 kWh

Test: 20,2 kWh (AZ 15/2021)

Mazda MX-30 e-Skyactiv (+6 %)

WLTP: 19,0 kWh

Test: 20,2 kWh (AZ 23/2020)

Audi RS e-tron GT (+4 %)

WLTP: 20,6 kWh

​Test: 21,4 kWh (AZ 13/2021)

Kia e-Niro (+3 %)

WLTP: 15,9 kWh

Test: 16,3 kWh (AZ 21/2020)

Peugeot e-2008 (+2 %)

WLTP: 17,8 kWh

Test: 18,2 kWh (AZ 23/2020)

Renault Zoe R 135 Z.E. 50 (0 %)

WLTP: 17.7 kWh

Test: 17,7 kWh (AZ 13/2021)

Peugeot e-208 (-3 %)

WLTP: 17,6 kWh

Test: 17,1 kWh (AZ 20/2020)

