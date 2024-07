Rollendes Familienzimmer

Was den Platz für die Passagier:innen angeht, so geht es insbesondere in der zweiten Reihe dank einer ausgeprägteren Kopffreiheit etwas großzügiger zu als im E-3008.

Mehr Radstand, ein Kombi-Heck und sieben Sitze machen aus einem Peugeot E-3008 den neuen Peugeot E-5008 (2024) mit reichlich Nutzwert. Wir gehen mit dem sauberen Antrieb auf die erste Testfahrt.

Manchmal brauchen gute Ideen auch Platz für ihre Umsetzung. Zum Beispiel, wenn man einem Batterie-elektrischen SUV-Coupé noch eine Version mit höherer Praxistauglichkeit zur Seite stellen möchte. Wie gut, wenn man wie Peugeot mit der STLA-Medium-Plattform des Stellantis-Konzerns eine Basis hat, die nicht nur beim E-3008 zum Einsatz kommen kann, sondern wegen ihrer Skalierbarkeit auch für Größeres taugt. So gibt es den neuen Peugeot E-5008 (2024) mit einem um 16,2 cm verlängerten Radstand. Zeit für die erste Testfahrt mit dem 4,79 m langen SUV mit genügend Raum für sieben Sitze.

Der Peugeot E-5008 (2024) im Video:

Erste Testfahrt: Neuer Peugeot E-5008 (2024) bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Folglich zeigen sich die Hauptunterschiede zwischen dem neuen Peugeot E-5008 (2024) und E-3008 im Innenraum ab der zweiten Sitzreihe: Diese ist nicht nur längs verschiebbar, sondern die Lehnen können auch in der Neigung verstellt werden und sind im Verhältnis 40:20:40 klappbar. Eine "Easy Access"-Funktion lässt die Sitzbank per Zug am Klappgriff kinderleicht nach vorne klappen, wodurch der Zustieg in die dritte Sitzreihe, die aus zwei ebenfalls klappbaren Einzelsitzen besteht, erleichtert wird.

Mit aufgestellter dritter Sitzreihe bleibt ein Kofferraumvolumen von 259 l übrig, bei fünfsitziger Bestuhlung stehen 748 l zur Verfügung, während bei flachgelegter zweiter Sitzreihe und dachhoher Beladung 1815 l nutzbar sind. Umzügen oder ausgedehnten Baumarkt-Touren steht somit nichts im Wege. Was den Platz für die Passagier:innen angeht, so geht es insbesondere in der zweiten Reihe dank einer ausgeprägteren Kopffreiheit etwas großzügiger zu als im E-3008. In Reihe drei sind die Sitze überraschend großzügig gepolstert. Die überschaubare Ellbogenfreiheit allerdings dürfte auf längeren Strecken nur beim Nachwuchs keine Kritik aufkommen lassen. Der Arbeitsplatz vorne links ist mit jenem des E-3008 identisch. Hier blicken wir auf ein hochauflösendes, konkaves 21-Zoll-Display und freuen uns auf der ersten Testfahrt über den gelungenen und gut verarbeiteten Materialmix.

Komfortabler Antrieb für gediegenes Fahren

Für die erste Testfahrt stand der neue Peugeot E-5008 (2024) in der 157 kW (213 PS) starken Frontantriebsvariante zur Verfügung. Die 170 kW (231 PS) starke Long-Range-Version (bis 660 km Reichweite) und die Allrad-Version mit 237 kW (322 PS) kommen später, ebenso der 136 PS (100 kW) starke Mildhybrid. Dank 345 Nm Drehmoment schiebt der E-5008 mit seiner elektrischen Basismotorisierung kräftig an und wirkt recht souverän. Bis zur 100-km/h-Marke sollen 8,8 s vergehen, was nach dem ersten Fahreindruck glaubhaft erscheint. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 km/h elektronisch begrenzt. Das sind immerhin 10 km/h mehr als bei einem ebenfalls siebensitzigen Mercedes EQB. Bei Ausnutzung der Höchstgeschwindigkeit dürfte allerdings von der versprochenen Reichweite (bis zu 500 km) wenig übrig bleiben.

So konzentriert man sich während der ersten Testfahrt auf andere Dinge, etwa das hohe Niveau des akustischen Komforts. Antriebsgeräusche sind naturgemäß kaum vorhanden, Windgeräusche sind ähnlich wie Abrollgeräusche zumindest bis 130 km/h auf der Autobahn gut gedämmt. Der längere Radstand (plus 16,2 cm) macht sich beim Federungskomfort bemerkbar, denn der neue Peugeot E-5008 (2024) zeigt sich von Bodenwellen subjektiv weniger beeindruckt als der E-3008. Dafür wirkt der Neue aber auch eine Spur weniger handlich, was bei einem 4,79 m langen SUV jedoch kaum zum Problem werden dürfte. Eher schon, dass mitunter die Traktionsgrenzen rasch erreicht und Antriebseinflüsse in der Lenkung spürbar sind. Kritikpunkte, die bei artgerechter Haltung des entspannten Franzosen rasch zu Petitessen werden.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 15/2024 Peugeot E-5008 (157 kW FWD) Technische Daten Motor permanenterregte Dreiphasen-Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 157 kW/213 PS Max. Drehmoment 345 Nm Kapazität/Spannung 73 kWh (Netto), 400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4791/1895 (2108)*/1694 mm Leergewicht/Zuladung 2218/682 kg Kofferraumvolumen 748-1815 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 8,8 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 17,8 kWh Reichweite 500 km Kaufinformationen Grundpreis 51.150 € Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel