Der Santa Fe kostet ab 56.700 Euro

Ein 12,3-Zoll-Bildschirm und das Infotainmentsystem sind in ein Panoramapanel integriert, Fahrstufen werden augenscheinlich über einen Hebel am Lenkrad gewählt.

Die Zeit reif für den neuen Hyundai Santa Fe. Das hierzulande größte SUV der Marke geht 2024 in die fünfte Runde und wird auch weiterhin mit einem großzügigen Innenraum, bis zu sieben Sitzen und Hybrid-Antrieben locken. Das ist der Preis!

Preis: Hyundai Santa Fe (2024) ab 56.700 Euro

Seit 2000 ist der Hyundai Santa Fe bereits auf dem Markt. Er trat damals das Erbe der harten Offroader Galloper und Terracan an, schliff ihre Kanten glatt und lockte sie aus dem Matsch in die Stadt. Die Sport Utility Vehicles hatten schon damals Hochkonjunktur: Eine hohe Sitzposition und viel Komfort in der Rushhour waren wichtiger als Allradantrieb oder gute Böschungswinkel. Nach gut 5,5 Mio. weltweiter Verkäufe kehrt der neue Santa Fe (2024) zurück zu seinen kantigen Wurzeln. Der Einstiegspreis beläuft sich auf 56.700 Euro (Stand: Juli 2024). Erhältlich ist das SUV in den Ausstattungslinien Prime, Signature und Blackline als Fünf-, Sechs- und Siebensitzer.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Kaufberatung zum Hyundai Kona (2024) im Video:

Antrieb: Allrad optional, Voll- oder Plug-in-Hybrid

Technisch basiert der neue Santa Fe auf der bisherigen Generation. Feinarbeit an den Fahrwerksaufnahmen, neue hydraulische Stützlager und selbstregulierende, adaptive Dämpfer sollen ihm im Verbund mit der erhöhten Karosseriesteifigkeit aber einen deutlich besseren Komfort bescheren. Unter dem Blech des Hyundai Santa Fe (2024) gibt es zum Marktstart den 1.6 T-GDI Hybrid mit 215 PS (158 kW) und den 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid (elektrische Reichweite: etwa 70 km) mit rund 230 PS (169 kW) – beide ausschließlich mit Sechsstufen-Automatik. Allradantrieb ist wahlweise erhältlich. Ein reiner elektrischer Antrieb ist dem Ioniq 7 vorbehalten bleiben. Mit bis zu 2,5 t Anhängelast eignet sich das noch aktuelle Modell vortrefflich zum Schleppen von Anhängern – ein Talent, auf das die Kundschaft auch künftig großen Wert legen dürfte.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Kastig und rechtwinklig

Die fünfte Generation des Hyundai Santa Fe (2024) dürfte beinahe zeitgleich mit dem Ioniq 7 der elektrischen Hyundai-Submarke auf dem Markt debütieren und verfügt neben den vergleichbaren Außenmaßen (4830 mm Länge/1720 mm Höhe) auch über die ein oder andere Designparallele. Das SUV fällt deutlich kantiger und minimalistischer gezeichnet aus als zuletzt. Es dominieren klare Linien und rechte Winkel. Vorder- und Rückleuchten sind H-förmig, ebenso wie die Frontschürze. Selbst die Radläufe weisen keine gebogene Linie auf. Das Dach scheint dank abgedunkelter A- und B-Säulen zu schweben, das Heck fällt unter einem kurzen Dachspoiler steil ab. Durch den im Vergleich zum Vorgänger angewachsenen Radstand und den dadurch gewonnenen Raum und der großen Heckklappe soll sich der Santa Fe auch als Outdoor- und Camping-Fahrzeug eignen. Den passend robusten Look liefern die kurzen Überhänge und die 21-Zoll-Räder.

Interieur: Keine Spielereien & 7 Sitze

Foto: Hyundai

Das minimalistische und geradlinige Design setzt sich auch im Innenraum des Hyundai Santa Fe (2024) fort. Ein 12,3-Zoll-Bildschirm und das Infotainmentsystem sind in ein Panoramapanel integriert, Fahrstufen werden augenscheinlich über einen Hebel am Lenkrad gewählt. Die Mittelkonsole mündet in eine angeschrägte Bedieneinheit mit Tasten und Drehreglern für Klimatisierung, Radio, Fahrmodi und weitere Funktionen. Zwei separate Ladeschalen lassen das kabellose Aufladen von zwei Smartphones zur gleichen Zeit zu. Die beiden hinteren Sitzreihen können zu einer Fläche umgelegt werden, die den Transport beispielsweise von sperrigen Sportgeräten oder das Übernachten im Auto ermöglichen sollen.

Fahreindruck: Optisch ein Abenteurer, aber ein verkappter Van

Optisch ein hartgesottener Geländewagen, ist der Hyundai Santa Fe (2024) mit seinen 4,83 m Länge eine Familienkutsche für alle, die mehr als zwei Kinder haben und früher vielleicht mal einen Van gefahren wären. Wozu sonst gibt es hinten gleich zwei Sitzreihen, wobei in der mittleren Reihe die Wahl bleibt zwischen zwei einzelnen Sesseln oder einer durchgehenden Bank, und einen um 90 l vergrößerten Kofferraum, sodass nun schon in der Grundkonfiguration 725 l Stauraum zur Verfügung stehen. Als Plug-in-Hybrid ist die Batterie groß genug für einen Steckdosen-Anschluss. Wobei Größe hier natürlich relativ ist: Während Konkurrenten wie der Skoda Kodiaq mittlerweile an die 100 km rein elektrisch schaffen, orientieren sich die Koreaner:innen am Vorgänger, sodass mit nicht viel mehr als 14 kWh und knapp 70 km zu rechnen ist. Und wenn sich an der Ladeleistung von 3,3 kW nicht viel tut, werden selbst die wohl die meiste Zeit ungenutzt bleiben. Ebenfalls eher gemächlich, aber dafür gemütlich ist die erste Testfahrt mit dem neuen Hyundai Santa Fe (2024) – bei guten neun Sekunden von null auf 100 und maximal 190 km/h ist die Premium-Konkurrenz weit entfernt und ein bisschen mehr Souveränität würde einem derart stolzen Auto auch gut zu Gesicht stehen.

Von Thomas Geiger

Hyundai Santa Fe als Gebrauchtwagen kaufen

Angesichts der neuen Generation wird der Vorgänger als Gebrauchtwagen umso interessanter: Der Hyundai Santa Fe trägt zwar seit 2000 die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer im Namen, die vierte Generation (seit 2018) ist aber weniger denn je für die Prärie gemacht. Vielmehr sollte sie sich als nobler "Pampersbomber" im Familiendschungel etablieren. Das zeigt nicht nur das Design des koreanischen SUV-Flaggschiffs, das viel eleganter und filigraner wurde, aber schon 2020 ein umfassendes Facelift erhielt. Auch im Modellprogramm spielte der Santa Fe der vergangenen Generation eine neue, höher positionierte Rolle: In Länge und Radstand um jeweils sieben Zentimeter gestreckt, rangiert er mit 4,77 m exakt zwischen dem bisherigen Fünfsitzer und dem (gestrichenen) Grand Santa Fe mit sieben Sitzen. Stattdessen gibt es einen "Seven" genannten Sechs- beziehungsweise Siebensitzer auf gleicher Basis.

Spürbar wird die angepasste Ausrichtung auch bei Antrieb und Ausstattung. Flüsterleise mit softer Achtstufen-Automatik und weichem Fahrwerk kreuzt der gebrauchte Hyundai Santa Fe über die Straße. Einziger reiner Benziner war ein 2,4-Liter mit 185 PS (136 kW, bis zum Facelift), bei den Dieseln gab es einen 2,0-Liter mit 150 PS (110 kW, bis zum Facelift), aktuell noch einen 2,2 Liter mit 194 PS (143 kW). Seit dem Facelift 2020 sind zwei neue 1,6-Liter-Turbos als Mild- oder Plug-in-Hybrid zu haben. Letzterer fährt 56 km elektrisch. Worauf beim Gebrauchtwagen-Kauf noch zu achten ist, zeigt die Auswertung der aktuellen Statistiken in den Hauptuntersuchungen.