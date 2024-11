So fährt sich Peugeots geräumiges Familien-SUV

Mit dem neuen Peugeot 5008 Hybrid (2024) hat die Marke ein siebensitziges SUV im Sortiment, das erfreulich viel Auto fürs Geld bietet. Die Stärken und Schwächen zeigen sich bei der ersten Testfahrt!

Erste Testfahrt: Neuer Peugeot 5008 Hybrid (2024) kein Fahrdynamik-Wunder

Nach dem vollelektrischen E-5008 (Hier gehts zum Fahrbericht des Peugeot E-5008) bringt Peugeot vom stylish gezeichneten SUV nun auch eine auf Effizienz getrimmte Mildhybrid-Version. Um es gleich vorwegzunehmen: Allzu viel Dynamik sollte man angesichts der Leistung von 136 PS (100 kW) nicht erwarten. Die Kombination aus Dreizylinder-Turbobenziner und E-Maschine gefällt bei unserer ersten Testfahrt zwar im Stadtverkehr mit einem kraftvollen Antritt, doch bereits auf der Landstraße fehlen dem leer immerhin 1,7 t schweren Peugeot 5008 Hybrid (2024) Reserven. Überholmanöver und Bergaufpassagen erfordern etwas mehr Geduld und passen besser zu einer gelassenen Fahrweise. Auf der Autobahn rennt der Peugeot bei Bedarf 198 km/h, legt ab Richtgeschwindigkeit aber eher zäh an Tempo zu.

Doch der 48-V-Hybrid will auch gar kein Sportler sein, obwohl das problemlose Handling und die direkte Lenkung durchaus Agilität vermitteln. Vielmehr verspricht das Ingenieursteam einen niedrigen Verbrauch von durchschnittlich 5,8 l je 100 km. Dabei ist das Sparpotenzial in der Stadt am größten, da hier die in das Doppelkupplungsgetriebe integrierte E-Maschine trotz des kleinen, aber dafür auch nur 13 kg leichten Akkus häufig mitarbeiten kann – bis zu 2,5 l soll das laut Peugeot bringen.

So funktioniert die 48-V-Technik

Der neue Peugeot 5008 Hybrid (2024) beschleunigt vollelektrisch maximal auf 30 km/h, bis 140 km/h gelingt es dem lediglich 15,6 kW (21 PS) starken E-Motor immerhin, die Geschwindigkeit bei gleichmäßiger Testfahrt allein aufrechtzuerhalten. Allerdings reicht die Kapazität (0,89 kWh) nur für etwa einen Kilometer Strecke. Doch sobald der Verbrenner einen Leistungsüberschuss generiert, das Auto ausrollt oder bremst, lädt das System autark wieder nach. Ein Aufladen per Kabel ist nicht nötig. In der Stadt ist der rein elektrische Anteil dementsprechend groß, und je schneller die Fahrt wird, desto kürzer sind die Ruhephasen des Benziners.

Um das Zu- und Abschalten der beiden Motoren muss man sich aber nicht kümmern, das regelt die Elektronik völlig selbstständig. Mehr als ein sanftes Rucken ist davon nie zu spüren, und im Teillastbetrieb läuft der Dreizylinder so dezent, dass man ihn auch kaum hört. Wird indes die volle Leistung verlangt, klingt der PureTech-Ottomotor doch recht präsent und überträgt leichte Vibrationen ins Lenkrad. Bei ruhiger Fahrweise hingegen gefällt die Motoren-Kombination mit guten Manieren, und auch das Doppelkupplungsgetriebe glänzt mit sanften Schaltvorgängen. Zudem versteht es die Getriebesteuerung bestens, das früh anliegende Drehmoment des Turbos zu nutzen und vermeidet unnötige Rückschaltungen, was den Fahrkomfort steigert.

Geschmeidige Federung & viel Platz

Auch die Federung erweist sich bei der ersten Testfahrt als geschmeidig und bügelt Wellen oder kleinere Dellen routiniert aus. Nur bei groben Hindernissen wie Bordsteinkanten oder abgesackten Gullydeckeln geraten die Vorderräder ein wenig ins Stolpern. Abrollgeräusche und Fahrwerkspoltern sind dem geräumigen Peugeot 5008 Hybrid (2024) jedoch fremd.

Ein weiterer Pluspunkt auf längeren Etappen: die bequemen Sitze. Die Person am Steuer thront standardmäßig auf einem vielfach einstellbaren Komfortsitz. Optional (2550 Euro, ab GT) gibt es zudem für die beiden vorderen Plätze Polster mit adaptiven Seitenwangen, die sich mittels Luftpolster anpassen und stabilen Halt offerieren, ohne einzuengen. Lobenswert ist auch, dass die Sitzposition nicht mehr so eigenartig ausfällt wie im Vorgänger, obwohl Peugeot am Konzept des kleinen Lenkrads festhält.

Der lange Radstand von 2,90 m sorgt darüber hinaus für eine üppige Beinfreiheit in der zweiten Reihe, die sich um 16 cm vor- oder zurückschieben lässt. Selbst in der dritten Reihe ist genug Luft für zwei Erwachsene bis 1,80 m Körpergröße. Ein- und Aussteigen erfordert jedoch Gelenkigkeit. Die hinteren Sitze lassen sich zudem umklappen, wodurch ein variabel nutzbarer Stauraum entsteht. Die Sitze falten sich mittig geteilt zusammen, die Lehnen der mittleren Bank sind dreigeteilt. Legt man alle Sitze um, passen bis zu 1815 l Gepäck in den neuen Peugeot 5008 Hybrid (2024), davon rund 80 l unterhalb des Ladebodens.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 26/2024 Peugeot 5008 Hybrid Technische Daten Motoren 3-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1199 cm³;

permanenterregte Synchronmaschine Antrieb 6-Gang, Doppelkupplung;

Vorderradantrieb Systemleistung 100 kW/136 PS Systemdrehmoment 230 Nm Kapazität/Spannung 0,9 kWh (netto)/48 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4791/1934 (2108)*/1694 mm Leergewicht/Zuladung 1705/645 kg Kofferraumvolumen 748-1815 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 10,2 s Höchstgeschwindigkeit 198 km/h Verbrauch auf 100 km 5,8 l S Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Grundpreis 42.250 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel