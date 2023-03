Der Nissan X-Trail (T33) ist seit Herbst 2022 auch in Deutschland bestellbar. Wir fassen alle relevanten Informationen wie Preis, Anhängelast und Kofferraumvolumen sowie die Ausstattungslinien wie Tekna und N-Connecta zusammen.

Wie erwartet ähnelt die vierte Generation (T33) des Nissan X-Trail (2022) zum Preis ab 35.500 Euro (Stand: Oktober 2022) stark dem Schwestermodell Nissan Rogue, das bereits seit 2020 in den USA verkauft wird. Seitenlinie und Heck wiederum erinnern an die Ende 2014 gestartete Vorgänger-Generation. Die untere Fensterlinie behält ihren markanten Knick vor der C-Säule und die Rückleuchten ragen auch bei der Neuauflage bis an die Unterkante der Heckscheibe. Es sind vor allem Details, wie eine Zierleiste oberhalb der Seitenfenster, die bis zum markanten Dachkantenspoiler fortgeführt wird, die das Design aufwerten. Wo der Vorgänger mit mehr Schwung in der Karosserie daherkommt, wirkt das neue Modell nun bulliger. Dafür sorgt in erster Linie die Front. Der klassische U-förmige Nissan-Grill bleibt das zentrale Element, während die Scheinwerfer nun zweigeteilt ausgeführt sind. Der untere Part nimmt dabei die Linien der seitlichen Lufteinlässe auf. Im Innenraum mit digitalen Instrumenten wird der Fortschritt am deutlichsten: Der Infotainment-Bildschirm wandert ein Stockwerk höher, wodurch Bedienung und Ablesbarkeit deutlich besser als bislang ausfallen dürften. Auf dem Mitteltunnel fällt ein neuer Wählhebel für das Automatikgetriebe auf, der sich ebenso wie ein Drehrad für die Fahrmodi harmonisch in das frische Interieurdesign einfügt. Die Klimabedienung ist weiterhin separat ausgeführt. Im Fond darf man sich beim Nissan X-Trail (2022) über eine Sitzheizung sowie eine dritte Klimazone freuen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis, Anhängelast & Ausstattung (Tekna) des Nissan X-Trail T33 (2022)

Besonders von Interesse dürften die Anhängelast und der Kofferraum des Nissan X-Trail (2022) sein. Das japanische SUV ist ein beliebtes Zugfahrzeug und hat seinem Plattform-Bruder Qashqai einen größeren Kofferraum und zwei optionale Sitze voraus. Das Kofferraumvolumen beträgt beim X-Trail 585 Liter (Fünfsitzer), während die Anhängelast noch nicht genannt wurde. Der Vorgänger zog je nach Version bis maximal 2000 Kilogramm (gebremst). In der Neuauflage auf der CMF-C-Plattform setzt der Autobauer den e-Power-Antrieb ein, den wir bereits aus dem Qashqai kennen. Dabei handelt es sich um einen seriellen Hybrid, bei dem ein Elektromotor die Räder antreibt und ein kleinerer Benzinmotor die Batterie während der Fahrt lädt. Im X-Trail T33 leistet der e-Power 204 bis 213 PS (150 bis 157 kW). Die stärkere Version ist den Allradantrieb-Varianten vorbehalten. Außerdem bietet Nissan die Option auf einen klassischen Verbrenner mit 163 PS (120 kW) ohne Allradantrieb. In der Basisvariante ist der Nissan X-Trail (2022) als Visia ab 35.500 Euro erhältlich. Darüber rangieren Acenta, N-Connecta und Tekna.

