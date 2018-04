Wie ein Auto auf seine Betrachter wirkt, hängt entscheidend von den gewählten Felgen ab. Schon ab Werk bieten die meisten Hersteller eine große Auswahl verschiedener Felgen-Größen und -Designs an, aber auch das Zubehör- und Tuning-Angebot ist riesig. Den Möglichkeiten sind dabei so gut wie keine Grenzen gesetzt, auch bunte Farben und Hightech-Werkstoffe wie Carbon sind längst auf dem Felgen-Markt angekommen. Die früher üblichen Stahlfelgen nutzen die meisten Autofahrer heute nur noch im Winter, in der wärmeren Jahreszeit sind Alu-Felgen längst zum Standard geworden.