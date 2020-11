Der Peugeot 308 (2021) ist mit Benzin- und Dieselmotoren sowie erstmals als Plug-in-Hybrid erhältlich. Unsere Illustration zeigt die Neuauflage in der GT Line, doch auch die Allure-Ausstattung dürfte wiederkehren. Wir haben neue Fotos von einem Erlkönig!

Der Peugeot 308 (2021) bleibt wie im Fall des größeren 508 der Modellbezeichnung des Vorgängers treu. Ab 2021 soll der Kompakte auf Golf-Kurs fahren und mit einem betont dynamischen Design die Herzen der Autofans erobern. Auffallend sind der wuchtige Grill mit neuem Logo und tief in den Stoßfänger schneidenden Tagfahrlichtern. Auch das Heckdesign zeigt das neue Selbstbewusstsein der Marke, wie neue Fotos eines Erlkönigs bestätigen. Horizontal ausgeführte, zweiteilige und offenbar in Klarglas ausgeführte LED-Rückleuchten betonen die Breite. In der Galerie zeigen wir die Illustration des Serienmodells in der GT Line-Ausführung, aber auch die beliebte Allure-Ausstattung dürfte weiterhin zum Modellangebot gehören. Der 308 kommt 2021 zudem mit weiterentwickelter Technik auf den Markt: So umfassen die Motoren des Peugeot 308 (2021) einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 und 130 PS, einen 1,5 Liter-Turbodiesel mit 120 PS sowie einen 2,0-Liter-Turbodiesel mit 150 und 180 PS. Geplant ist zudem ein Plug-in-Hybrid: Hier sollen ein 180 PS starker 1,6-Liter-Benziner und eine 80 kW (109 PS) leistende E-Maschine für gleichermaßen kraftvolles wie sparsames Vorankommen sorgen. Mehr zum Thema: Der Peugeot e208 im Fahrbericht

Neuheiten Peugeot 208 (2019): Motor, Ausstattung & Preis Der neue 208 ist Auto des Jahres 2020

Der Peugeot 308 TCR im Video:

Auch als GT Line & Allure: Fotos vom Peugeot 308 (2021)