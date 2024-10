Opel verrät endlich den Grandland-Preis

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Kofferraumvolumen beträgt 550 bis 1641 l, der Einzug in der Heckschürze erleichtert das Beladen.

Über ein flaches 16-Zoll-Display werden die Haupteinstellungen vorgenommen. Eine kabellose Integration per Apple CarPlay oder Android Auto versteht sich 2024 von selbst.

Ein Zuwachs von gut 17 cm in der Länge bedeutet, dass sich das SUV nun auf 4,65 m streckt (Breite: 1905 mm, Höhe: 1660 mm).

Mit seiner zweiten Generation erhält der Grandland einen völlig neuen Look.

Die zweite Generation des Opel Grandland (2024) hat seinen biederen Look abgelegt und wird zum stylischen Familiengefährt. Mit dabei sind wieder Hybrid- und Elektro-Varianten. Wir geben eine erste Preiseinordnung.

Preis: Opel Grandland (2024) ab 36.400 Euro

Ein starkes Absatzplus 2023 ermutigt. Genau die richtige Zeit also für extrovertiertere Designs, auch für den Opel Grandland (2024). Mit seiner zweiten Generation erhält das besonders für Familien interessante SUV nun einen völlig neuen Look. Gebaut wird der neue Grandland in Eisenach. Kostete der Vorgänger ab 32.630 Euro, ist die Neuauflage ab 36.400 Euro (Stand: Oktober 2024) erhältlich.

Leslie & Cars zeigt den Opel Grandland (2024) im Video:

Antriebe: Mildhybrid, Plug-in-Hybrid und Elektro

Die Stellantis Architecture Platform für Fahrzeuge im Kompakt- und Mittelklasse-Segment (STLA Medium) bildet die Basis für den Opel Grandland (2024). Sie wurde mit dem Fokus auf Elektroautos entwickelt, kann aber ebenfalls auch für Mild- und Plug-in-Hybride eingesetzt werden.

Rein elektrisch soll der dann 157 kW (213 PS) starke Grandland bis zu 582 km weit stromern (WLTP) und in unter 30 min nachgeladen sein. Standardmäßig sitzt im Unterboden ein 73-kWh-Akku (netto), optional steigt die Kapazität auf 82 kWh. Mit der noch nicht erhältlichen 97-kWh-Batterie sollen sogar bis zu rund 700 km ohne Ladestopp möglich sein.

Als Plug-in-Hybrid mit 143 kW (195 PS) Systemleistung soll er bis zu 85 km elektrisch fahren können. Zudem kommt beim PHEV und dem Stromer wie im Astra GSe eine selektive Dämpferanpassung zum Einsatz. Wer nicht auf die Tankstelle verzichten kann oder möchte, wählt einfach den 136 PS (100 kW) starken 1,2-l-Turbobenziner. Diese Variante gibt es als 48-V-Mildhybrid mit einem neuen elektrifizierten Sechsstufen-Doppelkupplungsgetriebe.

Exterieur: Der Grandland ist gewachsen

Die neue Plattform bedeutet auch einen Zuwachs von gut 17 cm in der Länge, womit sich der Opel Grandland (2024) nun auf 4,65 m streckt (Breite: 1905 mm, Höhe: 1660 mm). Erstmals erhält ein Opel einen 3D-Vizor mit beleuchtetem Opel-Blitz, die Intelli-Lux-Pixel-HD-Scheinwerfer sorgen für eine adaptive, blendfreie Ausleuchtung der Fahrstrecke. Auf Chromelemente hat Opel gänzlich verzichtet, dafür ist das Dach farblich von der restlichen Karosserie abgesetzt.

Interieur: Opel reagiert auf Kritik

Foto: Opel

Die gewachsenen Maße des Opel Grandland (2024) kommen vor allem dem Innenraum zugute, genauer gesagt den Fondpassagier:innen die, die zwei Zentimeter Beinfreiheit gewinnen. Die Rückseite der Vordersitze bieten zudem eine extra Knieausbuchtung für Großgewachsene. Das Kofferraumvolumen beträgt 550 bis 1645 l, der Einzug in der Heckschürze erleichtert das Beladen.

Opel nahm die Qualitätskritik ernst und hat auf den glänzenden Klavierlack verzichtet. Über ein flaches, je nach Ausstattung 10- oder 16-Zoll-Display werden die Haupteinstellungen vorgenommen. Eine kabellose Integration per Apple CarPlay oder Android Auto versteht sich 2024 von selbst. Opel-typisch, fehlen auch die ergonomischen AGR-Sitze (Aktion gesunder Rücken) nicht – optional sogar mit Ventilation- und Massagefunktion.