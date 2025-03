Preislich wie leistungstechnisch klafft im Portfolio des Opel Grandland eine große Lücke von knapp 10.000 Euro – beziehungsweise von rund 110 PS. In puncto Preis exakt in diese Kerbe schlägt nun der neue Opel Grandland Plug-in-Hybrid (2025), der bei rund 40.000 Euro startet (alle Preise: Stand Februar 2025). Mit einer Systemleistung von 195 PS (143 kW) ist er dem elektrischen Grandland allerdings näher als dem dreizylindrigen 48-V-Hybrid (die Vor- und Nachteile von Mildhybriden erklärt) mit 136 PS (100 kW). Im PHEV bekommt ein 1,6 l großer Vierzylinder-Turbobenziner tatkräftige Unterstützung von einem E-Motor – den Kraftschluss übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Erste Testfahrt: ​Neuer Opel Grandland PHEV (2025) ist ein Cruiser

Derart gerüstet geht es bei der ersten Testfahrt zwar flott vorwärts, doch den Antriebskomfort des vollelektrischen Grandland kann der Plug-in-Hybrid nicht liefern. Sobald der Vierzylinder anspringt, ist es vorbei mit der angenehmen Ruhe an Bord. Das Aggregat ist zwar ausreichend kultiviert, jault unter Leistungsabfrage aber eher unschön auf. So bleibt das gediegene Cruisen die Paradedisziplin des teilelektrifizierten SUV. Und das gelingt ihm durchaus anständig. Auch der neue Opel Grandland Plug-in-Hybrid (2025) verwöhnt mit einem guten Sitzkomfort (Intelli-Sitze mit AGR-Zertifizierung, Serie ab GS) und einem zwar straffen, aber tendenziell eher komfortabel abgestimmten Fahrwerk.

Adaptive Dämpfer steigern nicht den Fahrkomfort

Die passiv adaptiven Dämpfer sind für den neuen Opel Grandland Plug-in-Hybrid (2025) serienmäßig, steigern den Fahrkomfort aber nicht nachhaltig. Insgesamt würde man sich ein etwas feineres Anfedern wünschen. So erreichen die grundsätzlich steife Karosserie mehr Impulse als nötig. An der grundsoliden Konstruktion – made in Germany, denn der Grandland läuft in Eisenach vom Band – gibt es nur wenig auszusetzen. Bis zu fünf Personen finden ebenso wie deren Gepäck kommod Platz. Die Verarbeitung ist gut, obwohl man sich an der ein oder anderen Stelle feinere Materialien wünschen würde. Warum etwa der von Fingern erreichbare Teil des Armaturenbretts fast vollständig hart, aber der Teil unterhalb der Frontscheibe weich gestaltet wurde, bleibt ein Rätsel.

Hat man eine Wallbox (11- und 22-kW-Lader: Für wen lohnt sich was?) daheim, könnten die 3,7 kW Ladeleistung reichen, gegen 500 Euro Aufpreis sind auch 7,4 kW möglich. Hier bieten andere Wettbewerber, darunter der teurere Konkurrent VW Tiguan, mittlerweile deutlich mehr – etwa eine Gleichstrom-Schnellladefähigkeit. Das relativiert den recht günstigen Einstiegspreis des neuen Opel Grandland Plug-in-Hybrid (2025).

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 07/2025 Opel Grandland Plug-in-Hybrd Technische Daten Motoren 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1598 cm³;

permanenterregte Synchronmaschine Antrieb 7-Gang, Doppelkupplung; Vorderrad Systemleistung 143 kW / 195 PS Systemdrehmoment 350 Nm Kapazität 17,9 kWh Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4650 / 1905 (2103)* / 1665 mm Leergewicht/Zuladung 1896 / 564 kg Kofferraumvolumen 550 – 1645 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,8 s Höchstgeschwindigkeit 220 km/h Verbrauch auf 100 km 0,8 l S und 21,9 kWh Elektrische Reichweite 87 km Kaufinformationen Grundpreis 40.150 € Marktstart Frühjahr 2025 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel