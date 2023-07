Die AUTO ZEITUNG erreichen allererste Fotos vom Hyundai Tucson Facelift (2024) als stark verkleideter Erlkönig. Was nur rund drei Jahre nach Marktstart der aktuellen Generation aus Sicht von Hyundai änderungswürdig sein könnte, skizzieren wir hier.

Preis: Hyundai Tucson Facelift (2024) ab rund 32.000 Euro

2020 erst hat der radikal neu gestylte Tucson die Automobilwelt erstaunt: Wow, wie progressiv Hyundai sein kann. Drei Jahre später, nach Neuheiten wie dem Ioniq 5 oder 6 und dem baldigen 7, sind wir solch mutiges Design schon gewohnt. Immer wieder erstaunlich aber ist, in welcher Frequenz Hyundai und auch die Schwestermarke Kia ihre Fahrzeuge überarbeiten oder in einer ganz neuen Generation auf den Markt bringen. Nun deuten erste Erlkönigbilder an, was sich mit dem Hyundai Tucson Facelift (2024) ändern könnte. Ob es auch Änderungen beim Preis gibt, ist schwer abzuschätzen: Ginge es nach dem allgemeinen Trend, dürften die aktuellen 31.690 Euro (Stand: Juli 2023) schwer zu halten sein. Wir sind aber optimistisch und sagen, das SUV hält die 32.000er-Marke. Die beliebte N Line übersteigt das Budget freilich deutlich – aktuell sind es 45.990 Euro. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Hyundai Kona (2023) im Video:

Antriebe: Benziner u.a. als Mild-, Voll- und Plug-in-Hybride

Der Südkoreaner ist derzeit ausschließlich mit Benzinmotoren erhältlich, die je nach Variante auch mildhybridisiert und (optional) mit Allradantrieb versehen sind. Hinzu kommen je ein Voll- und ein Plug-in-Hybrid. Es ist nicht zu erwarten, dass sich mit dem Hyundai Tucson Facelift (2024) an den Leistungsdaten von derzeit 150 bis 265 PS (110 bis 195 kW) viel ändert. Die eine oder andere Software-Anpassung könnte etwas Leistung bei gleichzeitig sinkendem Verbrauch generieren. Auch erscheint es durchaus möglich, dass 48-Volt-Mildhybrid-Technik zum neuen Standard aller Motorisierungen wird. Die Anhängelast des noch aktuellen Vorläufers beträgt gebremst bis zu 1650 Kilogramm. Das dürfte so auch seinen Fortbestand haben.

Die Konkurrenten

Exterieur: Wird das Design erwachsener?

Viel ist vom Hyundai Tucson Facelift (2024) aufgrund der massiven Tarnung noch nicht zu sehen. Vorne, so scheint es, blitzt ein neues Kühlergrilldesign durch die Folierung. Das könnte bedeuten, dass auch die zum Teil in die Gestaltung der Lüftungsöffnung mit hinein modellierten Tagfahrleuchten eine Änderung erfahren. Möglicherweise möchte Hyundai das verspielte Design jetzt etwas erwachsener werden lassen. Ähnliches könnte für die Rückleuchten gelten, die dank reduzierter LED-Grafiken cleaner und aufgeräumter wirken könnten. Kleinere Änderungen an den Stoßfängern und neue Felgendesigns dürften die Modellpflege abrunden. An den Maßen von derzeit 4510 Millimeter Länge, 1865 Millimeter Breite und 1653 Millimeter Höhe wird sich sehr wahrscheinlich nichts ändern.

Interieur: Kofferraumvolumen bleibt

Wie stark das Hyundai Tucson Facelift (2024) Einfluss auf den Innenraum nimmt, ist derzeit überhaupt nicht absehbar. Die naheliegendste Spekulation: die vergleichsweise vertikale Ausrichtung des Armaturenbretts wird im Stile der Ioniq-Modelle durch eine waagerechte Gestaltung samt Bildschirmpanel verdrängt. Das vierspeichige Lenkrad könnte durch ein zweispeichiges ersetzt werden. Vergleichsweise eindeutig ist dagegen die Frage nach dem Kofferraumvolumen: Da sich die Karosse augenscheinlich nicht verändert, dürfte der Stauraum auch weiterhin 620 bis 1799 Liter betragen.