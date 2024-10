Der Grandland ist erst als Electric wirklich Top

Der Rolle des neuen Opel-Topmodells entspricht der Grandland aber erst in der teureren Electric-Variante, was nicht allein an der stärkeren und leisen E-Motorisierung liegt, sondern auch am ausgewogeneren und komfortableren Fahrgefühl.

Der neue Opel Grandland (2024) ist das neue Topmodell der Marke mit dem Blitz – ob er die Erwartungen daran erfüllen kann, sollen erste Testfahrten sowohl mit dem Hybrid als auch dem Electric zeigen.

Anders als der bislang angebotene Vorgänger darf – und muss – der neue Opel Grandland (2024) seinem Namen alle Ehre machen. Denn nach dem Wegfall des Insignia – hier eine Übersicht aller aktuellen Auslaufmodelle – übernimmt der von Grund auf neue, in Rüsselsheim entwickelte und im umgebauten Werk Eisenach produzierte Grandland die Rolle des Topmodells im Opel-Portfolio. Dafür streckt sich das früher eher durchschnittlich proportionierte Kompakt-SUV um gut 17 cm auf nunmehr 4,65 m Länge. Auch technisch beginnt mit dem Grandland eine neue Ära. Denn als erster Opel basiert er auf der neuen STLA Medium-Plattform des Stellantis-Konzerns. Die ursprünglich als reine Elektro-Plattform angekündigte technische Basis lässt sich aber auch für Verbrenner- und Hybrid-Antriebe nutzen.

Antrieb nach Maß: Benziner, Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Elektro

Ein Blick in die Preisliste offenbart folglich ein ziemlich gemischtes Antriebsprogramm. Bestellen kann man den neuen Opel Grandland (2024) bereits wahlweise als Einstiegs-Benziner mit einem 136 PS (100 kW) starken 1,2-l-Turbo-Dreizylinder, der von einer 48-V-Hybrid-E-Maschine (die Vor- und Nachteile von Mildhybriden erklärt) unterstützt wird. Damit startet der Opel Grandland Hybrid bei 36.400 Euro in der bereits gut bestückten Basisausstattung Edition oder bei 40.600 Euro in der schickeren, sportlicheren GS-Ausstattung, die von außen am beleuchteten 3D-Opel-Logo im ebenfalls beleuchteten Vizor-Grill erkennbar ist.

Alternativ kann man den neuen Ober-Opel auch als Grandland Electric mit rein elektrischem Antrieb bestellen. Die 157 kW (213 PS) starke E-Maschine an der Vorderachse bezieht ihre Energie wahlweise aus einem 73 kWh großen Akku (WLTP-Reichweite: 523 km) ab 46.750 Euro oder aus der 82 kWh großen Batterie in der gehoben GS-Ausstattung, die ab 51.950 Euro (Alle Preise: Stand Oktober 2024) eine Reichweite von 582 km erlaubt. Schon bald kommt noch der 195 PS (265 kW) starke Plug-in-Hybrid hinzu ab 40.150 Euro. 2025 ergänzen dann noch zwei weitere Elektroversionen das Programm: eine besonders kräftige Allradvariante mit zwei E-Maschinen sowie eine Version mit großer 97-kWh-Batterie für etwa 700 km Reichweite.

Erste Testfahrt: ​Sparsam unterwegs im Basis-Grandland mit hybridisiertem Dreizylinder

Zunächst widmen wir uns bei der ersten Testfahrt dem neuen Opel Grandland Hybrid (2024), der serienmäßig mit einem automatischen Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet ist. Nachdem auf dem bequemen Fahrersitz dank des großen Lenkrad-Einstellbereichs eine entspannte Sitzposition gefunden ist und die ersten Bedien-Lern-Schritte mit der Displaylandschaft – hinter der eine komplett neue, schnelle Software-Architektur steckt – gemacht sind, nimmt der Dreizylinder etwas rau und rumpelig seine Arbeit auf. So ähnlich kennen wir das auch aus anderen Modellen aus dem Stellantis-Konzern, im Grandland fällt dennoch die gute Geräuschdämmung auf, die den Motor akustisch nicht zu sehr in den Vordergrund rücken lässt.

Doch sowohl der Sound als auch die Leistung von überschaubaren 136 PS (100 kW) fühlen sich nicht unbedingt nach Topmodell an. Mit seinen maximal 230 Nm Drehmoment und dem meist ruckfrei schaltendem Doppelkupplungsgetriebe ist ein zufriedenstellendes Antriebsniveau erreicht. Zum Verkehrshindernis wird der Basis-Grandland somit keineswegs und fühlt sich mit einem Beschleunigungsvermögen auf 100 km/h in 10,2 s sowie maximal erreichbaren 202 km/h angemessen motorisiert an. Versöhnlich stimmt auch der niedrige WLTP-Verbrauch von 5,5 l/100 km im 1525 kg schweren und zudem sehr verwindungssteif wirkenden Basis-Grandland.

Der Elektro-Grandland fühlt sich harmonischer an

Ein noch satteres, ruhigeres, präziseres und schlicht angenehmeres Gefühl bei der ersten Testfahrt liefert hingegen der vollelektrische Grandland Electric. Das liegt nicht nur an der 345 Nm kräftigen und leise laufenden E-Maschine. Auch die Lenkung fühlt sich trotz des deutlich höheren Leergewichts von über 2000 kg präziser an und vermittelt mehr Fahrbahnkontakt. Zwar kann man das Fahrwerk trotz der bei allen Grandland-Versionen vorwählbaren Fahrmodi (Eco, Normal, Sport) nicht manuell beeinflussen. Dafür hat der Grandland Electric aber adaptive Dämpfer, die sich per Frequency Selective Damping-Technologie automatisch auf unterschiedliche Fahrbahnprofile einstellen, wodurch sich zum Beispiel das Anfedern auf Kopfsteinpflaster verbessert. Zum guten Komfort trägt auch die wirksame Wind- und Abrollgeräuschdämmung ihren Teil bei. Und sogar bei flotter Kurvenfahrt fühlt sich der Elektro-Grandland mit seinem tieferen Schwerpunkt satter und spurstabiler an.

Genug Platz in allen Varianten, technisch anspruchsvollere GS-Ausstattung

Im Inneren überzeugt der neue Opel Grandland (2024) mit geradlinigem Design und ordentlicher Verarbeitung, wobei die zu großen Teilen aus recyceltem Material hergestellten Stoffe und Kunststoffe nicht überall besonders hochwertig wirken. Im Fond macht sich der Längenzuwachs deutlich mit einer großzügigen Beinfreiheit bemerkbar, jedoch könnte die Rückbank mehr Schenkelauflage bieten, wie wir bei der ersten Testfahrt feststellen. Wer sich für den Grandland Electric oder den Plug-in-Hybrid entscheidet, muss übrigens keine Einschränkungen beim Ladevolumen hinnehmen, das in allen Motorvarianten ordentliche 550 bis 1645 l beträgt. Die Anhängelast liegt bei 1100 kg (Hybrid) oder 1200 kg beim Grandland Electric.

Während der Grandland in der Basisausstattung Edition alles wesentliche Bord hat, bietet der 4200 Euro teurere Grandland GS deutlich mehr, unter anderem ein integriertes Online-unterstütztes Navigationssystem oder das neu entwickelte voll adaptive Intelli-Lux HD-Licht mit über 25.000 ansteuerbaren Licht-Pixeln pro Scheinwerfer. Damit lässt sich nicht nur die Fahrbahn perfekt ohne Blendung anderer Verkehrsteilnehmenden ausleuchten, auch der Eigenblendung durch reflektierende Verkehrsschilder wirkt die kamerabasierte Licht-Steuerung nun entgegen.

Technische Daten des Electric

AUTO ZEITUNG 23/2024 Opel Grandland Electric Technische Daten Motor 1 permanenterregte Synchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Frontantrieb Systemleistung 157 kW/213 PS Max. Drehmoment 345 Nm Kapazität/Spannung 73 oder 82 kWh (netto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4650/1905/1666 mm Leergewicht/Zuladung mit 73 kWh-Akku: 2057/643 kg; mit 82 kWh-Akku: 2045/655 kg Kofferraumvolumen 550-1645 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 9,0 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km mit 73 kWh-Akku: 16,9 kWh; mit 82 kWh-Akku: 17,8 kWh Reichweite mit 73 kWh-Akku: 523 km; mit 82 kWh-Akku: 582 km Kaufinformationen Grundpreis 46.750/51.950 € Marktstart November 2024 Alle Daten Werksangaben

Technische Daten des Hybrid

AUTO ZEITUNG 23/2024 Opel Grandland Hybrid Technische Daten Motoren 3-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 48 V-Hybrid-E-Maschine Antrieb 6-Gang, Doppelkupplung; Vorderrad Systemleistung 100 kW/136 PS Systemdrehmoment 230 Nm Kapazität/Spannung k.A. Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4650/1905/1665 mm Leergewicht/Zuladung 1525/595 kg Kofferraumvolumen 550-1645 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 10,2 s Höchstgeschwindigkeit 202 km/h Verbrauch auf 100 km 5,5 l S Elektrische Reichweite k.A. Kaufinformationen Grundpreis 36.400 € Marktstart November 2024 Alle Daten Werksangaben