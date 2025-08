Das neue Topmodell der Rüsselsheimer läuft in Eisenach vom Band und hört auf die Bezeichnung Opel Grandland Electric AWD (2025). Unter der modern gestalteten Karosserie sitzt jeweils ein E-Motor pro Achse – beide schicken im Verbund 239 kW (325 PS) und 509 Nm Drehmoment an alle vier Räder – je nach Fahrmodus mit leicht anderer Kraftverteilung. Potente Leistungsdaten, die nur noch einen kleinen Respektabstand zur Marken-Ikone Lotus Omega wahren, der 1990 mit einem 377 PS (277 kW) starken Reihensechszylinder für Furore sorgte.

Von Beginn der Testfahrt an überzeugt auch der neue Antrieb mit seiner Kraft, die er geräuschlos und druckvoll, aber wohldosierbar einzusetzen weiß. Dass im Sport-Modus 60 Prozent der Kraft an die Vorderräder gehen, äußert sich in einer sehr guten Traktion beim Herausbeschleunigen. Die Spreizung der Fahrmodi zeigt der Eco-Modus, bei dem der Motor an der Hinterachse in den Tiefschlaf geschickt wird – allerdings jederzeit per Kick-down reaktivierbar bleibt. So muss das sein. Gut gefallen auch die Rekuperations-Paddel am Lenkrad, mit denen sich die Energierückgewinnung intuitiv steuern lässt. Im Stillstand muss der Grandland aber immer noch mit der mechanischen Bremse festgehalten werden.

Der Opel Grandland (2024) im Video:

Erste Testfahrt elektrischen Allrad-Grandland

Das höhere Gewicht des neuen Opel Grandland Electric AWD (2025) kommt der Straßenlage zugute. Größere Aufbaubewegungen verkneift sich der elektrische Allradler auch wegen seiner frequenzselektiven Dämpfer. Trotz der hohen SUV-Karosserie kommt in den Kurven durch den Taunus sogar Fahrspaß auf. Verbesserungswürdig ist allerdings die Karosseriesteifigkeit – es knistert auf gröberen Verwerfungen aus den Tiefen des Gebälks. Dass man dies wahrnimmt, ist auch dem ansonsten sehr guten Geräuschkomfort zuzuschreiben.

Auf der ersten Testfahrt lag der Verbrauch laut Bordcomputer unter 20 kWh pro 100 km, was auch die Werksangabe bestätigt. Ob der Neue an der Ladesäule ebenfalls überzeugen kann, wo er mit bis zu 160 kW nachladen soll, muss ein erster Test zeigen. Die übrigen Talente teilt sich der Allrad-Grandland mit den anderen Motorvarianten – mit kleineren Einschränkungen beim Kofferraumvolumen, die auf das Konto des zusätzlichen Hinterachsantriebs gehen.

Technische Daten des neuen Opel Grandland Electric AWD (2025)

AUTO ZEITUNG 17/2025 Opel Grandland Electric AWD Technische Daten Motor 2 permanenterregte Synchronmaschinen Antrieb Konstantübersetzung; Allrad Systemleistung 239 kW / 325 PS Max. Drehmoment 509 Nm Kapazität/Spannung 73,0 kWh/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4650/1905 (2103)*/1666 mm Leergewicht/Zuladung 2250 / 575 kg Kofferraumvolumen 485 – 1580 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 6,1 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h Verbrauch auf 100 km 18,0 kWh Reichweite 484 km Kaufinformationen Grundpreis 59.990 € Marktstart Sommer 2025 Alle Daten Werksangaben *Breite mit Außenspiegeln