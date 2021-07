Der Mercedes-AMG SL (2021) wird von AMG entwickelt und fährt mit einem Stoffdach vor. Neue Fotos geben einen Einblick in den Innenraum des Cabrios. Zuvor zeigte sich ein Erlkönig bei der abschließenden Wintererprobung. Wir haben erste Informationen zum SL 500 und zum Preis.

Das Go der Chefetage hat der Mercedes-AMG SL (2021), der von einem Stoffdach bemützt wird, längst hinter sich. Stark getarnt starteten Vorserienfahrzeuge der Sportwagen-Neuauflage im Spätsommer 2020 zu umfangreichen dynamischen Fahrtests. Anfang 2021 ging es für den als 2+2-Sitzer aufgelegten Roadster für die abschließende Wintererprobung nach Schweden. Die jüngsten Fotos des Cabrio-Erlkönigs geben deutlich zu erkennen, dass sich die Designverwandtschaft mit dem Vorgänger auf den Stern beschränkt. Der künftige SL besinnt sich auf seine ursprünglichen Wurzeln, die 1952 im Motorsport begründet lagen. Der extrem flache Vorderwagen verstärkt dabei die Breitenwirkung, der Rücken ist ein schöner Gruß an den 911er aus Zuffenhausen, und die versenkten Türgriffe unterstreichen, dass aus dem gediegenen Cruiser ein scharfer GT geworden ist. Apropos GT, die wesentlichen Technik-Komponenten teilt sich der Mercedes-AMG SL (2021) mit dem nächsten AMG GT (Modular Sports Architecture) und wird bei den PS-Expert:innen in Affalterbach entwickelt. Mehr zum Thema: Das ist die Mercedes S-Klasse

Preis, Innenraum und L 500-Variante des Mercedes-AMG SL Cabrios (2021)