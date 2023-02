Wir präsentieren alle Formel 1-Autos der Saison 2023. Nach Haas werden als nächstes Red Bull, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes und Alpine ihre Wagen zeigen.

F1-Wagen: Das sind die Formel 1-Autos für 2023

Bevor die Formel 1-Saison 2023 am Wochenende vom 3. bis zum 5. März in Sakhir (Bahrain) beginnt, stellen die Teams ihre Autos vor. Nach Haas folgen Red Bull, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes und Alpine. Wir zeigen alle Formel 1-Wagen für die neue Saison! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Haas VF-23