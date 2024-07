Continentale Bewegung

So lässt sich auch zu viert bequem die Frischluft genießen.

Mit einer Systemleistung von hochdramatischen 782 PS (575 kW) und 1000 Nm Drehmoment schmettert der Continental in knapp drei Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Das Bentley Continental GT Facelift kommt mit neuem Design daher, das sich an EXP 100GT und Batur orientiert.

Bentley stellt die vierte Generation seines erfolgreichen Continental GT vor. Das 2024er-Modell bricht dabei gleich mit mehreren Tugenden: Als erster Bentley kommt der Continental mit Einzelscheinwerfern und einem Hybridantrieb daher, der mit einer Leistung von 782 PS (575 kW) auffährt. Preise nennt Bentley für seinen GT indes nicht.

Preis: Bentley Continental GT(C) Facelift (2024) nicht unter 230.000 Euro?

Die Profilansicht stellt es klar: Das Bentley Continental GT(C) Facelift (2024) ist kein ganz neues Auto, sondern eine tiefgreifende Weiterentwicklung des 2018 eingeführten Coupés auf der Plattform des Porsche Panamera. "Modellpflege" oder "Facelift" trifft es aber auch nicht wirklich, denn immerhin sollen rund 68 Prozent aller Bauteile des neuen Continental GT Speed komplett neu sein, darunter der High Performance-Hybridantrieb mit 782 PS (575 kW) Leistung. Bentley stellt dabei gleich zu Beginn sowohl das Coupé als auch das Cabrio vor. Preise nennt der Hersteller dabei noch nicht. Von einer Preissteigerung von zuletzt 231.000 Euro des Vorgängers ist aber auszugehen (Preis Stand: Juli 2024).

Antrieb: Bentley Continental erstmals als Hybrid

Eine der größten Neuerungen im Bentley Continental GT(C) Facelift (2024) ist die Motorisierung. Denn mit dem Modellwechsel verabschiedet sich Bentley schweren Herzens auch vom W12-Motor, der nicht mehr über die Euro-Normen zu kriegen ist. Stattdessen pflanzt Bentley ein neu entwickeltes V8-Triebwerk unter die lange Haube des noblen GT, der nun erstmals auch elektrisch unterstützt wird. Die Leistung? 600 PS (441 kW), die der V8 beisteuert und nochmals 140 kW (190 PS) von einem Elektromotor. Bentley nennt eine Systemleistung von 782 PS (575 kW). Das Drehmoment gibt der britische Hersteller mit 1000 Nm an. Damit ist der neue Continental der stärkste je gebaute Straßenbentley. Auch die Fahrleistungen sehen verdächtig nach Superlativ aus: 3,2 s von null auf 100 km/h und 335 km/h Vmax sind eine Ansage, besonders im Hinblick auf die über 2,4 t Leergewicht.

Wer das Nachladen der 25,9-kWh-Batterie ernst nimmt, sollte einem WLTP-CO2-Ausstoß von schlanken 29 g/km nahe kommen und rund 85 km weit rein elektrisch fahren können. Was im Beipackzettel nur kleingedruckt steht: Wie viele andere PHEV lädt der neue Continental GT nur über einen Typ 2-Stecker und mit maximal 11 kW. Damit ist rasantes Nachladen in Kaffeepausen auf "Gran Turismo"-Langstrecken am Autobahn-Schnelllader unmöglich. Lediglich urbaner Kurzstreckeneinsatz mit eigener Wallbox ist realitätsnah abgedeckt. Dass der Continental die Plattform mit dem Porsche Panamera teilt, bedeutet allerdings, dass auch der Bentley das von den Brüdern bekannte adaptive Zweikammer-Luftfahrwerk bekommt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Der Bentley EXP 100GT lässt grüßen

Mit dem Design des Bentley Continental GT(C) Facelift (2024) wird ebenjeje Linie Fortgesetzt, die mit dem EXP 100GT begann und die bereits von der Kleinserie Batur übernommen wurde. Markant dafür sind eine optisch flachere, weil weit nach hinten ausfließende, Dachlinie und die Einzelscheinwerfer mit dem horizontal sitzenden LED-Streifen, die die runden Scheinwerfer durchstoßen. Dennoch bleibt sich Bentley dabei treu und entfernt sich optisch nicht allzuweit vom Vorgänger, dessen Grundform auch im Neuen immer wieder durchblitzt. Bentley stellt neben dem Coupé auch das Cabrio GTC Speed vor, das traditionell mit einem Stoffverdeck daher kommt. Beide Modelle kommen zudem in einer neuen Farbpalette, die mit knalligen Farben punkten soll.

Interieur: Luxus satt – auch weiterhin

Foto: Bentley

Der Innenraum des Bentley Continental GT(C) Facelift (2024) ist auch mit der neuen Generation betont auf Luxus ausgelegt. Dabei erhält er gänzlich neue Armaturen, die allerdings nicht ganz unbekannt sind. Wie zuvor schon erwähnt, baut der Continental auf der Panamera-Plattform auf und übernimmt auch im Innenraum die Technik aus Zuffenhausen. Darüber hinaus setzt Bentley große Stücke auf Individualisierung und betont, nahezu jeden Farbwunsch realisieren zu können. Wie in den Bildern zu sehen, wird auch der Innenraum in extrovertierten Farbtönen erhältlich sein. Der Bildschirm über der Mittelkonsole lässt sich einfahren.