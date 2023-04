Das damals noch boomende Van-Segment förderte teils eigenartige Modelle zutage. Aber als AMG die Mercedes R-Klasse in die Finger bekam, gab es kein Halten mehr: Ein 510 PS-V8 (375 kW) und Allradantrieb beschleunigten den R 63 in Porsche-Sphären. In Deutschland wurden nur 250 Exemplare des 100.000-Euro-Vans abgesetzt.

Mit der zweiten Generation der Mittelklasse IS führte Lexus erstmals das sportliche F-Kürzel ein. Was später unter anderem im Ausnahme-Sportler LFA resultierte, verhalf dem IS F zu einem technisch anspruchsvollen Fünfliter-V8, der so manchen Sportwagen das fürchten lehren sollte.

Lange Front, kurzes Heck, selbstbewusstes Styling und V8 unter der Haube: Was Ford in den 60ern gelang, sollte mit dem Retro-Mustang 40 Jahre später wieder gelingen. Wie damals folgten auch bei der fünften Generation einige Nachahmer. Die Faszination des Originals bleibt ungebrochen.

Gentleman-Corvette: Der Cadillac XLR basierte zwar technisch auf dem amerikanischen Kult-Sportwagen, war aber zeitlebens nur mit Automatikgetriebe und Klappdach erhältlich. Wer auf der Suche nach einem exklusiven Sportler mit "good old" V8-Power sucht, wird beim nur etwa 100 Mal in Deutschland verkauften XLR fündig.

Wir werfen einen Blick in die Zukunft und präsentieren unsere Top-20 Autos jünger als 20 Jahre, die schon bald zu gesuchten Klassikern werden.

Seit jeher träumt die Menschheit vom Blick in die Zukunft. Einmal in die Kristallkugel gucken. Wissen, was Morgen ist. Auch wir haben uns – freilich ohne jeden Hokuspokus – eingehend mit dem Thema befasst. Herausgekommen ist diese Liste mit zwanzig Automobilen, mit denen Sie in einigen Jahren auf jedem Oldtimer-Treffen für offene Münder und gezückte Smartphones sorgen. Doch was braucht es überhaupt für einen Klassiker? Sicher, etwas Dampf unter der Motorhaube kann nicht schaden, ebensowenig wie ein unverkennbares Äußeres. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den BMW M4 CSL (2022) im VIdeo:

20 Klassiker der Zukunft

Wenn ein Modell darüber hinaus eine legendäre Baureihe begründet oder zum Abschluss gebracht hat, wird es mit ziemlicher Sicherheit ein Klassiker der Zukunft. Ähnlich verhält es sich mit geringen Stückzahlen und unorthodoxen technischen Lösungen. Wenn Sie also ein BMW 1er M Coupé, den barocken Citroen C6 oder gar einen Saab 9-5 Ihr Eigen nennen, behalten Sie ihn. Es ist gewiss kein Fehler. In unserer Bildergalerie zeigen wir unsere Top-20 Modelle unter 20 Jahren, die in Zukunft gesucht sein dürften.