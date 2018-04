In Erinnerung an große Citroën-Limousinen wie die DS oder den CX erschien 2005 der C6. Das Auto der gehobenen Mittelklasse mit hydropneumatischer Federung knüpft im Design an seine Vorgänger an: ein langer Radstand von 2,9 Metern, die nach hinten elegant abfallende Dachpartie und die lange Motorhaube setzen traditionelle Akzente. Hinzu kommt, dass der viertürige Citroën C6 sehr aerodynamisch wirkt und dadurch eine sportliche Note erhält. Unter der Haube arbeitet im Topmodell ein V6-Turbodiesel mit 240 PS.