Sie ist groß, geräumig und auf den ersten Blick schwer in eine Fahrzeugklasse einzuordnen: die Mercedes R-Klasse. Mercedes-Benz hat sie Ende 2005 zuerst in den USA eingeführt und 2006 in Europa. Die Mischung aus Familienvan und SUV gibt es mit zwei verschiedenen Radständen und mit bis zu sieben Sitzplätzen. Die Langversion bietet bei umgeklappten Rücksitzen ein Ladevolumen von maximal 2436 Litern. Auf Wunsch sorgt eine Luftfederung für erhöhten Fahrkomfort. 2010 fand ein umfassendes Facelift statt, mittlerweile wird die geräumige Modellreihe nur noch für den chinesischen Markt gefertigt.