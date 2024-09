Das kleine M Coupé ist ein echter Giftzwerg

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der 3,0-l-Doppelturbo-Reihensechser mit 340 PS (250 kW): klingt herrlich und bringt den 1er in 4,5 s auf Tempo 100.

Der jüngste M-Spross kommt innen fein gekleidet daher in serienmäßigem Leder-/Alcantara-Kleid mit orange abgesteppten Nähten.

So gehört sich das: Der 1er M geht ungleich aggressiver, kräftiger und sportlicher zu Werk als jeder andere 1er.

In unserer Rubrik "Test im Rückspiegel" widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: das BMW 1er M Coupé von 2011.​

Das jüngste Produkt der BMW M-GmbH basiert zwar lediglich auf dem sehr kompakt bauenden BMW 1er Coupé, an der legitimen Familienzugehörigkeit zur sportlichsten Sippe der Münchner:innen lässt das BMW 1er M Coupé (2011) im ersten Fahrbericht jedoch keinerlei Zweifel. Der bloße Blick in die Preisliste und die technischen Daten gibt darüber eher wenig Aufschluss. Der 1er M leistet nur 34 PS (25 kW) mehr als ein 135i Coupé mit 306 PS (225 kW), kostet mit 50.500 Euro aber über 10.000 Euro mehr. Und dennoch hat der 1er M mit einem 135i so viel gemein wie Bruce Springsteen mit Reinhard Mey. Und dafür muss man noch nicht mal den herrlich vollen Klang aus den vier Endrohren des M zitieren.

"Test im Rückspiegel": Das BMW 1er M Coupé (2011) verlangt nach sensiblem Gasfuß

Allein der bühnenreife Auftritt mit weit ausgestellten Radhäusern und den riesigen Lufteinlässen vorn samt augenfällig optimierter Aerodynamik sowie die 19-Zoll-Alu-Räder mit Mischbereifung verleihen dem BMW 1er M Coupé (2011) den gewissen VIP-Status. Innen geht es dann weiter mit einem feinen, abgesteppten Leder-/Alcantara-Interieur, griffigem M-Lenkrad, grau hinterlegten Instrumenten und fest umschließenden Leder-Sportsitzen. Ferner relativieren Bi-Xenonlicht, Klima- und Radio/CD-Anlage den hohen Preis – und natürlich die spezifischen M-Zutaten: nicht zu straffes Sportfahrwerk mit breiter Spur, sportlich direkte Lenkung sowie bissige Stahl-/Alu-Compoundbremsen mit gelochten Scheiben.

Über die für einen Sportwagen etwas zu hohe Sitzposition sehen wir mal hinweg und legen mit Nachdruck den ersten Gang ein. Ungleich aggressiver als ein 135i reagiert der M im Test aufs Gas, besonders im Sport-Modus. Da ist sensibler Umgang mit dem Gaspedal angesagt, sollen die bereits bei 1500 Umdrehungen anstehenden 450 Nm des fabelhaften Doppelturbo-Reihensechsers nicht der Antriebsschlupfregelung zum Opfer fallen. Schaltet man in den M Dynamic Mode, lassen die Regelsysteme sogar leichtes Leistungsübersteuern zu, was geübten Menschen beim Ritt durch enge Radien viel Freude bereitet. Natürlich kann man den 1er M bei Abschaltung der Systeme auch jederzeit zum Drift überreden, was jedoch nur auf abgesperrter Strecke zu empfehlen ist.

Der kleine M ist auf der Rennstrecke zu Hause

Die Rennstrecke ist des BMW 1er M Coupés (2011) Spielwiese. Also schalten wir das DSC (ESP) aus, den Sportmodus an und die Sitzwangen auf extra eng. In Nullkommanix katapultiert der Sechszylinder-Biturbo das Coupé zur ersten Kurve. Anbremsen, einen Gang herunterschalten, einlenken. Perfekt. Selbst bei starker Verzögerung bleibt der kleine Kraftprotz absolut spurstabil, und mit der hydraulischen Lenkung kann der 1er M gefühlt zentimetergenau dirigiert werden. Dabei baut die Vorderachse mit den Michelin Pilot Sport-Reifen im Test enorm viel Seitenführung auf, sodass man sich schon früh aufs Herausbeschleunigen konzentrieren kann.

Denn das ist kein Kinderspiel. Wenn der elektronische Helfer Pause hat, kommen die 265 mm breiten Hinterräder schnell an ihre Grenzen. Dann ist nicht nur ein sensibles Popometer, sondern auch viel Gefühl am Lenkrad und im Gasfuß gefordert. Wer auf die Rundenzeit pfeift und viel Erfahrung hat, kann die Reifen auch rauchen lassen und den 1er im Drift um die Kurve zirkeln. Auf welligen Autobahnen wird der M-Zwerg jedoch zunehmend nervös und verlangt im Test nach konzentrierten, gefühlvollen Lenkkorrekturen, um auf Kurs zu bleiben. An der Leistungsfähigkeit des Antriebs besteht indes kein Zweifel. Den Sprint von null auf 100 km/h schafft das bei 250 km/h abgeregelte BMW 1er M Coupé (2011) in 4,5 s und rockt nicht nur damit die arrivierte Sportwagengemeinde.

Technische Daten des BMW 1er M Coupé