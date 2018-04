Der BMW 1er, eine kompakte Limousine mit vier Türen, Heckklappe und Hinterradantrieb, wurde 2004 eingeführt. 2007 kam eine dreitürige Variante auf den Markt. Außerdem gibt es eine Coupé- und Cabrioversion des kleinsten BMW-Modells. Der BMW 1er Fünftürer wird in Regensburg und die weiteren Varianten in Leipzig produziert. Die Spitzenmodelle sind die M-Performance-Varianten des 1er, seit 2011 führt das BMW 1er M Coupé die Baureihe an. Ursprünglich wurde der 1er als Nachfolger für den BMW Compact, einer kürzeren Version des 3er, gebaut. Seit 2017 gibt es den BMW 1er auch mit Stufenheck – vorerst jedoch nur für den asiatischen Markt.

Mit seiner Ansiedelung in der Kompaktklasse sieht sich der BMW 1er einer Vielzahl von Konkurrenten gegenüber – und zwar nicht nur auf dem Markt, sondern auch in unseren Tests. Regelmäßig wird der 1er in Vergleichen seinen Rivalen gegenübergestellt und muss sich unter immer unterschiedlichen Test-Bedingungen gegen die Kompakten anderer Marken behaupten. In Puncto Fahrdynamik, Motor, Komfort, Verbrauch und Preis wird der BMW 1er von unseren Redakteuren unter die Lupe genommen und in einem umfassenden Test-Fazit bewertet.