Wie Gott in Frankreich

Citroën meldete sich 2006 in der Oberklasse zurück. In ganz eigenem Stil schwebte der C6 mit Hydropneumatik über den Dingen.

Beim Test im Rückspiegel widmen wir uns vergangenen Exoten und Ikonen, welche die AUTO ZEITUNG durch die knallharte Testmangel genommen hat. Dieses Mal: der Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo von 2006.​

Kaum ein Begriff wird heutzutage so strapaziert wie jener der Dynamik. Wer etwas auf sich hält, huldigt ihr, zeigt oder bewegt sich dynamisch. Es soll aber auch Zeitgenoss:innen geben, welche die allgegenwärtige Dynamik als Fluch der Moderne betrachten und die fernab der Alltagshektik ihre Kraft in der Ruhe suchen. Ihnen sei eine Testfahrt im Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo empfohlen. Mit der neuen Limousine setzt Citroën bereits formal einen Kontrapunkt in der Oberklasse, denn die lang gestreckte Seitenlinie erinnert eher an ein Coupé und wurde bereits 1999 beschlossen. "Das stand im klaren Widerspruch zu dem damals von der Konkurrenz befolgten Trend, der auf hohe Karosserien hinauslief", sagt C6-Projektleiter Pierre Duguet. Der Widerspruch zur Konvention setzt sich auch unterm Blech fort, wo Citroën an der elektronisch geregelten, hydropneumatischen Federung festhält.

Test im Rückspiegel: Reichhaltige Ausstattung im Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo

Doch was wäre Citroën ohne Fortschritt? Und so hat der Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo unter anderem einen Knie-Airbag für die Person am Steuer, ein Head-up-Display (ab Pallas) und eine aktive Motorhaube, die sich bei Unfällen mit Fußgänger:innen anhebt, um schweren Verletzungen zu vermeiden. Ein Spurassistent zählt ebenso zur Option wie die Kurvenlicht-Funktion für die serienmäßigen Bi-Xenonscheinwerfer. Der ausfahrbare Heckspoiler dient aerodynamischen Zwecken. Ohne ihn würde das runde Heck zu wenig Anpressdruck an der Hinterachse erzeugen.

Mit Leder und Echtholz-Dekor für die Türablagen (Serie bei "Exclusive"-Ausstattung) sowie seinem großzügigen Raumangebot wirkt der C6 sehr hochwertig und bietet beste Voraussetzungen, dass auch alle die Fahrt genießen. Vor allem im Fond gefallen die elektrisch verstellbaren Einzelsitze (1300 Euro Aufpreis bei Exclusive-Ausstattung): Hier lässt sich über einen Schalter in der Mittelarmlehne der Beifahrersitz elektrisch nach vorn schieben, wodurch sich fast 50 cm mehr Knieraum ergeben. Gewöhnungsbedürftig ist angesichts der Tastenflut in der Mittelkonsole die Bedienung von Audioanlage, Klimatisierung und Navigationssystem. Fauxpas statt Fortschritt: Der elektronische Wegweiser reagiert träge auf Eingabebefehle und arbeitet CD-gestützt statt mit moderner DVD-Technik.

V6-Diesel mit feiner Laufkultur

Der mit Rußpartikelfilter ausgerüstete 2,7-l-V6-Biturbo-Diesel leistet 204 PS (150 kW) und ist dagegen ganz auf der Höhe der Zeit. Einem stillen Diener gleich flüstert er mit Nachdruck 440 Nm bei 1900/min in Richtung Kurbelwelle, um die 1980 kg Komfortmasse zu bewegen. Dabei hat er jedoch mit einer Anfahrschwäche zu kämpfen, entschädigt aber mit einer mustergültigen Laufkultur. Niemals murrt er mit störenden Vibrationen gegen Befehle des Gasfußes oder erhebt ungebührlich seine Stimme. Das erzieht zur Gelassenheit und lässt Autofahren zur Entspannungsübung werden.

Dazu trägt auch der dank aufwändiger Dämmung und Verbundglas-Seitenscheiben hohe Geräuschkomfort seinen Teil bei. Für den Sprint von Null auf 100 km/h benötigt der Citroën 9,4 s. In höheren Tempobereichen lässt der Vortrieb etwas nach. Die Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h erreicht er erst nach langem Anlauf. Das ist möglicherweise auf den noch nicht richtig eingefahrenen Motor zurückzuführen. Zum Test rollte der C6 mit gerade mal 1700 km vor. Auch der Testverbrauch von 10,3 l Diesel dürfte mit zunehmender Kilometerleistung noch etwas sinken.

Die Sechsgang-Automatik schaltet weich und rundet den guten Komfort-Eindruck ab. Mit der leichtgängigen Lenkung lässt sichs leben, auch wenn sie durchaus mehr Rückmeldung bieten könnte. Schnelle Richtungsänderungen beantwortet die C6-Karosserie dank permanent aktiver Niveauregulierung mit nur minimaler Seitenneigung. Außerdem rufen solche Aktionen schnell das ESP auf den Plan, das drohende Ausfallschritte bereits im Keim erstickt. Auf unebener Fahrbahn kann die Hydropneumatik in der Regel selbst gröbste Straßenschäden problemlos wegbügeln. Auch hier ist es wieder die Niveauregulierung, die für ein konstantes Fahrzeugniveau sorgt und den Eindruck vermittelt, man schwebe auf einem fliegenden Teppich.

Lange Bodenwellen verursachen allenfalls ein leichtes Wogen der Karosserie. Kommen dem Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo jedoch Querkanten unter die Räder, werden diese, begleitet von vereinzelt auftretenden Fahrwerksgeräuschen, relativ trocken durchgereicht. Beim Preis zeigt sich Citroën selbstbewusst. So kostet der reichhaltig ausgestattete Basis-C6 mit Dieselmotor bereits 45.500 Euro. Fahren wie Gott in Frankreich hat eben seinen Preis.

Technische Daten des Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo (2006)

AUTO ZEITUNG 03/2006 Citroën C6 V6 HDi 205 Biturbo Technische Daten Motor V6-Zylinder, 4-Ventiler, Biturbo; 2720 cm³ Antrieb 6-Gang; Automatik; Vorderrad Leistung 150 kW/204 PS bei 4000/min Max. Drehmoment 440 Nm bei 1900/min Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4980/1860/1464 mm Leergewicht/Zuladung 1871/355 kg Kofferraumvolumen 421 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 9,4 s Höchstgeschwindigkeit 230 km/h Verbrauch auf 100 km 8,7 l Kaufinformationen Grundpreis 45.500 € Testwagenpreis 57.020 € Alle Daten Werksangaben