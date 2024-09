Das kostet das EQS SUV als Maybach

Das Mercedes EQS SUV (2022) liegt preislich über der gleichnamigen Limousine, bietet mehr Platz, aber bauartbedingt auch weniger Reichweite. Neben der Basisversion gibt es auch einen Maybach-Ableger.

Preis: Mercedes EQS SUV (2022) ab 110.801 Euro, als Maybach ab 200.634 Euro

Mit dem Mercedes EQS SUV (2022) ging die Elektro-Offensive der Marke mit dem Stern zum Preis ab 110.801 Euro in die nächste Runde. Das Luxus-SUV teilt sich nicht nur die Plattform, sondern auch die Grundzüge des Designs mit dem EQS. Neben dem Basismodell gibt es seit Frühjahr 2023 auch den luxuriösen Maybach-Ableger. Dabei handelt sich um das erste vollelektrische Modell der Nobelmarke, das ab 200.634 Euro im Konfigurator steht (Alle Preise: Stand September 2024).

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt das Mercedes EQS SUV (2022) im Video:

Antrieb: Bis zu 708 km Reichweite & 400 kW (544 PS)

Die E-Motoren sitzen beim Mercedes EQS SUV (2022) direkt an den Achsen. Beim EQS 450+ handelt es sich um einen permanenterregten Synchronmotor mit 265 kW (360 PS), der die Hinterräder antreibt. Der EQS 450 4Matic verfügt auch über einen E-Antrieb an der Vorderachse, also elektrischen Allrad (4Matic), wenngleich die Systemleistung von 265 kW (360 PS) identisch ist. Einzig das Drehmoment steigt auf 800 Nm (450+: 568 Nm). Die Reichweite beträgt laut WLTP 658 km, der heckgetriebene 450er kommt indes auf 708 km. Zwischen dem 450er und dem Topmodell rangiert der EQS 500 4Matic, der – ebenfalls mit zwei E-Motoren bestückt – auf eine Systemleistung von 330 kW (449 PS) kommt. Das maximale Drehmoment gibt Mercedes mit 828 Nm an, die Reichweite mit 658 km nach WLTP.

Das Topmodell hört auf den Namen EQS 580 4Matic, dessen E-Motoren 400 kW (544 PS) und 858 Nm liefern. Alle Mercedes EQS SUV (2022) verfügen über einen 107,8 kWh großen Akku. Nachgeladen wird mit maximal elf kW (optional 22 kW) bei Wechsel- und 200 kW bei Gleichstrom – die intelligente Ladeplanung übernimmt die MBUX-Software.

Allradlenkung, Luftfahrwerk und Ausstattungsoptionen per Over-the-Air-Update

Um die Wendigkeit des Mercedes EQS SUV (2022) zu verbessern, ist es serienmäßig mit einer Allradlenkung ausgestattet, die 4,5 Grad Einschlag an der Hinterachse zulässt. Ein um 0,9 m geringerer Wendekreis sind mit optionalen 10,0 Grad Einschlag möglich, die sich auch mittels OTA-Update (Over-the-Air) freischalten lassen. Diese gehören von Beginn an zum Geschäftsmodell: Ein Anhängerrangier-, ein Verkehrszeichen-Assistent sowie die Augmented Reality-Funktion für die Navigation lassen sich wie auch andere Funktionen nachträglich freischalten. Das Fahrwerk besteht aus einer Vierlenker-Vorderachse und einer Raumlenkerachse hinten. Die serienmäßige Luftfederung erlaubt verschiedene Fahrzeugniveaus, die teils an die Fahrmodi gekoppelt sind. 4Matic-Modelle besitzen zudem einen Offroad-Modus – wenn denn wirklich jemand vorhat, das Luxus-SUV abseits der Straße zu bewegen.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Das sind die Maße & das Kofferraumvolumen

Das Mercedes EQS SUV (2022) weist die mit den ersten eigenständigen EQ-Modellen eingeführte, stark strömungsoptimierte und dadurch auch eigenwillige Designlinie aus. Den Effekt mildert einzig die SUV-Formgebung, die – was in der Natur der Sache liegt – etwas markantere Proportionen liefert. Der Radstand des großen Elektrikers ist mit 3210 mm identisch zur EQS Limousine, dafür reckt er sich 200 mm mehr in die Höhe (1718 mm). Um die Maße zu komplettieren: Das GLS-Pendant ist 1959 mm breit und 5125 mm lang.

Interieur: Höchster Komfort im EQS SUV

Foto: Mercedes

Nicht mess-, aber sichtbar ist der Luxus an Bord. Besonders mit dem aufpreispflichtigen Hyperscreen hüllt sich der Innenraum in einen technoiden Schick, der effektvoll von einer umfangreichen Ambientebeleuchtung untermalt wird. Vor dem Kauf sollte man sich allerdings Gedanken machen, ob man auf eine Massagefunktion Wert legt oder ob man fünf oder sieben Sitzplätze braucht. Auch die Sitzheizung für die dritte Sitzreihe verlangt vorab nach einem Kreuz auf der umfangreichen Optionsliste.

Wer Unterhaltung in der zweiten Reihe will, ordert das Fond Entertainment Plus-Paket, das zwei 11,6 Zoll große Touchscreens beinhaltet, die an den Lehnen der Vordersitze angebracht sind. Ein optionales Android-Tablet rundet das Entertainment-Angebot im Fond ab. Der Sprachassistent lässt sich auch von der zweiten Reihe aus bedienen – ohne schreien zu müssen. Dafür sorgt auch der Geräuschkomfort, dem Mercedes große Beachtung schenkt. Mit Schaum gefüllte Hohlräume und optimierte Dichtungen sind serienmäßig, nochmals bessere Verbundglas-Seitenscheiben und eine optimierte Luftführung am Panoramadach haben hingegen nur Fahrzeuge mit dem Akustik-Komfort-Paket. Für Wohlklang ist hingegen Dolby Atmos zuständig.

Der Kofferraum bietet üppige 645 bis 2100 l Stauvolumen (Siebensitzer: 195 – 2020 l). Ein HEPA-Filter unter der Fronthaube soll für beste Luftqualität an Bord sorgen – erklärt aber auch die Abwesenheit eines Frunks.

Luxus-Ableger: das Mercedes-Maybach EQS SUV (2023)

Leslie & Cars zeigt das Maybach EQS SUV (2023) im Video:

2023 wurde die Mercedes-Edelmarke das erste Mal elektrifiziert. Für das Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (2023) stehen 484 kW (658 PS) im Datenblatt, womit der Luxusableger der Baureihe auch – quasi standesgemäß – zum stärksten Ableger wird. Die Kraft wird gleichmäßig an alle vier Räder übertragen. Maybach verspricht eine Reichweite von 607 km. Und den besonderen Ansprüchen gerecht werden zu lassen, gibt es die Luftfederung mit einem zusätzlichen, besonders komfortablen "Maybach-Modus".

Optisch hebt sich der Maybach unter anderem vom stehenden Mercedes-Stern auf der Haube, dem Maybach-Kühlergrill sowie die markentypische Lackierung in zwei Farben ab, auf die man in der Optionsliste aber auch verzichten kann. Verschiedene Zierelemente und neue Lichtsignaturen heben das Nobel-SUV zusätzlich vom Basismodell ab. Im Innenraum geht es noch luxuriöser zu als ohnehin schon: Exklusive Nappaleder-Ausstattung, Fond-Displays und ein -Tablet, ein besonderes Licht-Konzept, Sourround-Soundsystem sowie roségoldene Akzente versprühen eine gehobene Atmosphäre. Animationen in den Displays sind im besonderen Stile von Maybach gehalten, sodass sich das SUV auch hier eine eigene Note gibt.

Fahreindruck: Wie eine Auszeit hinterm Steuer

Schon auf den ersten Kilometern macht sich das bekannte Gefühl aus der Limousine breit. Im Mercedes EQS SUV (2022) schwebt man wie in seiner eigenen Ruhe-Oase über die Straße. Vorteil im Stop & Go-Verkehr: Die Intensität der Rekuperation lässt sich über die Schaltwippen hinter dem Lenkrad einstellen. Den Fahrmodus von "Comfort" auf "Sport" umgestellt, setzt er noch schneller den "Gasbefehl" in Vortrieb um. Sein Fahrwerk senkt sich für eine bessere Straßenlage ab, was aber vermehrt Fahrbahnunebenheiten durchdringen lässt. Das typisch für ein Elektroauto direkt anliegende Drehmoment und die lineare Kraftentfaltung verleihen dem rund 2700 Kilogramm schweren SUV tatsächlich so etwas wie Sportlichkeit. Allerdings macht sich das Gewicht in den Kurven bemerkbar, er drängt dezent nach außen. !--endfragment-->!--startfragment-->