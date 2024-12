Schärfste EV9-Ausbaustufe – so stark ist der GT

374 kW (508 PS) stehen im Datenblatt des GT. Unterstützung liefert dabei ein zusätzlicher E-Motor an der Front, sodass das große SUV über elektrischen Allradantrieb verfügt. So gerüstet, sprintet der Koloss in respektablen 4,6 s von null auf Tempo 100.

Neongrüne Akzente im Innenraum, sowohl am speziell gestalteten GT-Lenkrad als auch an den grau-schwarzen Sportsitzen mit veganen Bezügen in Lederoptik und Veloursleder-Einsätzen zeugen vom besonderen Status des Kia EV9 GT.

Im dritten Quartal 2025 wird dem Kia EV9 eine Performance Variante zur Seite gestellt. Wir verraten, was beim Kia EV9 GT in Sachen Leistung und Reichweite zu erwarten sein dürfen und zeigen erste offizielle Fotos!

Preis: Kia EV9 GT (2025) ab 90.000 Euro?

Nach dem Erfolg des Kia EV6 GT ist ein sportlicher Ableger für das neue Elektro-SUV Kia EV9 doch nur folgerichtig, oder? Deshalb kündigt der Autobauer für das dritte Quartal 2025 den Marktstart des Kia EV9 GT an. Dieser wird nicht nur bei der Performance, sondern auch in Sachen Preis das Ende der Fahnenstange beim EV9 markieren. Vorsichtig spekuliert und mit Blick auf den Preis des aktuell stärksten EV9 mit GT-Line-Ausstattung von (82.380 Euro; Stand: Dezember 2024) könnte sogar die 90.000-Euro-Marke geknackt werden.

Antrieb: 374 kW & 450 km Reichweite

Während der aktuell stärkste EV9 283 kW (385 PS) und 600 Nm Drehmoment (Das ist der Unterschied zwischen PS und Nm) freisetzt, stehen beim Kia EV9 GT (2025) 374 kW (508 PS) im Datenblatt. Unterstützung liefert dabei ein zusätzlicher E-Motor an der Front, sodass das große SUV über elektrischen Allradantrieb verfügt. So gerüstet, sprintet der Koloss in respektablen 4,6 s von null auf Tempo 100.!--startfragment-->

Wie das noch aktuelle Topmodell der EV9-Baureihe dürfte auch der GT mit dem 99,8-kWh-Akku ausgestattet sein. Dieser schafft mit einer Akkuladung 541 km Reichweite (Alle wichtigen Fakten zur E-Auto-Reichweite hier zusammengefasst) nach WLTP. Beim GT sinkt die Reichweite aufgrund der fahrdynamischeren Auslegung auf rund 450 km. Dank der 800-V-Technik soll der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent in 24 min erledigt sein. Apropos Laden: Dank der "Vehicle-to-Load"-Funktion (V2L) kann das große Elektro-SUV als 220-Volt-Stromquelle genutzt werden.

Kia stattet den EV9 GT mit allerlei technischen Finessen aus. Ein elektronisches Sperrdifferential soll für ein stabiles Fahrverhalten in Kurven sorgen, schickt es doch das Drehmoment automatisch an die Räder mit dem stärksten Grip. Die elektronische Dämpferkontrolle ist an ein sogenanntes "Road Preview System" gekoppelt, das mit Sensoren und einer Frontkamera die Fahrbahnbeschaffenheit analysiert und zum Beispiel Schlaglöcher erkennt, um die Stoßdämpfer bestmöglich vorzubereiten.

Dank verschiedener Fahrmodi – darunter "Normal", "Eco" und "Sport", aber auch ein spezieller GT-Modus – lassen sich Ansprechverhalten, Dämpfung, Lenkung und Bremsgefühl nach eigenem Ermessen anpassen. Wie der Hyundai Ioniq 5 N darf auch der Kia EV9 GT (2025) Gangwechsel simulieren: "Virtual Gear Shift" erzeugt sowohl akustisch mithilfe des "Active Sound Design" als auch fühlbar durch Drehmomentanpassungen das Gefühl eines mehrstufigen Automatikgetriebes. Die virtuellen Schaltvorgänge können über die Wippen an beiden Seiten des Lenkrads ausgelöst werden.

Die Anhängelast des neuen Topmodells gibt Kia mit bis zu 2,5 t an (E-Autos mit Anhängerkupplung).

Exterieur: Dezente Details untermauern den GT-Status

Mit einer GT-spezifischen Lichtsignatur an der Front, 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und neongrünen Bremssätteln trägt der Kia EV9 GT (2025) seine Kraft nach außen, ohne allzu sehr auf den Putz zu hauen und Sozialneid zu erregen. Auch, wenn Kia noch keine finalen Daten nennt: Die Maße des Standardmodells von 5015 mm Länge, 1980 mm Breite und 1755 mm Höhe dürften ein guter Gradmesser für das GT-Modell sein.

Interieur: Sportsitze, grüne Akzente plus GT-Modus

Neongrüne Akzente im Innenraum, sowohl am speziell gestalteten GT-Lenkrad als auch an den grau-schwarzen Sportsitzen mit veganen Bezügen in Lederoptik und Veloursleder-Einsätzen zeugen vom besonderen Status des Kia EV9 GT (2025). Das virtuelle Cockpit und das Navi (jeweils 12,3 Zoll groß) sowie der Touchscreen (5,3 Zoll) erhalten GT-spezifische Grafiken. Das Kofferraumvolumen sollte wie beim Basismodell 828 l in der Standardkonfiguration und bei aufrechter Position aller sieben respektive sechs Sitze bis zu 333 l betragen. Weiteren Stauraum von bis zu 52 l bietet der sogenannten Frunk unter der vorderen Haube. Bei umgeklappten Sitzen erweitert sich das Kofferraumvolumen auf 2318 l.

Der GT verfügt über die gleichen Assistenzsysteme wie das Basismodell, darunter Autobahnassistent mit Spurwechselunterstützung, Frontkollisionswarner mit Quer- und Gegenverkehrs-Erkennung sowie Ausweichfunktion, Totwinkelassistent mit Monitoranzeige, Rundumsichtkamera und ferngesteuertes Parken.

