Volvo 850 R: Classic Cars

Sicherheit, Platz und jede Menge Power bietet der Volvo 850 R. Kann man den Youngtimer auch mehr als 25 Jahren nach seinem Ende noch kaufen? Classic Cars-Kaufberatung!

Kaum ein Auto gilt als ähnlich sicher wie die Bank von England wie der Volvo 850, egal ob als Limousine oder als das in Deutschland sehr beliebte Kombi-Modell mit Gepäckraumabmessungen im Euro-Paletten-Format. Der 850 punktete bei seinem Start 1991 mit vier Weltneuheiten in der Serienfertigung: einer Deltalink-Hinterachse, Sicherheitsgurten, die sich automatisch an die Größe des:der Fahrer:in anpassen, dem Seitenaufprallschutzsystem SIPS und quer eingebauten Fünfzylindermotoren. Mit der nordischen Unterkühltheit ist es beim Volvo endgültig vorbei, wenn es mit 250 km/h über die Autobahn geht. Das schafft der Volvo 850 in der R-Version dank 250 Turbo-PS. "Kaum ein praktisches Auto ist schneller, kaum ein schnelleres Auto praktischer als der Volvo 850 R", beurteilte AUTO ZEITUNG-Redakteur Karsten Rehmann den schnellen Schweden 1996. Untermalt wird die Leistung durch betörenden Fünfzylinder-Klang. Aufgelegt wurde der 850 R nach der überwältigenden Resonanz auf das nur 5500 Mal gebaute Sondermodell T-5R. Der 225 PS starke 850 mit Overboost-Funktion wurde als Homologationsmodell für den in der Britischen Tourenwagenmeisterschaft eingesetzten 850 BTCC gebaut. Den Volvo 850 R gab es ab 1995 unlimitiert mit identischen Ausstattungsmerkmalen des T-5R. Mehr zum Thema: Das ist das Volvo 780 Bertone Coupé

Goodies wie das Sportfahrwerk, elektrisch verstellbare Ledersitze, Klimaanlage, feine Walnussholz-Intarsien und das dezente Spoilerwerk lassen den Volvo 850 R auch heute noch frisch wirken. Zwar ist der Schnell-Laster noch häufiger im Straßenbild anzutreffen, aber es lohnt sich, rechtzeitig auf die Suche nach einem guten Exemplar zu gehen. Bekennende Volvonaut:innen sagen dem Vorgänger des S70 bzw. V70 eine große Zukunft voraus. Der 850 punktet mit einer vollverzinkten Karosserie, auf die Volvo acht Jahre Garantie gegen Durchrostung gab. Auf Autobahnen geschundene Exemplare rosten häufig an der schmalen Haubenkante über den Scheinwerfern. Von der braunen Pest können auch die Schweller betroffen sein, ansonsten gibt sich der Schweden-Stahl überaus robust. Gleiches gilt für die Technik. Im 850 sind ausschließlich Fünfzylinder-Motoren zwischen 126 und 250 PS eingesetzt worden, die bei regelmäßigen Öl- und Zahnriemenwechseln problemlose Dauerläufer sind. Der Zahnriemen muss spätestens alle 120.000 Kilometer gewechselt werden. Das kostet beim Volvo-Händler inklusive Material (Riemen, Rollen, Spanner) zwischen 400 und 500 Euro. Vereinzelte Schwierigkeiten mit gerissenen Zahnriemen beim 850 wurden ab 1993 durch breitere Bauteile beseitigt.

850 R kann genügsam sein

Ansonsten ist im Motorraum des Volvo 850 R auf den Zustand des oberen Motorlagers und Kleinigkeiten zu achten. Dazu gehören undichte Kühlwasserschläuche, defekte Wegfahrsperren, streikende Kraftstoffpumpen und die meist undichte Servo-Pumpe. Auf der Hebebühne sollte der Zustand der vorderen Traggelenke unter die Lupe genommen werden. Wem der bärenstarke Turbo-Schub ein Benzinverbrauch von bis zu 20 Litern bei Autobahn-Heizerei wert ist, der wird mit dem praktischen 850 R im zeitlos eleganten Kombi-Dress sehr zufrieden sein. Beim Mitschwimmen im Alltagsverkehr fährt sich ein Volvo 850 R übrigens deutlich genügsamer.

Technische Daten des Volvo 850 R

Technische Daten R5-Zylinder Turbo; vorn quer eingebaut; 4-Ventiler; zwei obenliegende Nockenwellen, Zahnriemenantrieb; Gemischbildung: Bosch Motronic ; Bohrung x Hub: 81,0 x 90,0 mm; Hubraum: 2319 cm3 ; Verdichtung: 8,5; Leistung: 184 kW/250 PS bei 5400/min; maximales Drehm.: 350 Nm bei 2400/min; Fünfgang-Getriebe; Vorderradantrieb Aufbau und Fahrwerk

Selbsttr. Ganzstahlkarosserie mit vier Türen; Radaufhängung vorn: Querlenker, Federbeine, Stabi.; hinten: Mehrlenkerachse, Schraubenfedern, Gasdruckdämpfer; Zahnstangenlenkung; Bremsen: v./h. Scheiben; Reifen: 205/45 R 17; Alu-Räder: 7 x 17 Eckdaten

L/B/H:4720/1761/ 1415 mm; Radstand: 2660 mm; Spurweite v./h.: 1520/1470 mm; Leer-/Gesamtgewicht: 1502/2000 kg; Tankinhalt: 73 l; Bauzeit: 1995 bis 1996; Stückzahl (alle 850): 716.903; Preis (1996): 86.450 Mark Fahrleistungen1

Beschleun.: 0 auf 100 km/h in 7,4 s; Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h; Verbrauch: 14,5 l/100 km