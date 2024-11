Der nachgeschärfte RS 3 bietet Sound, Tempo und Grip

Die optionalen RS-Schalensitze kommen in einem Finish aus mattem Carbon an der Rückseite.

Technisch standen sich der S3 und der RS 3 wohl noch nie so nahe wie nach der 2024er Modellpflege. Warum das neue Audi RS 3 Facelift (2024) dennoch einzigartig ist, klärt die erste Testfahrt!

Der kürzlich überarbeitete S3, der jetzt zum Teil auch RS 3-Fahrwerkstechnik besitzt, kam in unserem Fahrbericht (hier zum S3 nachlesen) sehr gut an. Was ist also der Sinn des teureren, ebenfalls neuen Audi RS 3 Facelift (2024)? Vor allem, weil er in seiner aufgefrischten Form nicht mehr Leistung hat als zuvor. Die Antwort liegt unter der Motorhaube. Der Fünfzylinder (Ikonische Autos mit 5-Ender in der Übersicht) hat einen unverwechselbaren Klang – und der serienmäßige Sportauspuff, der so überarbeitet wurde, dass er bei niedrigeren Drehzahlen lauter klingt, gibt einen berauschenden Sound von sich. Und obwohl der magische 2,5-l-Turbomotor mit 400 PS (294 kW) – der einzige Fünfender, der derzeit auf dem Markt ist – nicht an Leistung zugelegt hat, kann man sie jetzt doch besser nutzen. Denn Audi hat den Torque Splitter fein abgestimmt, um das Untersteuern zu minimieren und schnellere Kurvenausfahrten zu ermöglichen.

Erste Testfahrt: Neues Audi RS 3 Facelift (2024) mit atemberaubender Geschwindigkeit

Im Vergleich zu seinem Erzrivalen, dem Mercedes-AMG A 45, hat auch das neue Audi RS 3 Facelift (2024) etwas weniger Leistung, aber er ist – wo es darauf ankommt – mit einer konservativ angegebenen Zeit von 3,8 s schneller von null auf 100 km/h. Auf der Straße fühlt sich die Geschwindigkeit atemberaubend an, was durch die relativ kompakten Abmessungen noch verstärkt wird. Den beiden roten RS-Schaltern am Lenkrad kommt dabei eine zentrale Rolle zu: Der rechte mit dem RS-Logo bietet Zugriff auf die Fahrmodi, während der linke mit dem Zielflaggen-Design für den Einsatz auf der Rennstrecke reserviert ist. Letzterer lässt das Auto nämlich komplett von der Leine.

Die Lenkung ist angenehm leichtgängig, was in Kombination mit dem außergewöhnlichen Grip und der schier unendlichen Traktion den neuen Audi RS 3 Facelift (2024) zu einem leicht zu fahrenden Auto macht. Nur im Grenzbereich spürt man ein leichtes Untersteuern (Über- und Untersteuern hier erklärt). Und an dieser Stelle kommt "Torque Rear" ins Spiel, das im Wesentlichen den Hinterradantrieb aktiviert und Driften noch leichter möglich macht als bislang. Aber die meiste Zeit, wenn man den Knopf denn ungenutzt lässt, ist der Grip überwältigend. Überhaupt ist die Fahrqualität eine angenehme Überraschung. Denn wenn ein heißer Kompaktsportler über so viel Leistung, eine breite Spur und 19-Zoll-Felgen verfügt, erwartet man nicht, dass er sich auch in der Stadt so nachgiebig bewegen lässt. Einzig durch den bei beiden Varianten (Sportback und Limousine) kleinen Kofferraum wird die Alltagstauglichkeit beeinträchtigt.

Neues Lenkrad mit fummeliger Touchbedienung

Obwohl auch der A3 und der S3 einem Facelift unterzogen wurden, sind die Änderungen beim neuen Audi RS 3 Facelift (2024) deutlicher. Sein Singleframe-Kühlergrill ist jetzt breiter, es gibt neue Räder, die an die des RS3 LMS-Rennwagen erinnern, und einen Heckdiffusor mit einem von der Formel 1 inspirierten roten Reflektor. Innen gibt es ein neues Lenkrad: Es hat eine flache Ober- und Unterseite. Während die Form eine Geschmacksfrage, aber für sich genommen völlig in Ordnung ist, sind es die Touchflächen darauf weniger, weil fummelig zu bedienen.

Nappaleder-Sportsitze sind Standard, aber es gibt auch die aufpreispflichtige Option auf Carbon-Schalensitze. Sie sind das Geld (2000 Euro) wert, denn sie sehen nicht nur toll aus, sondern stützen auch gut ab und sind bequem – kein Vergleich zu den Standardsitzen. Die Preise für das neue Audi RS 3 Facelift (2024) beginnen bei 66.000 Euro für den Sportback und 68.000 Euro für die Limousine (Stand: November 2024). Ein stolzer Preis, allerdings ist der Ingolstädter auch wirklich etwas Besonderes, vor allem dank seines Motors.

