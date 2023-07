Nach den ersten Prototypfotos des gelifteten 4ers hat unser Erlkönigfotograf nun auch das BMW M4 Facelift (2024) erwischt – sowohl als Coupé als auch als Cabrio. Der Feinschliff könnte nicht nur das Design und den Innenraum, sondern auch den Motor betreffen. Steigt also die PS-Leistung?

Das BMW M4 Facelift (2024) ist da ~ zumindest erstmalig als Erlkönig, der als Coupé (G82) wie Cabrio (G83) an der Nürburgring-Nordschleife erste Abstimmungsfahrten absolviert. Natürlich entsprechend getarnt, sodass wir rätseln dürfen, was denn BMW so verändern könnte. Auffällig ist, dass der zum Marktstart 2020 so kontrovers diskutierte große Nierengrill frei von jedweder Folierung ist. Man darf also davon ausgehen, dass dieser trotz der scharfen Kritik an Bord bleibt. Dafür scheinen die Scheinwerfer eine Änderung zu erfahren, die wie das 3er Facelift nun zwei L-förmige LED-Tagfahrleuchten in sich tragen. Die Rückleuchten erinnern zumindest auf den ersten Blick an jene des 2022 vorgestellten BMW M4 CSL. Darüberhinaus gibt sich das für 2024 eingeplante BMW M4 Facelift unauffällig. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der BMW XM (2023) im Fahrbericht (Video):

Als Coupé & Cabrio: Preis, PS & Innenraum des BMW M4 Facelift (2024)

Ob das BMW M4 Facelift (2024) dafür mit seinen inneren Werten punkten will? Das neue Interieur mit dem geschwungenen Armaturenbrett hat BMW bereits für die 4er-Modelle vorgestellt. Gut möglich, dass mit der Modellpflege das neu entwickelte iDrive 8.5 erstmalig zum Einsatz kommt. Das soll schließlich 2024 vorgestellt werden. Über die PS-Leistung des modellgepflegten Power-4ers lässt sich nur spekulieren. Derzeit trennen M4 Competition und der bereits ausverkaufte M4 CSL 40 PS. Der Schluss liegt nahe, dass BMW dem 3,0-Liter-Reihensechszylinder auf dann standardmäßige 550 PS (440 kW) aufwertet. Mit etwas Respektabstand könnte der "Basis"-M4 mit den dann neuen 510 PS (375 kW) folgen, was dem Leistungsstand des noch aktuellen Competition entspricht. Die Änderungen dürften sowohl das Coupé als auch das Cabrio erfahren. Die Preise von derzeit 93.400 Euro aufwärts (Stand: Juli 2023) dürften wohl etwas steigen.