Der Mustang GTD bringt Ford Nordschleifen-Prestige

Für Sportwagen ist die Grüne Hölle eine Performance-Messlatte – das gilt längst nicht mehr nur für deutsche Hersteller. Nun mischt der Ford Mustang GTD mit einer strammen Rundenzeit unter sieben Minuten die von Porsche und Mercedes dominierte Bestenliste auf.

Bestenlisten gibt es für die Nordschleife viele. Eine der interessantesten ist aber sicherlich die der straßenzugelassenen Sport- und Supersportwagen, in der sich üblicherweise vor allem Porsche und Mercedes duellieren. Nun stößt ein Herausforderer von Übersee dazu: der Ford Mustang GTD. Die spitzeste Ausbaustufe des traditionsreichen Pony Cars ist offiziell mit einer Rundenzeit von 6:57,685 min gelistet, was eine schwindelerregende Durchschnittsgeschwindigkeit von 179,55 km/h bedeutet. Damit positioniert sich der GTD laut Nürburgring zwischen dem Porsche 911 GT3 mit Manthey Performance Kit und dem regulären Porsche 911 GT3 auf Platz sechs der schnellsten straßenzugelassenen Sportwagen – zumindest wenn man den ebenfalls straßenzugelassenen Mercedes-AMG One einbezieht, der unter "Supersportwagen" gelistet ist und mit 6:29,090 min mit Abstand den Rekord hält (hier mehr dazu).

Ford-Video zur Mustang-GTD-Fahrt über die Nürburgring-Nordschleife (Video):

Ford Mustang GTD fährt 6,57,685 min auf der Nordschleife

Wie die Konkurrenten aus der Bestenliste lässt sich der Ford Mustang GTD, mit dem der deutsche Rennfahrer Dirk Müller die Rekordrunde realisierte, theoretisch kaufen und zulassen. In der Praxis muss man sich um einen Kauf "bewerben", was Stand Dezember 2024 laut deutscher Ford-Website vorerst nicht mehr möglich ist. Und: Der deutsche Preis startet laut Medienberichten bei 359.900 Euro. Unter der Haube arbeitet ein 5,2-l-V8, der laut US-Zertifizierung 826 PS (608 kW) auf die Hinterachse drückt. Ford-Präsident Jim Farley: "Wir sind sehr stolz darauf, als erster amerikanischer Autohersteller mit einem unserer Fahrzeuge die Nürburgring-Nordschleife in unter sieben Minuten umrundet zu haben. Vollkommen zufrieden sind wir aber noch nicht, denn der Mustang GTD besitzt noch größeres Potenzial. Wir kommen wieder!"