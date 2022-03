Platz 1 geht – wenig überraschend – an den Ford Mustang GT, der mit 54.300 Euro konkurrenzlos günstig ausfällt. Während US-Gegner wie Dodge Challenger und Chevrolet Camaro nur noch über den Importeur erhältlich sind, bietet Ford sein Muscle Car mit ungebrochenem Erfolg in Deutschland an. Die sechste Generation lockt mit einem fünf Liter großen V8, der auf 449 PS (330 kW) und 529 Newtonmeter kommt. Daraus ergibt sich eine Sprintzeit von 4,3 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Auf dem zehnten Platz der günstigsten V8-Autos in Deutschland hat es der Range Rover Sport als P525 geschafft. Wie es der Name bereits verrät, schüttelt der Kompressor-V8 525 PS (386 kW) aus fünf Litern Hubraum. Außerdem stehen ab 2500 Umdrehungen bereits die maximalen 625 Newtonmeter Drehmoment an. Der Preis: 101.900 Euro.

Neuwagen mit V8 gibt's in Deutschland immer weniger. Besonders die bezahlbaren Modelle sind beinahe ausgestorben. Grund genug, die Top-10 der günstigsten V8-Modelle auf dem Markt herauszufiltern!

Wer an V8 denkt, denkt natürlich an das feiste Blubbern und das tiefe Grollen, das bei hoher Drehzahl sogar bedrohliche Ausmaße annehmen kann. Ja, man darf sogar behaupten: Der V8 ist ein Motor für Genießer:innen, aber auch für Leute mit Geld – wie unsere Top-10 der günstigsten V8-Autos zeigt. So bieten die deutschen und britischen Marken kaum noch Achtzylinder unter 100.000 Euro Einstiegspreis an, während strikte Emissionsvorgaben nur noch wenigen Vertretern aus dem V8-Land USA die Reise über den großen Teich erlauben. Überhaupt ist das Zylinderangebot wegen des Downsizingtrends in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen und wird auch in Zukunft weiter rückläufig sein. So wird Mercedes den V8 aus GLC und C-Klasse durch einen elektrifizierten Vierzylinder ersetzen, während auch bei Jaguar der kultige Kompressormotor vor dem Aus steht. Ab 2025 will die britische Marke nämlich nur noch Elektroautos verkaufen. Grund genug, in unsere Bildergalerie der Top-10 der günstigsten V8-Autos als Neuwagen einzutauchen und sich vielleicht eines der letzten Modelle dieser Art zu kaufen. Wichtig: Alle Informationen sind auf dem Stand von Märäz 2022. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Ford Mustang Shelby GT 500 (2019) im Video:

Die günstigsten V8-Autos in Deutschland: Top-10

