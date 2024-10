CLE 63 fast ungetarnt erwischt

Die optischen Abweichungen vom schwächeren CLE 53 scheinen sich in Grenzen zu halten.

Die neue CLE-Baureihe gewinnt nach und nach an Profil, denn nun zeigt sich auch das Mercedes-AMG CLE 63 S Coupé (2024) beinahe ungetarnt. Bislang ist noch nicht endgültig bekannt, ob der CLE den hybridisierten Vierzylinder der C-Klasse oder doch einen donnernden V8 erhalten wird.

Preis: Mercedes-AMG CLE 63 (2024) jenseits der 90.000 Euro

Gegenüber dem bereits früher erwischten Erlkönig ist das nun gespottete Mercedes-AMG CLE 63 S Coupé (2024) deutlich weiter in der Entwicklung – Zeuge dessen sind die ungetarnten Seiten des Autos und bereits klar erkennbaren Strukturen an Front und Heck. Die dynamische Formensprache ist eine Mixtur aus Elementen der C- und E-Klasse sowie von CLA und CLS, schließlich vereint die CLE-Baureihe ab ihrem Debüt die bisher getrennt ausgeführten Cabrio- und Coupé-Ableger der Mittel- und Oberklasse von Mercedes. Über den Preis lässt sich bislang nur spekulieren, doch als Anhaltspunkt dürften die 92.285 Euro des schwächer motorisierten CLE 53 dienen (Stand: Oktober 2024).

Antrieb: Wie viele Zylinder?

Lange war die Vermutung, dass der Mercedes-AMG CLE 63 auf das Antriebslayout des Bruders C 63 zurückgreifen wird. Dieser hat bekanntlich mit mäßigem Verkaufserfolg von acht auf vier Zylindern herunter-, aber auch um einen E-Motor aufgerüstet. Der intern M 139 genannte 2,0-l-Vierzylinder mit 476 PS (350 kW) erhält also die Unterstützung eines bis zu 204 PS (150 kW) starken E-Motors an der Hinterachse. Und nicht nur das: Ein integrierter Starter-Generator (ISG) und ein sogenannter E-Turbolader, der vom 48-V-Bordnetz angetrieben wird und mit einer Spitzendrehzahl von bis zu 170.000 Touren arbeitet, buttern zusätzlich rein. Das Ergebnis ist mit einer Systemleistung von 680 PS (500 kW) und einem maximalen Drehmoment von 1020 Nm mehr als amtlich.

Die Gerüchteküche brodelt allerdings mächtig und stellt die Frage, ob der Mercedes-AMG CLE 63 nicht auch in Sachen Zylinderanzahl den CLE 53 überbieten will und daher auf einen dick bollernden V8 setzt. Was dafür spricht, ist der Fakt, dass auf den jüngsten Erlkönigfotos (siehe Bildergalerie) keine Klappe mehr für einen Ladeanschluss zu erkennen ist – bei älteren Erlkönigen war das der Fall. Letztlich wird Gewissheit aber erst mit der offiziellen Vorstellung kommen.

Exterieur: Wenige Änderungen zum CLE 53

Optisch dürften die Abweichungen des Mercedes-AMG CLE 63 S (2024) im Vergleich zum 53er-Bruder überschaubar ausfallen. Neben den eckigen statt runden Auspuffendrohren scheint der abgelichtete Erlkönig an den seitlichen Lufteinlässen des Stoßfängers auf vertikale Streben zu setzen, während sich der schwächere CLE 53 horizontal orientiert. Ansonsten fallen wieder die charakteristische Coupé-Dachlinie und der trapezförmige Kühlergrill samt großem Stern-Logo ins Auge. Wir gehen davon aus, dass der CLE 63 S unter seiner Tarnung ebenfalls eine optisch verbundene Rückleuchteneinheit versteckt.

Interieur: Carbon & Ambientelicht

Vom Interieur des Mercedes-AMG CLE 63 (2024) liegen uns noch keine Erlkönigfotos vor, zu erwarten ist allerdings ähnliches wie vom CLE 53 (siehe obiges Foto). Im 53er ist beispielsweise ein digitales Instrumentendisplay inklusive Supersport-Ansicht mit zentralem Drehzahlmesser zu finden, ebenso wie schicke Schaltwippen, um die Kontrolle über die Automatik zu behalten. Insgesamt dürfte der Look ebenfalls extrovertiert ausfallen und zu viel Carbon und Ambientelicht tendieren. Wir rechnen mit einem griffigen Lenkrad, das Regler und Schalter für unzählige Fahrmodi und -einstellungen beherbergt.