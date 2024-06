VW zeigt die sportliche GTX-Limousine

Im März 2024 feierte der Kombi VW ID.7 GTX Tourer seine sportliche Premiere. Im Juni 2024 folgt die GTX-Limousine. Wolfsburg gibt alle wichtigen Eckdaten bekannt – inklusive Leistung und Reichweite –, der Preis bleibt aber offen.

Preis: So schätzen wir den VW ID.7 GTX (2024) ein

Zur im März 2024 präsentierten Tourer-Version des VW ID.7 GTX (2024) gesellt sich im Juni 2024 die Limousine. Was den Preis angeht, so hat VW noch keine Details verraten. Vergleicht man den Preisunterschied zwischen Pro-Version und GTX beim ID.5, kostet das GTX-Label rund 8500 Euro extra. Würde sich ein ähnlicher Unterschied auch beim elektrischen Flaggschiff herauskristallisieren, wäre mit einem Preis um die 60.000-Euro-Marke zu rechnen. Allerdings ist es auch gut vorstellbar, dass der Zuschlag größer ausfällt als beim kleinen Bruder.

Antrieb: Zwei E-Motoren (Allrad), 250 kW (340 PS) & 625 km Reichweite

Wie bei den GTX-Versionen des ID.4 und ID.5 geht es auch beim VW ID.7 GTX (2024) als Tourer und Limousine mit zwei Elektromotoren sportlich zur Sache: Den Löwenanteil übernimmt eine Permanent-Synchronmaschine für die Hinterachse, ergänzt durch eine Asynchronmaschine an der Vorderachse. Die beiden Aggregate bringen es auf eine Systemleistung von 250 kW (340 PS), was gegenüber dem ID.7 Tourer Pro eine Steigerung um 40 kW (54 PS) bedeutet. Allerdings ist die Höchstgeschwindigkeit Elektroauto-typisch bereits bei 180 km/h abgeregelt. Fahrwerk und Lenkung hat VW zudem GTX-spezifisch angepasst. Ein adaptives Fahrwerk ist optional.

Die Energie wird beim VW ID.7 GTX (2024) in der bislang größten Batterie von Volkswagen gespeichert: eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Nettokapazität von 86 kWh (brutto: 91 kWh). So soll die Reichweite laut VW bei bis zu 638 km für die Limousine und 625 km für den Tourer liegen, was jedoch nur eine Prognose ist und in der Praxis vermutlich niedriger ausfällt. "Getankt" wird an Gleichstromsäulen mit bis zu 200 kW Leistung, was im Idealfall ein Aufladen von zehn auf 80 Prozent in weniger als einer halben Stunde ermöglichen soll. Die technischen Daten gelten für Limousine und Tourer gleichermaßen.

Exterieur: ID.7 GTX nur unauffällig anders

Insgesamt fallen die optischen Abweichungen des VW ID.7 GTX (2024) zur Standard-Ausführung und des VW ID.7 GTX Tourer (2024) zum weniger sportlichen Lademeister (überraschend) moderat aus. Am auffälligsten ist wohl das veränderte Design von Front- und Heckschürze, wo ein Gitter im Waben-Look ein gewisses Verbrenner-Flair verbreitet. Außerdem sind die Leichtmetallfelgen neu gestaltet und wachsen in der Grundausstattung von 19 auf 20 Zoll an, optional gibt es auch 21-Zöller. Dach, unterer Karosseriebereich, GTX-Schriftzüge und Außenspiegel sind übrigens standardmäßig in Schwarz gehalten. Eine kleine Spielerei: Das VW-Logo ist sowohl vorne als auch hinten illuminiert. Optional gibt es für beide Varianten des VW ID.7 GTX (2024) auch ein Panorama-Glasdach, das auf Knopfdruck blickdicht wird und so störende Blendeffekte verhindern soll.

Interieur: Schlicht und modern

Foto: VW

Der Innenraum des VW ID.7 GTX (2024) wirkt wie bei der Standard-Variante des Mittelklasse-Elektrikers eher sachlich, aber trotzdem modern. So wird das sehr überschaubare Info-Display hinter dem Lenkrad neben einem mächtigen Zentraldisplay auch von einem überarbeiteten Head-up-Display flankiert. Interessant ist im Infotainment-Bereich auch der Sprachassistent IDA, der bekanntermaßen vom KI-Tool ChatGPT unterstützt wird. Neben roten Ziernähten heben auch "GTX"-Schriftzüge in Sitzen und auf dem Lenkrad den dynamischeren Allradler vom Standardmodell ab. Die optionalen ergoActive-Vordersitze als Bestandteil des "Interieurpakets Plus" sind beheiz- und kühlbar und verfügen über eine Massagefunktion. Ebenfalls Teil des Pakets ist unter anderem das 700-W-Soundsystem von Harman Kardon sowie eine Sitzheizung für den Fond.

Und wie es sich für einen Kombi gehört, fasst das Ladeabteil des VW ID.7 GTX Tourer bei aller Sportlichkeit auch eine ganze Menge: 605 l bei aufgestellten und 1714 l bei umgeklappten Rücksitzen. Die Länge der Ladefläche variiert dabei von 1,075 bis 1,948 m, während die Breite zwischen den Radkästen genau einen Meter beträgt.

Assistenzsysteme: Viele Optionen für den GTX Tourer

Der VW ID.7 GTX (2024) bringt serienmäßig bereits einige Assistenzsysteme mit, darunter auch ein Notbremsassistent und eine Verkehrszeichenerkennung. Die aufpreispflichtigen Optionen ermöglichen zudem ein ordentliches Plus an Automatisierung. Hier gibt es beispielsweise einen Parkassistenten, der ID.7 GTX über eine Distanz von bis zu 50 m selbstständig einparkt. Außerdem sind für entspanntere Autobahnfahrten auf Wunsch eine automatische Abstandsregelung und ein überarbeiteter Assistent für Spurwechsel an Bord. Neu entwickelt hat VW einen optionalen Ausstiegswarner, der ein Öffnen der Türen verhindert, wenn sich von hinten ein Fahrzeug nähert – Fahrräder eingeschlossen.