Kurze Kastenwagen mit Einzelbetten in der Übersicht

Wer Einzelbetten möchte, muss oft auf die extralangen Kastenwagen zurückgreifen. Einige Hersteller bieten die separaten Längsbetten jedoch auch für kompaktere Modelle unter sechs Metern Außenlänge an. Wir zeigen 15 Campervans, welche die beliebten Einzelbetten mit handlicheren Maßen kombinieren.

Campervans mit Einzelbetten: 15 Modelle bis sechs Meter

Einzelbetten sind bei deutschen Camper:innen sehr gefragt. Woran das liegen mag? Wohl kaum am Wunsch nach mehr Privatsphäre in der Nacht oder mehr Abstand zur Begleitperson. Wahrscheinlicher ist es, dass sich viele am Komfort-Zugewinn, den die Längsbetten bieten, erfreuen. Oder an der Möglichkeit, die Betten mit einem Einschub zur Riesen-Liegewiese zu verwandeln. Oder auch an der Stauraum-Variabilität durch einfacheres Hochklappen einzelner Bettmodule. Was auch immer die persönlichen Gründe sein mögen: Das beliebte Bettformat war lange Zeit nur den ganz großen unter den Kastenwagen vorbehalten – also Modellen jenseits der Sechs-Meter-Marke.

Doch damit ist seit einigen Jahren Schluss: Viele Hersteller bieten Einzelbetten mittlerweile auch auf kürzeren Radständen von Fiat Ducato, Ford Transit & Co. an – und der Trend hält auch 2024 weiterhin an. Vom Familien-Kastenwagen für bis zu sechs Personen bis zum Luxus-Camper für zwei alles ist alles dabei. Wir haben 15 Campervans (Alle Aufbauarten von Wohnmobilen erklärt) bis sechs Metern Länge mit Einzelbetten im Heck zusammengestellt.

Carado CV 602 Pro

Foto: Carado

Wer den Carado CV 602 Pro ordert, verzichtet bewusst auf Grundriss-Experimente. Bis auf die Längsbetten im Heck folgt der Sechs-Meter-Camper auf Fiat-Ducato-Basis dem Standardaufbau der Kastenwagen. Bedeutet: Vorne findet sich die Vierer-Dinette, in der Mitte ein Küchenblock mit stirnseitig eingebautem Kühlschrank und Zweiflammen-Gaskocher, gegenüber liegt das Kompaktbad. Im Heck finden sich die beiden Einzelbetten wieder, darunter ordentlich viel Stauraum für Campingzubehör und Gepäck. Als Basis dient der Bestseller: Fiat Ducato.

Schlafplätze: 2-5

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 56.999 Euro

Clever Vans Spirit 600

Ebenfalls unter 60.000 Euro (Alle Preise: Stand November 2024) kostet der Clever Vans Spirit 600. Der Campervan der Pössl-Tochtermarke kommt dennoch gut ausgestattet vorgerollt. Serienmäßig sind unter anderem vier Sitzplätze, ein Variobad mit Dusche und WC, ein Kompressor-Kühlschrank sowie ein Zweiflammen-Gaskocher. Trotzdem bleibt im Heck noch Platz für zwei Einzelbetten. Sollen regelmäßig mehr Reisende im Kastenwagen übernachten, lassen sich optional bis zu drei weitere Schlafmöglichkeiten schaffen.

Schlafplätze: 2-5

Sitzplätze: 4

Basis: Citroën Jumper oder Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 58.990 Euro

Dethleffs Globetrail 600 ER

Mit optional bis zu fünf Schlafplätzen ist der Dethleffs Globetrail 600 ER auch bereit für den Campingurlaub einer vierköpfigen Familie. Mit knapp über 60.000 Euro ist er dabei auch nicht allzu teuer. Neben dem Heckbett, bestehend aus zwei Einzelbetten mit einlegbarem Mittelteil, gibt es auf Wunsch auch ein Doppelbett für die Vierer-Dinette. Ein besonderes Highlight: das Raumbad. Dank Erweiterung in den Flur zum Küchenblock bietet der Dethleffs-Campervan mehr Nasszellen-Platz als einige andere Längsbett-Campervans.

Schlafplätze: 2-5

Sitzplätze: 4

Basis: Citroën Jumper oder Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 61.499 Euro

Eriba Car 602

Foto: Eriba

Wie man äußerst kreativ zwei Längsbetten auf unter sechs Metern unterbringen kann, beweist der Eriba Car 602. Auf Basis des VW Crafter baut die Hymer-Tochter einen Camper für zwei auf. Der Clou: Die Sitzbank wandert in doppelter Ausführung nach hinten. Vorne bleibt nur eine Essnische aus Drehsitzen und Tisch, hinten falten sich die Betten bei Tag zu zwei gegenüberstehenden Sofas. Zusätzlich wird der 602 ab Werk mit einer Dieselheizung ausgerüstet.

Schlafplätze: 2

Sitzplätze: 2

Basis: VW Crafter

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 76.900 Euro

Hymer Yosemite

Unter den Fiat-Campervans der Bad Waldseer:innen ist der Hymer Yosemite das Modell für Einzelbett-Fans. Dank optionalem Hubdach ist der kurze Ducato allerdings auch ein Familienfreund und bringt auf Wunsch vier Personen unter. Bei Hymer kommen zudem einige "Echtmaterialien" wie Leder, Kork oder Keramik zum Einsatz, die den Innenraum haptisch wie optisch aufwerten. Nachteil der Einzelbetten im Heck: Das Kompaktbad hat seinen Namen redlich verdient, ist aber mit Klappwaschbecken, Kassettentoilette und integrierter Duschwanne vollständig ausgestattet.

Schlafplätze: 2-4

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 76.000 Euro

Karmann Davis 600 LS

Foto: Karmann

Der Karmann Davis 600 LS bringt als Sechs-Meter-Kastenwagen auf Fiat-Ducato-Basis ebenfalls zwei Einzelbetten im Heck unter. Der Grundriss ist aber sehr klassisch Campervan: Dinette für vier vorne, Kompaktbad und Küche in der Mitte und hinten die Betten mit 200 und 175 cm Länge. Ein Mitteleinschub macht jedoch ein großes Bett aus den einzelnen Pritschen. Bei Bedarf kann die Sitzgruppe optional zu einem dritten Schlafplatz umgebaut werden.

Schlafplätze: 2-3

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 57.600 Euro

Knaus Boxlife 600 ME

Heckhubbett trifft Einzel-Aufteilung: Der Knaus Boxlife 600 ME verbindet das praktische Hubbett im Heck für mehr Stauraum mit dem Komfort der Längsbetten. Die technische Basis liefert einmal mehr der Fiat Ducato mit 5,99 m Länge. Der übrige Aufbau folgt mit Halbdinette in der Front und Küche sowie Bad in der Fahrzeugmitte dem Standard-Repertoire der Sechs-Meter-Klasse. Ein weiteres Highlight des Sonder-Betts: Auf Wunsch lässt sich auch ein Etagen-Gästebett für zwei weitere Personen unterhalb der Heck-Einzelbetten hinzu ordern. Insgesamt sollen bis zu sechs Reisende im Boxlife mit Einzelbetten nächtigen können.

Schlafplätze: 2-6

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 63.990 Euro

La Strada Regent E

Foto: La Strada

Mit dem La Strada Regent E bietet die hessische Manufaktur einen besonders edlen Reisebegleiter für zwei an. Ebenso gediegen darf daher auch die Basis ausfallen: der Mercedes Sprinter. Mit 5,93 m Länge ist er sogar einige Zentimeter kürzer, als die Fiat- und Ford-Campervans mit Längsbetten im Heck. Dafür bleibt es im kurzen Benz aber auch bei maximal zwei Reisenden – sowohl was die Verfügbarkeit von Sitz- als auch Schlafplätzen anbelangt. Mit über 100.000 Euro Basispreis ist der Regent E auch hier die Superlative in der Übersicht.

Schlafplätze: 2

Sitzplätze: 2

Basis: Mercedes Sprinter

Länge: 5,93 m

Grundpreis: 105.070 Euro

LMC Ford-Innovan 592

LMC Ford-Innovan 592 Foto: LMC

Der LMC Innovan 592 setzt als einziges Modell in der Übersicht auf den Ford Transit als technische Basis. Auf 5,98 m bietet der LMC bis zu drei Schlafplätze. Damit die Längsbetten in den kurzen Kasten passen, tricksen die Münsterländer:innen: Der Küchenblock schrumpft im Vergleich zum Schwestergrundriss 590, der 69-l-Kühlschrank wandert an die Stirnseite des Blocks, die Erweiterung klappt dafür über die Liegefläche des Heckbetts. Mit an Bord: ein Variobad.

Schlafplätze: 2-3

Sitzplätze: 4

Basis: Ford Transit

Länge: 5,98 m

Grundpreis: 65.900 Euro

Malibu Compact 600 LE

Der Malibu Compact 600 LE richtet sich entweder an anspruchsvolle Paare mit dem Wunsch zu Einzelbetten oder vierköpfige Familien. Denn neben den Längsbetten im Heck gibt es auf Wunsch auch das Schlafdach mit Doppelbett dazu. Natürlich kommen die großen Betten auf sechs Metern Länge mit einem Kompromiss: Küche und Bad bekommen vom Hersteller beide das Prädikat "Kompakt" zugeschrieben. Dieselbe Problematik hat jedoch auch die Konkurrenz.

Schlafplätze: 2-4

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 64.680 Euro

Pössl Roadstar 600 L

Das große Highlight des Pössl Roadstar 600 L ist – neben den Einzelbetten – das großzügige Raumbad mit erweiterbarer Dusche. Somit kommt der Sechs-Meter-Camper trotz Längsbetten mit einem überaus großzügigen Badezimmer. Der Trick: Unter dem Flurboden befindet sich eine abdeckbare Duschwanne, ein blickdichtes Trennrollo sorgt bei Bedarf auch als Raumteiler. Ansonsten bietet der Campervan Standardkost: Vierer-Halbdinette, Zweiflammen-Gaskocher, Kleiderschrank. Dafür bleibt der Preis noch knapp unter der 60.000-Euro-Marke.

Schlafplätze: 2-3

Sitzplätze: 4

Basis: Citroën Jumper oder Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 59.199 Euro

Pössl Summit Shine 600 L

Die Oberbayer:innen schicken mit dem Pössl Summit Shine 600 L einen zweiten Längsbetten-Campervan ins Rennen. Auch hier dienen Stellantis-Vans als technische Basis, neben Citroën und Fiat kommt hier jedoch auch der Peugeot Boxer infrage. Im Gegensatz zum Roadstar-Grundriss mit Einzelbetten gibt es im Summit Shine ab Werk nur drei Sitzplätze, zwei vorne sowie ein Einzelsitz anstelle der herkömmlichen Zweier-Dinettenbank. Gegen Aufpreis darf auch eine dritte Person mitfahren. Schlafplätze sind dagegen identisch: zwei sind Standard, ein dritter kann optional hinzugefügt werden. Bei Bad kommt anstelle des ausfahrbaren Raumbads des Roadstars ein kompaktes Variobad zum Einsatz.

Schlafplätze: 2-3

Sitzplätze: 3-4

Basis: Citroën Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 58.399 Euro

Sunlight Cliff Adventure 602

Foto: Sunlight

Sportsfreunde aufgepasst: Der Sunlight Cliff Adventure 602 richtet sich mit seinem hochklappbaren Bett an Outdoor-Sportler:innen. Denn zwischen die zwei Unterschränke der hochklappbaren Längsbetten passt ein stehendes Mountainbike. Ansonsten bietet der Van auf Fiat-Ducato-Basis den üblichen Campervan-Standardaufbau.

Schlafplätze: 2-3

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 56.499 Euro

Weinsberg Carabus 600 ME

Günstiger geht Längsschlafen kaum. Für knapp über 50.000 Euro bietet der Carabus 600 ME von Weinsberg auf 5,99 m Länge zwei Einzelbetten im Heck. Es bleibt jedoch auf Wunsch nicht nur bei zwei Schlafplätzen: Optional sind bis zu fünf Betten – darunter zwei im Hubbett über der Sitzgruppe – an Bord. Die Basis stellt auch hier der Fiat Ducato.

Schlafplätze: 2-5

Sitzplätze: 4

Basis: Fiat Ducato

Länge: 5,99 m

Grundpreis: 53.890 Euro

Westfalia Columbus 600 E

Auch der Westfalia Columbus 600 E setzt auf den Fiat Ducato mit 5,99 m Länge als technische Basis. Neben den Einzelbetten im Heck bietet der Westfalia zwei weitere Schlafplätze auf einem optionalen Hubbett. Der Columbus bringt einige Luxus-Features wie eine Warmwasser-Fußbodenheizung oder eine großzügige Küchenzeile mit.