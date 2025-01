E-Transit mit Reichweiten-Plus

Das Ford Transit Facelift fährt wahlweise mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe (in Kombination mit Frontantrieb, Heckantrieb und Allradantrieb) oder ab Sommer 2023 mit neuem, leistungsstärkerem Achtgang-Automatikgetriebe (in Kombination mit Frontantrieb), das nun auch für höhere Gewichte ausgelegt ist.

Den Transit bringen überarbeitete Motoren in Schwung. So soll der 2,0-l-Turbodiesel durch eine verbesserte Einspritzung, neue Kolben und eine variable Ölpumpe effizienter sein.

Nach dem Ford Transit Facelift 2019 erhielt der Transporter 2020 einen Offroad-Ableger namens Trail, 2022 kam die elektrische Variante Ford E-Transit. 2023 und 2024 spendiert Ford dem Transporter jeweils ein Technik-Update. Wir nennen Maße, Motoren, Preise des Kastenwagens.

Preis: Ford Transit Kastenwagen ab 46.589 Euro

Das Ford Transit Facelift (2019) steht als Kastenwagen in der Ausstattung Basis zum Preis ab 46.589 Euro bei den Händlern. Mit Doppelkabine steigt der Preis auf 53.574 Euro. Der Personentransporter Ford Transit Kombi steht mit 56.240 Euro in der Preisliste. Wer elektrisch fahren möchte, zahlt für den Ford E-Transit (2024) als Kastenwagen mindestens 78.528 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025).

Antriebe: Drei Diesel und ein E-Antrieb

Ford Transit (2019)

Beim Ford Transit Facelift (2019) kommen durchweg Dieselmotoren zum Einsatz. Der 2,0-l-Turbodiesel mit den Leistungsstufen 105 PS (77 kW), 130 PS (96 kW) und 165 PS (121 kW) soll durch eine verbesserte Einspritzung, neue Kolben und eine variable Ölpumpe effizienter sein. Im Ford Transit Kombi sind zudem 150 PS (110 kW) und eine Mildhybrid-Option verfügbar, um die Effizienz zu steigern. Ebenfalls zur Effizienz beitragen soll die Gewichtsersparnis von bis zu 75 kg. Der Transit fährt wahlweise mit manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe (in Kombination mit Frontantrieb, Heckantrieb und Allradantrieb) oder ab Sommer 2023 mit neuem, leistungsstärkerem Achtgang-Automatikgetriebe (in Kombination mit Frontantrieb), das nun auch für höhere Gewichte ausgelegt ist. Seit Frühjahr 2020 ist für den Hinterradantrieb je nach Karosserie-Variante auch eine Zehngang-Automatik verfügbar.

Ford E-Transit (2024)

Der Ford E-Transit wird auch nach dem 2024er Technik-Update entweder mit einem 135 kW (184 PS) oder einem 198 kW (269 PS) starken Elektromotor angetrieben. Die Kraft wird über die Hinterräder auf die Straße gebracht. Neu ist hingegen, dass es zusätzlich zur bisherigen 68-kWh-Batterie nun auch eine größere Alternative mit 89 kWh zur Auswahl steht. Laut WLTP bringt es der Kastenwagen so auf bis zu 402 km Reichweite. Dazu trägt auch die neu installierte Wärmepumpe bei, die den Innenraum bei niedrigen Temperaturen effizienter beheizt. Dank einer Erhöhung der Schnellladeleistung von 115 auf 180 kW soll das große Batteriepack zudem im Optimalfall in 28 min von null auf 80 Prozent laden. Auch die Wechselstrom-Ladeleistung für die Wallbox hat sich von 11 kW auf 22 kW verdoppelt.

Exterieur: Drei Längen, zwei Höhen

Optisch hält sich die Modellpflege beim großen Transporter sichtlich zurück und beschränkt sich auf einen neuen Kühlergrill mit nun drei Lamellen sowie neu gestalteten Schürzen. Die Maße variieren beim Ford Transit Facelift (2019) je nach Aufbau H2 oder H3 sowie Radstände L2, L3 oder L4 zwischen 5531 und 6734 mm in der Länge, zwischen 2059 und 2126 mm in der Breite sowie zwischen 2550 und 2781 mm in der Höhe. Neben der normalen Kastenwagen-Variante bietet Ford den Transit auch mit Doppelkabine, als Kombi, Bus, Fahrgestell, Pritsche und weiteren Sonderausstattungen an.

Interieur: 12-Zoll-Screen serienmäßig

Foto: Ford

Das Interieur des Ford Transit Facelift (2019) erhält zusätzliche praktische Ablagemöglichkeiten und ist ab Sommer 2023 serienmäßig mit einem digitalen Multiinstrument, einem 12-Zoll-Touchscreen und Ford SYNC 4 ausgestattet. Es beinhaltet Sprachbedienung sowie diverse Konnektivitäts-Lösungen, wie das FordPass Connect-Modem für ein erleichtertes Fuhrparkmanagement. Zudem greift das Navi nun auf Echtzeitdaten zurück und das System ist mit einem 5G-Modem vernetzt. Kompatibilität mit Android Auto und Apple CarPlay gehören ebenfalls zur Standardausstattung. Updates erfolgen over-the-air. Das Laderaumvolumen soll sich bei Transit und E-Transit auf bis zu 15,1 m³ belaufen.

Assistenzsysteme im Ford Transit

Zur seit dem Ford Transit Facelift inkludierten elektromechanischen EPAS-Servolenkung (Electric Power-assisted Steering) und der Vielzahl an bereits vorhandenen Assistenzsystemen ist ab Sommer 2023 ein Kollisionswarner mit Fußgängererkennung und automatischer Notbremsfunktion, ein Spurhalteassistent und ein intelligenter Geschwindigkeitsassistent serienmäßig an Bord. Zudem sind in unterschiedlichen Fahrassistenzpaketen unter anderem ein Totwinkel-Warner, ein Querverkehrswarner und ein adaptiver Tempomat verfügbar. Ein Parkassistent mit 360-Kamera hilft zudem beim Einparken.

Transporter Ford Transit Facelift (2019) als Trail

Foto: Ford

Im Spätsommer 2020 ergänzte Ford die Modellpalette des Ford Transit Facelift (2019) um den Trail. Der Transporter soll sich speziell auf unebenem Gelände, etwa Baustellen, durchsetzen. Dazu erhalten die Versionen mit Frontantrieb ein mechanisches Sperrdifferenztial. Die Versionen mit Hinterradantrieb erhalten sogar einen Allradantrieb, das bis zu 50 Prozent der Kraft auf die Vorderräder übertragen kann. Die Maße des Laderaums und das Ladevolumen bleiben für die Allradversionen unangetastet.

Im Innenraum bietet der Trail unter anderem leicht abwaschbare Teilledersitze, eine Klimaanlage und ein FordPass Connect-Modem für Online-Verbindungen. Außen finden sich dunkle Akzente und schwarz lackierte Leichtmetallräder. Als Trail fährt das Ford Transit Facelift (2019) in der 3,5-t-Klasse und soll mit verschiedenen Aufbauten und in verschiedenen Radständen angeboten werden. Motorenseitig bietet Ford zwei Dieselaggregate mit 130 PS (96 kW) beziehungsweise 170 PS (125 kW) an. Damit sind Verbräuche von acht Litern auf 100 km nach WLTP-Norm möglich.

NCAP-Test für Sicherheitssysteme beim Ford Transit Facelift (ab Baujahr 2021)

Euro NCAP prüft und bewertet seit 2021 die Sicherheitssysteme von Transportern, denn bei Kollisionen tragen die gegnerischen Unfallfahrzeuge meist mehr Schaden davon als die großen Transport-Fahrzeuge. Die Bewertung reicht von Platin (über 80 Prozent) bis "nicht empfehlenswert" (unter 20 Prozent). Das Ford Transit Facelift (2021) erreichte mit einer Leistung von 60 Prozent Gold-Status. Bei der Insassenüberwachung erzielte es zehn von 15 Punkten, bei den Geschwindigkeitsassistenten 15 von 15 Punkten. Beim Spurhalteassistent fiel die Bewertung mit 2,5 von 20 Punkten schwach aus. Das autonome Bremssystem (AEB) erreichte bei Fahrrädern 4,5 und bei Fußgänger:innen 4,8 von zehn Punkten. Die Reaktion des AEB auf andere Fahrzeuge hat NCAP mit 23 von 30 Punkten bewertet.