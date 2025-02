Im münsterländischen Sassenberg entstehen bei LMC Jahr für Jahr Caravans und Reisemobile. 2021 wurde das Portfolio noch um die beliebten Campervans erweitert, womit sich die Marke aus der Erwin-Hymer-Gruppe nun breit im Mittelpreis-Segment aufgestellt hat. Mit sechs Baureihen sind die Wohnwagen nach wie vor das Steckenpferd des Herstellers aus Nordrhein-Westfalen. Mit drei Teilintegrierten, drei Campervans – je auf Fiat Ducato oder Ford Transit – und einem Alkoven mit Fiat-Fahrgestell bietet LMC jedoch auch ausreichend motorisierte Campingfahrzeuge für bis zu sechs Personen an.

Erfolgsbaureihen geben LMC den Namen

Die drei Buchstaben LMC stehen für "Lord Münsterland Caravan GmbH". Der Name kommt nicht von ungefähr, sondern setzt sich 1981 aus den zwei Bestseller-Baureihen "Lord" und "Münsterland" zusammen. Die Markengeschichte beginnt jedoch bereits 1955 mit dem Wohnwagen "Knospe", damals hieß das Unternehmen Austermann, benannt nach Gründer Heinz Austermann. In den 1970er-Jahren übernimmt Wilhelm Saure die Firma und tauft sie "Wilhelm Saure KG", es bleibt aber weiter bei Caravans. Die Nachfrage explodiert, weshalb die Firma Karmann als Produktionspartner einspringt. 1981 wird die ausgeweitete Produktionsstätte in Sassenberg bezogen und der Name LMC eingeführt. 1986 stößt das erste Wohnmobil hinzu, 1991 folgt die Übernahme durch Erwin Hymer.