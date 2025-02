Hinter der jungen Marke Carado steckt die Erwin Hymer Group. Jung ist Carado dabei gleich in zweierlei Hinsicht: Denn die erst 2006 ins Leben gerufene Marke spricht eine eher jüngere Zielgruppe an. Die Wohnmobile und Campervans der Marke sollen mit einfacher Bedienung und gutem Preis-Leistungsverhältnis Paare wie Familien gleichermaßen ansprechen. Daher sind auch einige Details, wie Isofix-Befestigungen auf der Sitzbank, bei den Freizeitmobilen inklusive. Das Portfolio konzentriert sich zwar auf Campervans und Teilintegrierte, Alkoven und Vollintegrierte, sowie die schmalen Teilintegrierten namens "Van" sind ebenfalls bei der Marke mit Sitz in Leutkirch im Allgäu vertreten.

Enge Zusammenarbeit mit Schwestermarke Sunlight

Neben Carado umfasst die Erwin Hymer Group noch eine zweite Marke, die sich an eine ähnliche Zielgruppe richtet wie Carado. Nicht nur das, die Modelle, die Sunlight anbietet, sind von Ausstattung und Grundrissaufbau sogar weitestgehend identisch. Die Ähnlichkeit ist allerdings kein Zufall, sondern gewollt. Carado und Sunlight sind ein Gemeinschaftsprojekt von Hymer und Dethleffs, wobei Carado näher an Hymer angesiedelt ist, während Sunlight anfangs Dethleffs unterstellt wurde. Daher rollen die Wohnmobil- und Caravan-Modelle auch gemeinsam bei Capron in Neustadt bei Dresden vom Band. Bis 2016 liefen hier auch Caravans für Carado und Sunlight vom Band, diese wurden jedoch ersatzlos gestrichen, weshalb Carado nun ausschließlich motorisierte Campingfahrzeuge anbietet.