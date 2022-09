Autos statt Schokolade: Ein Auto-Adventskalender versüßt die Vorweihnachtszeit mit komplett zuckerfreien Überraschungen. Ob Traumauto-Modell-Bausätze, Spielzeug oder Werkzeug – hier ist für jeden Auto-Fan etwas dabei!

Egal ob jung oder alt, kleine Überraschungen machen immer Spaß! Adventskalender bieten jährlich in der Vorweihnachtszeit diese kleine Freude. Es muss jedoch nicht immer nur ein Kalender mit Schokoladentäfelchen sein: Diese Adventskalender für wahre Auto-Fans versüßen die Vorweihnachtszeit Türchen für Türchen, und das ganz ohne Zucker. Das sind unsere Lieblings-Auto-Adventskalender mit kleinen Geschenken für Modellbauer:innen, Spielkinder egal welchen Alters und Hobby-Schrauber:innen.

Modellauto-Adventskalender für Erwachsene

Diese Modellauto-Adventskalender sind nichts für die kleinsten Auto-Fans! Denn hier entsteht in 24 Tagen der eigene Traumwagen aus Einzelteilen. Achtung: Viele Kleinteile benötigen ein genaues Auge und geschickte Hände damit die Freude am Modell-Bausatz nicht in Frust umschlägt. Bei einfacheren Steckbausätze mit genauer Aufbauanleitung fällt das Zusammenbauen sowohl Hobby-Modellbauer:innen als auch Neulingen leicht. Unsere Favoriten:

Franzis Porsche 911 Turbo Adventskalender

In 24 Schritten zum eigenen 70er-Jahre-Sportwagen – das ermöglicht dieser Porsche-Adventskalender von Franzis. Das Modell des 911 Turbo im Original-Farbton lichtgrün im Maßstab 1:43 muss nur zusammengesteckt werden. Dazu kommt eine Kunststoff-Basis mit Sound-Modul und Original-911er-Motorsound, die ebenfalls komplett selbst aufgebaut wird! Franzis legt zudem noch ein umfangreiches Begleitbuch für Porsche-Fans bei.



Franzis Caravaning Adventskalender

Wer eher Fan der gemächlichen Gangart ist, freut sich über den VW-T1-Adventskalender von Franzis. Das Modell im Maßstab 1:24 kommt mit 52-seitigem Begleitbuch mit viel Kennerwissen zum VW Bulli und dem Thema Camping. Auch hier wird die detailgetreue Miniatur einfach gesteckt – kein Kleben oder Lackieren notwendig!



Franzis Porsche Taycan Adventskalender

Elektroauto-Fans kommen mit dem brandneuen Porsche Taycan-Adventskalender von Franzis auf ihre Kosten. Die sportliche E-Limousine in frozen blue kommt im detaillierten 1:24-Bausatz inklusive Drehpodest mit LED-Beleuchtung. Auch hier liegt ein Begleitheft mit interessanten Fakten rund um Porsches erstes Elektroauto bei.



Franzis Unimog Adventskalender

Rusikaler wird es dagegen beim Franzis Unimog-Adventskaleder: Der urige Mercedes-LKW kommt im Maßstab 1:43 mit einem hochwertigen Aufsteller inklusive Sound-Modul. Zum grünen Modell des Offroad-Trucks gibt es ein Buch mit Informationen und Fakten rund um das Multitalent.



Franzis Mercedes-Benz G-Klasse Adventskalender

Mit diesem Mercedes-Adventskalender steht bis Weihnachten der Geländewagen schlechthin unterm Baum. Der Metall-Modellbausatz der Neuauflage der G-Klasse von 2019 kommt im Maßstab 1:43. Mercedes-Fans dürfen sich zudem über schönes Lesematerial und ein Sound-Modul mit Motorsound des G500 freuen.



Revell VW T2 Adventskalender

Deutlich anspruchsvoller sind die Bausatz-Kits von Revell, wie dieser VW T2-Adventskalender. Doch dank Easy-Klick-System funktioniert der Aufbau auch hier ohne Klebstoff! Der detaillierte VW-Bus im Maßstab 1:24 wird mit allen nötigen Werkzeugen und Stickern geliefert. Der Kalender beinhaltet zudem auch fünf Aqua-Color-Farben für eine optionale Detailbemalung des Fahrzeug-Modells.



Revell Deutz D30 Adventskalender

Perfekt für Oldtimer-Traktor-Fans: der Deutz D30-Adventskalender von Revell. Hier kommt kein Auto bei raus, sondern ein detailreicher Zugmaschinen-Klassiker im Maßstab 1:24. Auch hier werden vorbedruckte Kunststoff-Teile per Easy-Klick-System einfach zusammengesteckt. Ein Bemalen ist nicht notwendig. Wer jedoch den Traktor verzieren möchte: fünf Aqua-Color-Farben mit Pinsel stehen Modellbauer:innen bereit.



Spielzeugauto-Adventskalender für Kinder

Ein Spielzeug-Adventskalender bietet Spannung und Spaß für die kleinsten Auto-Fans. Die Modell-Fahrzeuge sind robust und so auch für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Matchbox-Adventskalender

Der Klassiker im Kinderzimmer für die Vorweihnachtszeit: Der Matchbox Adventskalender! Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders 2022 verbergen sich neben zehn Spielzeugautos – darunter ein VW Golf 2 Country, ein Mercedes GLE Coupé und ein Mini Countryman – auch Zubehörteile im Weihnachtsstil.



Hot Wheels Adventskalender

Spielspaß für Kinder ist auch mit dem Adventskalender 2022 von Hot Wheels garantiert: Acht Fahrzeuge versüßen die Wartezeit bis Weihnachten, dazu gibt es eine Menge Zubehörteile für das vorweihnachtliche Spielzeug-Set.



Cars Minis Adventskalender

Der Cars Adventskalender von Minis bringt Kinderaugen zum Leuchten! Hinter den 24 Türchen verbergen sich nicht nur Lightning McQueen, Hook und Co. aus dem Disney Pixar-Film, sondern auch eine komplette Rennstrecke samt winterlichem Zubehör. Insgesamt enthält der Kalender 26 Einzelteile und ist mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auch Amazons Tipp.



Revell Junior Kit Adventskalender Porsche 911 Carrera S

Modellbauspezialist Revell bietet mit diesem Porsche 911 Carrera S-Adventskalender auch einen kindgerechten Bausatz an! Die Stuttgarter Sportwagen-Ikone wird Tag für Tag durch neue Teile komplett, bis an Weihnachten ein waschechter Porsche im Kinderzimmer steht. Das robuste Spielzeugauto im Maßstab: 1:20 zum Selberbauen ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.



Werkzeug-Adventskalender

Sind Spielzeugautos für Ihre Liebsten nicht relevant und auf eine ausgeprägte Sammelleidenschaft von Miniaturen ist auch nicht zu stoßen, bieten sich Werkzeug-Adventskalender als Option für Auto-Fans, die gerne selbst an ihrem Fahrzeug Hand anlegen, an. Das sind die beliebtesten Adventskalender für Schrauber:innen:

Engelbert Strauss Werkzeug-Adventskalender

Im Design eines Werkzeugkastens präsentiert sich der Engelbert Strauss-Adventskalender. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich hochwertiges Werkzeug – laut Hersteller im Wert von 250 Euro. Kleine Extra-Überraschung: Der Kalender beinhaltet zwei Engelbert Strauss-Shot-Gläser.



Wera Adventskalender

Der 24-teilige Werkzeug-Adventskalender 2022 von Wera macht die Beschenkten bereit für alle Schraub-Aufgaben am Auto oder im Haus: Schraubendreher samt Aufsätzen und ein Doppelmaulschlüssel-Set sind inklusive – sowie ein limitierter Flaschenöffner im Tool-Look.



Gedore Adventskalender

Mit dem Adventskalender von Gedore sammelt man bis Weihnachten einen 34-teiligen Werkzeugkoffer – der ebenfalls beiliegt – zusammen. Was kommt in den Kasten? Eine 1/4 2K-Hebel-Umschaltknarre samt kleinteiligem Zubehör-Set aus Steckschlüsseln, Bits und Adaptern.



Hazet Santa Tools Adventskalender

Auch beim Adventskalender von Hazet ist ein Werkzeugkasten dabei. Insgesamt erhält man ein 28-teiliges Werkzeug-Set bestehend aus einer Vollstahl-Knarre mit Aufsätzen und Adaptern sowie drei passenden Maulschlüssel-Einsteckwerkzeugen.



