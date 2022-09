Sicherheitsgurte retten Leben. Leider sind sie auf langen Fahrten oft unbequem zu tragen, egal ob bei Erwachsenen oder Kindern. Gurtpolster wollen dieses Problem lösen. Wir zeigen die besten Polster fürs Auto im Vergleich.

Autofahren ohne Sicherheitsgurt ist undenkbar. Er rettet täglich hunderte Menschenleben im Straßenverkehr. Den Gurt anzulegen, ist also nicht ohne Grund Pflicht. Bei langen Reisen im Auto kann der Anschnallgurt jedoch stören: Der ständige Druck auf das Schlüsselbein, den Hals und die Schulter kann auf Dauer sehr unangenehm werden. Abhilfe schaffen Gurtpolster. Sie werden einfach um den Gurt gelegt – oft per Klettverschluss – und sorgen so für mehr Komfort. Wir haben die besten Gurtpolster verglichen und erklären, was bei Modellen für Kindern zu beachten ist. Dieses Gurtpolster von Walser überzeugt bereits mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die besten Gurtpolster im Vergleich

Gurtpolster fürs Auto gibt es viele. Doch bei welchen lohnt sich ein Kauf? Ein gutes Schulterpolster sollte besonders eines können: Komfort bieten. Wichtig ist zudem auch, dass der Schoner auf den Sitzgurt passt, ohne zu verrutschen. Expert:innen raten hingegen von größeren Kissen am Gurt ab. Diese können bei einem Unfall eine Gefahr darstellen! Diese Gurtpolster sind empfehlenswert:

Uraqt Gurtpolster-Set

Der günstige Preis und das simple Design der Uraqt-Gurtpolster machen sie zu einem unserer Favoriten. Die Auto-Gurtpolster in Schwarz haben einen Kern aus Memory-Schaum, die Hülle besteht aus Mikrofaser-Stoff. Geliefert werden zwei Stück. Alternativ zu wählen: gesteppte Polster von Uraqt.



Sparco SPC1207BK Gurtpolster-Set

Das Gurtpolster-Set von Sparco ist nicht nur bequem, sondern verleiht dem Innenraum einen sportlichen Touch. Mit vielen Designs und Farben, darunter auch Blau und Rot für einen Kleckser Farbe im Innenraum, lässt sich das passende Zubehör für den eigenen Wagen finden – alle jedoch einem großen Logo des Rallye- und Renn-Spezialisten aus Italien. Dieses klassische Set in Schwarz enthält zwei Stück.



Mikafen Premium-Gurtpolster

Auch Mikafens Auto-Gurtpolster kommen im Doppelpack. Die weiche Samtoberfläche aus einer Baumwollmischung und die Schaumstoff-Polsterung sorgen für mehr Komfort im Auto. Befestigt wird das Polster per Klettverschluss.



Walser Modulo Auto-Gurtpolster

Auch Walser verkauft seine Modulo-Schulterpolster im Doppelpack. In einfachem Schwarz gehalten, überzeugen die hochwertigen, wasserabweisenden Polyester-Polster mit gutem Sitz am Autogurt und nicht zuletzt einem eleganten Auftritt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei Stück ist daher sehr gut.



Gibt es Gurtpolster für Kinder?

Auf dem Nachrüst-Markt tummeln sich einige Anbieter, die passende Alternativen für Kinder anbieten. Sobald die kleinen Passagiere alt genug für eine Kindersitzerhöhung sind, müssen auch sie mit dem Sicherheitsgurt des Autos angeschnallt werden. Im Gegensatz zu Babyschalen und Kindersitzen für kleine Kinder haben die Erhöhungen nämlich keinen separaten Gurt. Aber Achtung: Der ADAC rät von einigen Produkten ab. Speziell die Dreiecks-Gurtmanschetten können bei einem Unfall gefährlich werden. Da die Gurttasche sowohl die Position von Schulter- und Beckengurt ändert, befinden sich diese eher auf Höhe des Bauchs und liegen so nicht auf dem Becken auf, so das Ergebnis des Kindersitzzubehör-Tests des Automobilclubs. Das kann das Risiko von inneren Verletzungen drastisch erhöhen und so anstatt Sicherheit für Gefahr sorgen.

Auch größere Gurtkissen sollten eher mit Vorsicht verwendet werden. Das Kissen am Sicherheitsgurt kann ebenfalls bei einem Unfall verrutschen und somit im schlimmsten Fall zu Verletzungen sorgen. Empfehlenswert sind deshalb Kindersitze mit fester Rückenlehne. Wem allerdings nur eine Sitzerhöhung zur Verfügung steht, kann auch bei den Kleinen auf dünnere Polster, ähnlich den Produkten für Erwachsene, zurückgreifen. Das sind die besten Gurtpolster für Kinder:

Liebes von Priebes ARTUR Gurtpolster

Simpel, günstig, vielseitig: Das ARTUR Gurtpolster von Liebes von Priebes überzeugt mit einem einfachen Design und schützt bei Kindersitzen mit Gurtführung vor einem unangenehmen Tragegefühl – selbst bei kleinen Kindern. Die Marke mit Expertise von Kinderwagen-Unterlagen über Baby-Gurtschoner bis hin zu Nackenhörnchen empfiehlt das Sicherheitsgurt-Schulterpolster ARTUR für Kinder ab drei Jahren. Erhältlich in sechs Farben.



Heckbo Gurtpolster

Heckbo bietet Kinder-Gurtpolster mit verschiedenen Designs für einen günstigen Preis an. Zur Wahl stehen Prints mit Dinosauriern, Piraten, Waldtieren und vielen mehr. Die Gurtschoner aus Polyester mit Polyethylen-Polsterung sind einfach zu reinigen und sind dank Klettverschluss schnell angebracht. Einzeln oder im Doppelpack erhältlich.



Hauck Smooth Me Gurtpolster

Besonders weich und vielseitig einsetzbar ist der Smooth Me-Gurtschoner von Hauck. Die Oberfläche aus anthrazitgrauem Mikrofasermaterial auf der einen und weißem Baumwollstoff auf der anderen Seite sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Polster ist beidseitig benutzbar und auch waschmaschinenfest. Geeignet für Autogurte, Babyschalen oder Kinderwagen.



Wie werden Gurtpolster angelegt?

Die Installation ist bei den allermeisten Produkten denkbar einfach. Die Polster werden mit Klettverschluss oder Druckknopf um den Gurt befestigt. Dabei sollte nur die passende Höhe bedacht werden. Damit die Gurtschoner auch ihr volles Potenzial entfalten, sollten sie auf Schulter und Hals aufliegen. Wichtig: Das Polster sollte nicht von selbst verrutschen! Die meisten Gurtschoner liegen jedoch eng genug an, um das zu verhindern. Zudem passen die allermeisten auf die gängigen Sitzgurte in modernen Autos.

Erhöhen Gurtpolster die Sicherheit?

Ein Sucherheitsgurt-Schoner an sich erhöht die Sicherheit an Bord nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass das Polster die Wirkung von Sitzgurt und Airbags nicht abschwächt. Wird das Gurtpolster richtig angebracht, beeinträchtigt es die Sicherheit der Insass:innen nicht. Getragen wird das Polster allerdings mit der flachen Seite zum Körper, damit das Gurtrückhaltesystem im Notfall korrekt funktionieren kann. Auf größere Kissen am Gurt sollte dennoch der Sicherheit zuliebe verzichtet werden.

Ein Gurtdreieck für Kinder kann währenddessen die Sicherheit gefährden! Dadurch, dass die Führung des Gurtes durch die Taschen verändert wird, kann der Druck anstatt auf das stabile Becken auf den Bauchbereich und damit innere Organe wirken. Die Folgen können schwere Verletzungen und Quetschungen sein. Zudem kann die Benutzung auch als Änderung am Gurt gewertet werden, was mit einem Bußgeld bestraft werden kann. Denn durch die Umleitung des Gurtes durch die Manschette ist die Funktionsweise nicht wie laut Betriebserlaubnis gefordert gegeben.

Kann man Gurtpolster selbst basteln?

Wer handwerkliches Geschick und Erfahrung im Nähen hat, kann mit wenigen Materialien auch eigene Gurtschoner basteln. Hierzu werden nur Stoff oder Stoffreste, ein geeignetes Futter – etwa Volumenvlies – und Druckknöpfe, sowie Werkzeug, benötigt. Stoff und Futter werden ausgemessen, zurechtgeschnitten und anschließend zu einer Tasche vernäht. Die Druckknöpfe müssen dann nur noch an den gegenüberliegenden Seiten angebracht werden, damit die Tasche als Schlauch um den Sicherheitsgurt gelegt werden kann. Und fertig ist das Gurtpolster. Genaue Anleitungen und passende Schnittmuster sind im Internet schnell gefunden. Beim Do-It-Yourself-Schulterpolster kann zudem selbst bestimmt werden, wie weich das Kissen sein soll.



