Ob Sie mit Haustieren unterwegs sind, im Auto rauchen oder einfach frischen Duft im Fahrzeug möchten – dafür sind Autodüfte da. Wir stellen im Vergleich die fünf besten Lufterfrischer vor.

Was ist der beste Autoduft?

Ein Klassiker unter den Autodüften ist der Febreze Auto Lufterfrischer, den Sie ganz einfach mithilfe eines Clips an die Lüftungsschlitze des Autos clippen können. Schlechte und unangenehme Gerüche verschwinden im Nu und werden vorgebeugt. Von Febreze gibt es je nach Belieben verschiedene Düfte, die den Innenraum Ihres Auto wieder ganz angenehm riechen lassen. Der langanhaltende Duft kommt mit zwei Milliliter Inhalt und kann bis zu 30 Tage halten.

Im Überblick:

bei Amazon auch im Vorratspack erhältlich

sorgt für frischen Geruch im Fahrzeug

beliebter Hersteller

Autoduft-Vergleich: Unsere Favoriten

Die Auswahl an verschiedenen Düften fürs Auto ist riesig! Ob zum Clippen, als Wunderbaum, oder Diffuser – wir stellen Ihnen hier unsere Favoriten vor, sodass auch Sie den für sich und Ihr Fahrzeug passenden Duft finden.

Rituals Auto-Parfüm "The Ritual of Sakura"

Vielleicht sind Ihnen die Düfte der Wellness-Marke Rituals bereits bekannt? Neben Parfum, Duftkerzen, Raumdüften und vielem mehr gibt es die beliebten Duftnoten auch fürs Auto zu kaufen. So auch der Autoduft "The Ritual of Sakura" der für sechs bis acht Wochen hält. Der Auto Lufterfrischer duftet nach Reismilch und Kirschblüte und wird ganz einfach an die Lüftungsschlitze geclippt. Die angenehme Duftnote lädt zum Entspannen ein und kann über den Luftstrom der Lüftung im Auto intensiviert oder verringert werden.



Im Überblick:

sanfter Geruch nach Reismilch und Kirschblüte

entfernt schlechte Gerüche

bei Amazon direkt nach Hause bestellen

ipuro Autoduft "Vanilla"

Der Autoduft mit Vanille-Geruch von ipuro überzegt dank guter Preis-Leistung und langanhaltendem Duft. Der Autoduft kann ganz einfach an die Lüftungsschlitze im Auto geclippt werden und soll für eine Dauer von etwa drei Monaten halten. Zudem sind die Düfte zu einem großen Anteil bio-basiert und die Verpackung ist FSC-zertifiziert.



Im Überblick:

riecht nach Vanille

verleiht dem Innenraum des Fahrzeugs einen guten Duft

bei Amazon direkt nach Hause bestellen

Yankee Candle Car Jar Autoduft

Wer die beliebten Duftkerzen von Yankee Candle kennt, kann sich ungefähr vorstellen wie gut die Autodüfte der Marke wohl riechen müssen. So auch der Car Jar Autoduft "Midsummer's Night" der schlechte Gerüche einerseits neutralisiert und für Luft mit frischem Geruch sorgt. Der Autoduft kann für bis zu vier Wochen halten und ist zudem auch für kleinere Räume geeignet. Der Duftbaum wiegt 14 Gramm und kann mithilfe eines Bändchens an den Rückspiegel gehängt werden.



Im Überblick:

Car Jar von Yankee Candle

Lufterfrischer für Auto und kleine Räume

bei Amazon direkt nach Hause bestellen

California Car Scents im Dreier-Pack

Die Autodüfte des Herstellers California Car Scents kommen im Dreier-Pack mit drei verschiedenen Noten: Coronado Cherry, Newport New Car und Balboa Bubblegum. Zugegeben: Die eher süßlich anmutenden Düfte sind nicht für jede*n etwas. Wer sich aber eher an süßlicheren Lufterfrischern erfreut, ist mit den Düften der amerikanischen Marke bestens beraten.



Im Überblick:

im Vorratspack

bei Amazon direkt nach Hause bestellen

süßliche Düfte fürs Auto

Wie riecht ein Auto wieder wie neu?

Was der oder die eine versucht schnell loszuwerden, ist des anderen Vorliebe: Die Rede ist vom Neuwagen-Geruch im Auto. In der Waschanlage oder in Werkstätten werden inzwischen spezielle Reinigungen für den Auto-Innenraum angeboten. Diese werden mit Ozon durchgeführt und sorgen dafür, dass Keime vernichtet und schlechte Gerüche eliminiert werden. Der Wagen muss anschließend jedoch über Stunden oder gar Tage auslüften. Dass der Neuwagenduft daruch länger erhalten bleibt, ist leider nicht möglich. Bei neueren Wagen kann die Eleminierung störender Gerüche aber dafür sorgen, dass der Innenraum wieder fabrikneu riecht – wenn auch deutlich schwächer als am ersten Tag.

Wie wird ein Duftbaum selber hergestellt?

Ein Duftbaum wird ganz einfach gefertigt – als Basis empfiehlt sich auf die beliebige Form zugeschnittener Filz, der in die gewünschte Duftrichtung getaucht wird. Hierfür empfiehlt es sich, auf biologische ätherische Öle zurückzugreifen. Zum Schluss noch einen Faden durch die Spitze des DIY-Duftbaums ziehen und die Fahrt kann losgehen.

