Wer oft und lang mit dem Auto reist, hat früher oder später ein Problem: Wohin mit Abfällen? Auto-Mülleimer bieten eine praktische und dezente Lösung. Wir machen den Produktvergleich.

Lange Autofahrten möchten gut vorbereitet sein, egal ob Urlaubsfahrt oder Geschäftsreise. Ist das Fahrzeug startklar? Ist die Route geplant? Liegt Kleingeld für die Raststätten-Toilette bereit? Hat man genug Proviant eingepackt? Besonders letzterer Punkt sorgt oft für ein weiteres Problem: Wohin mit Verpackungsmüll oder Speiseresten? Oft wird eine kleine Plastiktüte hierfür genutzt oder die Abfälle wandern bis zum nächsten Halt in den Fußraum. Ein Auto-Mülleimer ist die elegantere Lösung, um die Abfälle nicht nur diskret, sondern bei vielen Produkten auch geruchsfrei und auslaufgeschützt bis zum nächsten Parkplatz mitzunehmen.

Platzsparend, praktisch und günstig ist dieser Mini-Mülleimer von Champ für den Becherhalter. Das kleine Kunststoff-Behältnis ist wasserdicht und lässt sich dank Push-Deckel leicht befüllen.



Was ist ein Auto-Mülleimer?

Ein Auto-Mülleimer ist genau das, was der Name verrät: ein kompakter Mülleimer für Auto, Van, Wohnmobil oder Lkw. Die kleinen Behälter haben oft ein Fassungsvermögen von einem bis etwa zehn Litern und eignen sich daher für kleine Abfallmengen. Auch die Ausführungen sind unterschiedlich: Es gibt Mülleimer als Einsatz für den Getränkehalter, zum Einhängen in Türtaschen oder zur Befestigung an den Kopfstützen. Einige Autohersteller – etwa Skoda – bieten die kleinen Helfer als Ausstattungsextra ab Werk an. Günstiger ist dagegen wohl ein Abfallbehälter aus Onlineshops oder Autozubehörläden.

Auto-Mülleimer im Check: Produktvergleich

Auf den gängigen Online-Portalen wird eine Vielzahl an tragbaren Abfalleimern angeboten. Wir haben uns einen Überblick verschafft und zeigen empfehlenswerte Auto-Organizer für Unrat:

Auto-Mülleimer für die Türtasche

Dieser schmale, rechteckige Mülleimer wird mit einem Haken in der Türtasche eingehängt. Hierfür sollte die Türtaschenwand entsprechend dünn sein und sich weit in den Fußraum ziehen, damit genug Platz bleibt. Der schwarze Kunststoff-Abfalleimer selbst passt mit einer Breite von nur 6,5 Zentimetern bequem selbst in die Tasche. Inhalt: ein Liter.



Champ Mini-Mülleimer für den Getränkehalter

Wer in seinem Auto Becherhalter frei hat, bekommt mit dieser Mini-Mülltonne von Champ einen passenden Helfer für lange Reisen. Der kleine Behälter ist 17 Zentimeter hoch, mit einem Durchmesser von 9,6 Zentimetern (unten sind es etwa 6,6 cm). Müll wird durch einen selbstschließenden Druckdeckel eingeworfen. Dazu kommt mit einem bunten Deckel auch etwas Farbe ins Fahrzeuginnere. Erhältlich sind: Rot, Grau, Blau und Schwarz.



Topfit Auto-Mülleimer

Ebenfalls für den Becherhalter ist der Mülleimer fürs Auto von Topfit. Der Behälter misst 15,2 Zentimeter in der Höhe und ist auslaufsicher. Ein Deckel hält das Gefäß verschlossen, muss jedoch abgenommen werden, um Abfall in den Mini-Auto-Mülleimer zu bekommen.



Faltbarer Kfz-Mülleimer

Die faltbare "Car Bin" lässt sich nicht nur einfach verstauen, sondern ist auch schnell einsatzbereit. Der kompakte Pop-up-Mülleimer lässt sich entweder per elastischem Band oder Klettverschluss im Auto befestigen oder mit einem Klettstreifen auf einem Fußraumteppich befestigen. Durch die einfache Befestigung lässt sich der Mini-Mülleimer aus Oxford-Material auch einfach in Haushalt und Garten einsetzen.



Tecbull Auto-Mülleimer

Einen weiteren faltbaren Mülleimer fürs Auto steuert Tecbull zum Produktvergleich bei. Der Mini-Abfalleimer fasst etwa 3,2 Liter laut Hersteller und misst 20 Zentimeter in der Höhe. Das Kunstleder-Material soll wasserdicht sein und keine Gerüche annehmen. Einen Deckel gibt es nicht. Erhältlich in mehreren Farben (Schwarz, Rot und Grau) oder in Sets mit Preisvorteil (zwei oder drei Stück Auto-Mülleimer, nur in Schwarz).



Knodel Auto-Müllsack

Der wasserdichte Mülleimer fürs Auto von Knodel ist schnell installiert. Der Rucksack-ähnliche Sack wird einfach an einer passenden Stelle aufgehängt. Hierfür steht entweder ein Kunststoff-Clip für Türtaschen und Co. oder eine Textilband zur Befestigung an Kopfstützen zur Verfügung. Der Behälter besteht aus Oxford-Polyester-Material mit wasserundurchlässiger Innenauskleidung. Praktisches Gimmick: Im Deckel ist eine flexible Kunstleder-Öffnung eingelassen, die Müll einfach ins Innere gelangen lässt, Gerüche aber festhalten soll. Zwei Größen stehen zur Wahl: Neben der kleineren 7,5 Liter-Variante steht auch ein Kfz-Abfalleimer mit großer Kapazität (11 Liter) zur Verfügung.



PowerTiger Kfz-Abfalleimer

Wenn etwas mehr Müllmengen im Auto anfallen, lohnt sich der Kauf eines größeren, faltbaren Auto-Mülleimers. Diese Tasche von PowerTiger besteht aus Oxford-Polyester-Stoff und soll laut Hersteller auslaufsicher sein. Befestigung: Mit einem verstellbaren Riemen an Kopfstützen oder der Mittelkonsole. Der Behälter fasst bis zu 6,5 Liter. Der Mehrzweck-Mülleimer kann – sofern sauber – auch als hängende Aufbewahrungsbox verwendet werden.



Was sollte ein Auto-Mülleimer können?

Wer auf der Suche nach einem passenden Mülleimer fürs Auto ist, sollte auf folgende Kriterien achten:

Position: Ein Fahrzeug-Mülleimer soll eine Erleichterung sein und auch während dem Fahren für Fahrer:in oder Mitfahrende gut erreichbar sein. Ein Mini-Mülleimer für die Türtasche oder den Getränkehalter ist daher ideal – vorausgesetzt, das Auto bietet diese Stauräume.

Deckel: Klingt banal, ist es auch. Vor allem, wenn Obst im Auto verzehrt wird, empfiehlt sich ein Deckel, der den süßlichen Geruch festhält und nicht in den Innenraum abgibt.

Wasserdicht: Auf langen Autofahrten ist der To-Go-Kaffee oft Pflicht. Sollte der Becher im Mülleimer kippen, tropft der braune Bohnentrunk nicht ins Auto. Die Investition in einen geschlossenen, wasserdichten Mülleimer lohnt sich.

Reinigung: Die einfachste Lösung ist selbstverständlich ein kleiner Auto-Müllsack, um die Abfälle auch im Mülleimer hygienisch zu verstauen. Ist keine Tüte zur Hand, sollte eine einfache Reinigung des Behälters möglich sein.

Benötigt man für Auto-Mülleimer einen Müllsack?

Je nachdem, was man im Auto wegwerfen möchte und welchen Mülleimer man kauft, kann der Abfall auch ohne Müllsack in den Behälter gegeben werden. Das geht besonders bei wasserdichten Auto-Mülleimer. Wer sich dagegen die Reinigung des Abfalleimers ersparen möchte, kann bei den meisten Produkten recht einfach einen handelsüblichen Müllbeutel einsetzen. Besonders bei den kleinsten Eimern kann es schwerfallen, einen passenden Müllsack zu finden. Tipp: Müllbeutel für Kosmetikeimer fassen nur kleine Mengen (etwa fünf Liter) und bieten sich fürs Auto an.



