Intensiv, engagierend und näher dran: Sim Racing Rigs bringen das Rennwagen-Cockpit in die eignen vier Wände. Ob für Hobby-Zocker:innen, Esports-Profis oder angehende Motorsport-Fahrer:innen, die Gestelle für Racing Games lassen die Simulation ein Stückchen echter wirken. Für diese Plattformen und Spiele bieten sie sich an. Wir zeigen die besten Rigs im Vergleich.

Videospiele sind längst weit mehr als nur belangloses Daddeln zwischendurch. Das gilt auch für Auto-Fans. Neben klassischen Arcade-Rennspielen für die kurzweilige Unterhaltung, etwa Need for Speed, Burnout oder die Open-World Forza Horizon-Serie, haben sich auch Rennsimulatoren – auch kurz Sim Racing genannt – etabliert. Ganze Esports-Ligen haben sich um die möglichst realistischen Motorsport-Nachahmungen gebildet. Damit das Renn-Feeling noch realistischer wird, bieten einige Zubehör-Hersteller für Konsolen und PCs auch Sim Racing Rigs an. Was es dafür braucht und für welche Plattformen sich die Rigs eignen, klären wir im Ratgeber.

Wer zu Hause allerdings schon mit Gaming-Zubehör wie Lenkrad, Pedalerie und Co. ausgestattet ist, bekommt mit einem Universal-Sim-Rig bereits die passende Begleitung für die heimische Hardware. Ein Beispiel ist das Evolution Sim Racing Cockpit von Playseat, das in verschiedenen Ausführungen verfügbar ist und sich mit den meisten gängigen Sim Racing Wheels und Pedals ausrüsten lässt.



Was ist ein Sim Racing Rig?

Das Wort Sim Racing Rig besteht aus den Teilen Sim Racing, Kurzform von Simulated Racing (zu Deutsch: simuliertes Rennen) und Rig, was übersetzt so viel wie Ausrüstung bedeutet. Diese "Rennsimulations-Ausrüstung" ist im Grunde ein Gestell mit Sitz, das vom Aufbau an den Fahrersitz in einem Auto erinnern soll. Vor den Gamer:innen bieten die Rigs Platz für ein Lenkrad, Pedale sowie optional auch eine separate Schaltung. Einige Rigs bieten dazu noch Halterungen für Monitore, damit die simulierte Rennstrecke auch tatsächlich wie eine Windschutzscheibe nur einige Zentimeter vor dem:der Fahrer:in steht.

Beliebte Sim Racing Rigs in der Übersicht

Welche Optionen bieten die Online-Shops für virtuelle Racer:innen? Wir haben uns auf die Suche begeben und stellen beliebte Rigs von Amazon, eBay und Co. vor:

Next Level Racing F-GT Lite für Fomula & GT-Sitztstellung

Das plattformunabhängige Universal-Rig F-GT Lite von Next Level Racing dient entweder als aufrechtes GT- oder liegendes Formula-Cockpit. Dank eines Faltmechanismus kann zwischen den Sitzpositionen gewechselt werden. Somit ändert sich auch die Anordnung der gesamten Gaming-Ausrüstung. Die Winkel von Lenkrad-, Pedal- und Schalthebelhalterung kann ebenfalls individuell eingestellt werden. Laut Hersteller ist dieser Sim Rig mit allen gängigen Lenker- und Pedal-Modellen kompatibel, die Ausrüstung kann zudem mit Zubehör erweitert werden.



Playseat Evolution Sim Racing Cockpit

Auch Playseats Evolution Sim Racing Cockpit richtet sich an alle Simracing-Gamer:innen, egal ob Konsole oder PC. Den auch hier sollten sich laut Hersteller alle gängigen Lenkräder, Pedale und Schaltungen einfach anbringen lassen. Geliefert wird das Gestell samt Sitz und Halterungen. Der Sitzbezug besteht aus einem atmungsaktiven Stoff, den der Hersteller ActiFit nennt. Technische Details: Tragkraft bis 120 Kilogramm, für Personen von 120 bis 220 Zentimeter Körpergröße.



Dishot Driving Cockpit Universal-Rennsitz

Das Gaming Rig Dishot Driving Cockpit ist ebenfalls für alle Plattformen und – laut Hersteller – nahezu alle gängigen Lenkräder und Pedale geeignet, etwa von Thrustmaster oder Logitech. Zum Lieferumfang zählen ein Stuhl, alle Rohre für den Rahmen, Halterungen für Hardware und ein Unterleg-Teppich. Der Stuhl ist zudem klappbar und trägt bis zu 150 Kilogramm.



TrackTime Race Rig TT55

Wer nach einem Sim Racing Rig inklusive Monitor-Halterung sucht, bekommt mit dem Race Rig TT55 von TrackTime ein passendes Angebot. Auch hier handelt es sich nur um das Gerüst mit Sitz, die übrige Hardware muss selbst gestellt werden. Kompatibel ist laut Hersteller das meiste gängige Simracing-Equipment, etwa von Logitech, Thrustmaster, Simucube oder Fanatec.



Speedmaster Pro Nürburgring Edition mit Logitech G923

Laut Hersteller handelt es sich beim Speedmaster Pro um ein Gaming-Monocoque – hier in der lizenzierten Nürburgring Edition. Hierfür wurde unter anderem das Ring-Logo in die Rückenlehne gestickt. Dazu gibt es bei diesem Angebot ein Logitech G923-Set, bestehend aus einem Lenkrad mit Pedalerie. Doch auch anderes Sim-Racing-Zubehör, etwa von Fanatec oder Thrustmaster, kann angeschraubt werden.



Vevor G920 Lenkradständer

Was, wenn man keinen Platz für ein ganzes Rig hat? Der Lenkradständer von Vevor bietet hierfür eine kompakte und platzsparende Lösung. Dieser Ständer ist speziell für Lenkrad- und Pedal-Sets der Marke Logitech gemacht und ist mit den Modellen G27, G25 und dem G29 Driving Force kompatibel. Auch eine Halterung für eine Schaltung ist dabei. Wird das Rig nicht benötigt, kann es zusammengefaltet und einfacher verstaut werden.



Braucht man zum Spielen ein Sim Racing Rig?

Klare Antwort: Nein! Ein Racing Rig ist kein Zwang, um Rennsimulationen spielen zu können. Dennoch wird kaum jemand am PC mit Maus und Tastatur spielen wollen. Mindestens Lenkrad und Pedale sind daher für Simracer:innen mit Computer Pflicht für ein besseres Feeling. Ein Controller eignet sich ebenfalls und ist günstiger. Bei Konsolen bildet er die Standard-Steuerung und ist bei Gaming-PCs eine sinnvolle Ergänzung. Das virtuelle Autofahren macht mit Lenkrad, Pedalen und einem Schaltknauf jedoch sowohl auf PC als auch an Playstation oder Xbox mehr Spaß.

Welche Spiele für Sim Racing Rigs?

Wer einen Sim Rig kaufen möchte, ist oft bereits begeisterte:r Simracing-Gamer:in. Denn die Spiele-Cockpits bieten für diese Zielgruppe eine realistischere Gaming-Experience und werden auch im Profi-Esport eingesetzt. Geeignet sind daher nahezu alle Spiele, in denen Autorennen im Vordergrund stehen. Profi-Simracer:innen setzen dabei auf die Spiele iRacing (online, mit monatlichem Abo), Assetto Corsa oder rFactor 2. Auch Project Cars 2 oder Project Cars 3, Automobilista 2 und Raceroom Racing Experience zählen zu Größen in der Szene. Eines haben nahezu alle diese Spiele gemeinsam: Ein PC ist oft für optimale Performance ein Muss.

Doch es gibt auch einige Rennsimulatoren für Konsolen-Gamer:innen. Wer eine Playstation 5 besitzt, greift zu Gran Turismo 7, dem jüngsten Ableger der japanischen Erfolgsserie für die Sony-Konsolen. Das Pendant exklusiv für die Xbox nennt sich in der neuesten Form Forza Motorsport 7. Es grenzt sich durch einen Fokus auf Rennen vom arcadigen Open-World-Ableger Forza Horizon ab. Und auch lizenzierte Rennspiele wie F1 2022 stehen Konsolen-Spieler:innen zur Verfügung. Rallye-Fans kommen dagegen etwa mit Dirt Rally 2.0 auf ihre Kosten. Von den bereits vorgestellten Profi-Spielen stehen etwa die Playstation- und Xbox-Versionen von Project Cars 2 und Assetto Corsa auch für die beiden beliebtesten Konsolen zur Verfügung.



Kann man ein Sim Racing Rig selbst bauen?

Mit etwas Knowhow und dem richtigen Zubehör kann sich jede:r Gamer:in auch ein eigenes DIY-Rig zusammenstellen. Wer allerdings auf aufwendige Schraub- oder Schweißarbeiten verzichten möchte, kann einen fertigen Rahmen kaufen. Als gute Basis für eine selbst aufgebaute Gaming-Ausrüstung dient zum Beispiel das Tenzo-R 28006 Sim Rig. Hierbei handelt es sich nur um das reine Gerüst ohne Sitz, Lenkrad oder Pedalerie. All das kann selbst – und somit auch kostengünstig – mit Zubehör, etwa von Fanatec, Logitech oder Simucube, ausgestattet werden. Die Stuhlhalterung ist mit 345 bis 405 Millimetern für viele gängige Sportsitze geeignet. Das Stahlrahmen-Rig passt für Körpergrößen zwischen 120 und 210 Zentimetern und kann bis zu 120 Kilogramm tragen.



