Egal ob Leder- oder Polstersitz, Schutz benötigen auf Dauer alle. Wir stellen im Vergleich unsere Favoriten für Vordersitze und Rückbänke vor und zeigen Optionen für Kindersitze und Hunde.

Auch ein Autositz möchte gut behandelt werden. Anderenfalls sehen die Polster im Wagen schnell abgenutzt und alt aus. Besonders wer sein Auto als Wertanlage sieht, möchte Verschleiß auch im Innenraum so gering wie möglich halten. Autositze reißen leider bei hohen Kilometerständen oft an Nähten, Wangen und der Lehne ein, helle Stoff- und Ledersitze verfärben sich schnell und die Sitzpolster sind bei Vielfahrer:innen oft durchgesessen. Ein guter Autositzschoner kann diesen Problemen entgegenwirken und die Sitze länger neuwertig aussehen lassen. Das erspart nicht nur Aufbereitungskosten und -mühen, sondern steigert auch den Wiederverkaufswert des Autos. Im Vergleich zeigen wir sowohl die besten Schoner für die Vordersitze als auch Cover für die Rückbank und Kindersitzunterlagen. Dieses Universal-Cover für den Vordersitz passt zu fast allen Wagen:



Die besten Autositzschoner im Vergleich

Wer besseren Komfort beim Autofahren sucht, findet in einem Sitzschoner allerdings eher selten den passenden Begleiter. Im Gegensatz zu Autositzauflagen oder nachrüstbaren Sitzheizungsauflagen ist die primäre Funktion eines Schoners den darunterliegenden Sitz vor Abnutzung zu schützen. Dennoch gibt es auch hier große Unterschiede: Neben einfachen Überzügen bieten (Kunst-)Leder- und Fell-Überzüge auch etwas mehr Sitzkomfort. Diese Schoner für die Vordersitze sind besonders empfehlenswert:

Walser Kimi Premium-Autositzbezug

Der Universal-Sitzschoner "Kimi" von Walser wirkt durch das hochwertige Kunstleder sehr edel. Die Installation ist denkbar einfach: Auf einem der Vordersitze auflegen, den Gurt unter der Rückenlehne durchführen und mit dem Gegenstück an der Kopfstütze zusammenstecken. Auch für Sitze mit integrierten Kopfstützen und Seitenairbags geeignet.



Emilio's Autositzbezüge-Set

Wer dagegen besonders günstige Schoner sucht, ist mit den Autositzbezügen von Emilio's gut beraten. Das Set besteht aus zwei Airbag-freundlichen Universal-Sitzbezügen samt Kopfstützenabdeckung und Trittschutz an der Rückseite. Praktisch: Der Rückenlehnenschutz bietet zwei Organizer für Smartphones, Spielsachen fürs Kind und Co. Das Set besteht aus Polyester und wird mit Gummibändern am Autositz befestigt. Auch dabei: Ein Waschbeutel, denn der Schoner ist waschmaschinenfest bis 40 Grad.



Amazon Basics Sitzbezug

Die Hausmarke "Amazon Basics" bietet ebenfalls eine Reihe an Sitzbezügen an. Das Material ist dabei stets PVC-Kunstleder mit Schaumstoff-Innenseite. Neben dem Standard-Modell mit Kopfstützen-Schoner gibt es noch Versionen mit Taschen für Handys und andere Kleinigkeiten. Der wasserfeste Bezug ist leicht zu reinigen: Wischen mit einem feuchten Tuch reicht. Für Airbags geeignet.



Edelworks Autositzbezüge-Set

Die Sitzbezüge von Edelworks kommen im Doppelpack. Jedoch eignen sie sich ausschließlich für Sitze mit abnehmbaren Kopfstützen, da der Schoner komplett um den Sitz gelegt werden muss. Dafür passt das Cover auf alle herkömmlichen Autositze, kommt mit separaten Kopfstützen-Schonern und ist für Airbags und Sitzheizungen geeignet. Erhältlich in Schwarz mit Zierstreifen in Blau, Grau und Rot.



Walser Teddy Sitzbezug

Wer dagegen einen plüschigen Schutz sucht, ist mit dem "Teddy"-Autositzschoner von Walser gut beraten. Der Universal-Bezug besteht aus veganem Kunstfell und ist für Sitze mit abnehmbarer Kopfstütze geeignet. Die Seitenairbagtauglichkeit ist vom TÜV Rheinland geprüft. Verfügbar in vier Farben.



Schoner für Rücksitze & Kindersitze im Check

Auch der Fond des PKW kann mit speziellen Schonern für verschiedenste Zwecke geschützt werden. Neben Vollbezügen, ähnlich wie Cover für die Vordersitze, bietet der Fachhandel auch Auflagen für Kindersitze und Hunde an. Egal ob Kind oder Haustier, die Schoner für die Rücksitze schützen nicht nur vor Abnutzung, sondern sind oft auch wasserdicht und lassen so weder Regenwasser noch kleine Faux-Pas ins Polster sickern. Das sind unsere Favoriten:

Upgrade4Cars Sitzbezug-Set

Wer gerne jeden Sitzplatz im Auto schützen möchte, wird beim Sitzbezug-Set von Upgrade4Cars fündig. Neben den zwei Einzelbezügen für die Vordersitze (inklusive Aussparung für Airbags) liegt auch ein Rückbank-Schutz bei. Dank zwei Reißverschlüssen können auch getrennt klappbare Bänke sowohl links als auch rechts weiterhin genutzt werden. Separate Cover für bis zu fünf Kopfstützen sind ebenfalls im Set enthalten.



HerzensKind Premium Kindersitzunterlage

Die Kindersitzunterlage von HerzensKind bietet Schutz vor Beschädigungen und Verunreinigungen auf Polstern von Kindersitzen. Die Polyester-Auflage in Schwarz ist leicht zu reinigen und ist Isofix-geeignet. Dank rutschfester Unterseite bleibt der Kindersitz an Ort und Stelle. Achtung: nicht für Kunstledersitze geeignet! Einzeln oder im Set mit zwei Stück erhältlich.



Smart eLf Kindersitzunterlage

Die Kindersitzunterlage von Smart eLf schützt nicht nur die Sitzfläche, sondern auch die Lehne. Auch hier garantiert der Hersteller, dass der Schonbezug Isofix-kompatibel ist. Das leicht zu reinigende Material ist wasserdicht. Eine kleine Tasche an der Vorderseite eignet sich fürs praktische Verstauen von Kinderspielzeug. Das Amazon-Angebot enthält zwei Stück.



WhizProducts Basic Hundedecke

Nicht jede:r Hundebesitzer:in kann oder möchte den Vierbeiner im Kofferraum transportieren. Diese Hundedecke von WhizProducts löst das Problem, ohne die Rückbank schmutzig zu machen: Die robuste Matte schützt die Polster vor Haaren, Feuchtigkeit und Dreck. Die Installation ist äußerst leicht: Einfach an den Kopfstützen einhaken, fertig! Durch Klettöffnungen für Gurtschlösser lässt sich der Hund anschnallen.



Anowlo 4-in-1-Hundematte

Auch die 4-in-1-Hundematte von Anowlo lässt Hunde sicher und sauber im Auto mitreisen. Die wasserdichte Matte aus Oxford-Material bietet vier Modi: eine Hängematte zwischen den Sitzlehnen, ein Korb, eine Rückbank-Auflage oder auch eine Unterlage für den Kofferraum. Das perfekte Auto-Zubehör für Hundefreund:innen.



Passen Sitzschoner auf alle Autositze?

Die meisten Schonbezüge passen laut den Herstellern universell für fast alle gängigen Autositze. Es kann jedoch vereinzelnd Ausnahmen geben. Sportsitze und Schalensitze etwa können durch ihre ausgestellten Wangen für einige Sitzbezüge problematisch werden. Und auch integrierte Kopfstützen können für die allermeisten Schoner zum Hindernis werden. Hier muss nach einem passenden Spezial-Produkt Ausschau gehalten werden oder zu einer kompakteren Auflage gegriffen werden. Auch in der Sitzlehne eingebaute Airbags müssen vor dem Kauf eines Autositzbezugs berücksichtigt werden.

Darf ein Sitzschoner auf Vordersitze mit Airbags?

Eine Vielzahl an Airbags sorgt in modernen Autos für die Sicherheit der Insass:innen bei einem Unfall. Über die Jahre sind die Anforderungen der EuroNCAP stetig strenger geworden, und so nahm auch die Anzahl an Prallkissen im Auto zu. Bei den meisten Neuwagen befinden sich die Seitenairbags mittlerweile an den Seiten der Rücksitzlehne hinter einer Kunststoffabdeckung oder einer Naht. Fahrzeuge mit diesem System sind am Airbag-Stofftag an der Lehne erkennbar. Damit der Airbag im Notfall reibungslos auslösen kann, sollte ein Sitzbezug selbstverständlich die Stelle, an der der sich das Aufprallkissen verbirgt, nicht verdecken. Viele Sitzschoner werden deshalb auch damit beworben, dass sie mit Seitenairbags kompatibel sind. Auf der sicheren Seite ist man mit Bezügen, die nur die Rückenlehne und die Sitzfläche bedecken. Vollumschließende Schoner können jedoch dank offener Nähte ebenfalls passen – vorausgesetzt der Hersteller garantiert es!

Funktioniert die Sitzheizung unter dem Schoner?

Wer Komfortfeatures wie Sitzheizung und -Belüftung oder eine Massagefunktion hat, muss bei manchen Bezügen komplett und teilweise darauf verzichten. Denn durch die zum Teil dicke Polsterung der Autositzschoner kommen Wärme, Lüftung oder Massageimpulse nicht immer durch. Generell lassen dünne Auflagen mehr durch als dickere, und auch das Material ist entscheidend: Polyester und Baumwolle leiten etwa Wärme besser weiter als Kunstleder oder Fell.

