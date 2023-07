Ob Dach oder Heckklappe: Diese Fahrradträger für Autos ohne Anhängerkupplung gibt es. Wir stellen die Systeme vor und zeigen einige Empfehlungen.

Mit dem Fahrrad oder E-Bike über die Berge, an Seen und am Strand entlang. Eine schöne Vorstellung für ein Wochenende oder im Urlaub. Doch statt kräftig zu strampeln, um mit dem Fahrrad oder E-Bike ans Ziel zu kommen, lassen sich die Fahrräder leicht am Auto transportieren. Mit Fahrradträger am Auto, ganz gleich, ob Heckträger oder Dachgepäckträger, sind die eigenen Räder auch im Urlaub immer dabei.

Eine der bekanntesten Marken, Thule, bietet gleich verschiedene Möglichkeiten an, das Fahrrad ohne Anhängerkupplung zu transportieren, wie der Thule Heckträger Clipon 3 für viele Kombis und Vans.



Für Autos mit Dachgepäckträger eignet sich das System Thule FreeRide 532.



Welche Fahrradträger benötigen keine Anhängerkupplung?

Pkw mit Anhängerkupplung bieten mehrere Vorteile. Neben dem Ziehen von Anhängern lässt sich auf der Anhängerkupplung ein Fahrradträger montieren. Vorteil: Die Fahrräder oder E-Bikes müssen nicht mühsam mit einer Leiter aufs Dach oder ans Heck gehievt und fixiert werden – besonders bei schweren E-Bikes häufig ein Problem. Zudem bleibt der Kofferraum zugänglich. Nachteil: Das Fahrzeug verlängert sich, beim Rückwärtsfahren müssen die Autofahrer:innen darauf achten, dass das Fahrzeug länger ist. Und natürlich benötigt das Fahrzeug dafür eine zugelassene Anhängerkupplung. Ist die nicht vorhanden, kostet eine Nachrüstung meist viel Geld.

Wer nur ein paar Mal im Jahr Fahrrad oder E-Bike transportieren möchte, ist mit anderen Systemen günstiger bedient. Für Pkw ohne Anhängerkupplung bleiben zwei Systeme übrig: Heckklappenträgersysteme und Dachträgersysteme, die es schon ab 50 Euro gibt. Bei Dachträgern stehen Räder oder E-Bikes allerdings voll im Wind, deshalb ein Fahrradträger auf dem Dach mit zwei Rädern einen Mehrverbrauch von über 40 Prozent verursacht. Auch können die wenigsten Parkhäuser mit den Rädern oder E-Bikes auf dem Dach befahren werden. Der ADAC stellt regelmäßig einen Fahrradträger-Vergleich an, bei dem er die besten Modelle im Vergleich Fahrradträger kürt. Wer mehrere Fahrräder besitzt, sollte einen Fahrrad-Vergleich anstellen, welches er unbedingt mitnehmen will.

Fahrradträger ohne Anhängerkupplung: Empfehlungen

Für Autos ohne Anhängerkupplung empfehlen sich Heckklappenträger oder Dach-Fahrradträger. Heck-Fahrradträger lassen sich nur bei einigen Autos montieren, meist Vans, Kleinbusse, SUV oder Kombis, aber auch bei einigen Kompakten mit steiler Heckklappe. Vorteil: Das Beladen fällt im Vergleich zau Dachträgern leichter und die Fahrräder stehen während der Fahrt nicht vollständig im Wind.

Aber auch Dachträger-Systeme bieten Vorteile: Auf dem Grundträger-System lassen sich meist noch andere Träger wie Dachboxen montieren, ideal für viel Gepäck im Sommer oder auch für den Wintersport. Nachteil: Das Laden der Fahrräder aufs Dach ist mühsam, vor allem bei schweren Rädern. Mehrere schwere E-Bikes können leicht an die Grenze der zulässigen Dachlast stoßen, meist sind das 75 Kilogramm. Doch bei manchen Fahrzeugen ist schon bei 50 Kilogramm Schluss. Der Wert steht im Fahrzeugschein. Auch wichtig: Die Träger müssen ein ECE-Label oder TÜV-Prüfzeichen besitzen. Bei einem Fahrradträger-Vergleich oder Vergleich Fahrradträger werden die besten Modelle ausgezeichnet.

Thule Heckträger Clipon 3

Gepäckträger-Spezialist Thule bietet mit dem Heckträger Clipon 3 einen Fahrradträger speziell für Vans und Kombis an. Weder Rückleuchten noch das Autokennzeichen werden verdeckt. In der Basis passen zwei Räder oder E-Bikes auf den Träger, Thule bietet eine Erweiterung auf drei oder vier Räder an. Ob ebenso viele E-Bikes passen, hängt vom Gewicht ab. Standardmäßig zählt bei Thule ein flexibler Rahmenhalter dazu. Praktisch: Der BackPac lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Wichtig: Für den Träger ist ein fahrzeugspezifisches Montag-Kit nötig.

Preis Thule Clipon 3: rund 222 Euro.



Thule FreeRide Fahrrad-Dachträger

Für den aufrechten Fahrradtransport eignen sich die Thule FreeRide Fahrrad-Dachträger als Zubehör. Eine einfache und sichere Befestigung erfolgt über die stabilen Rahmenhalter. Auf jeden Radträger passt ein Fahrrad mit einem Gewicht von maximal 17 Kilogramm. Bei einem E-Bike kommt das System an seine Grenzen. Wichtig: Der oder die Fahrradträger werden auf einem Thule-Dachträger montiert, der separat bestellt werden muss, wenn er nicht schon vorhanden ist. Preis für Thule FreeRide Dach-Träger im Zweier-Pack: rund 200 Euro.



Eufab Dach-Fahrradträger Alu Star

Eine preiswerte Möglichkeit, sein Fahrrad oder leichtes E-Bike auf dem Autodach zu transportieren, kommt von Eufab. Der Dach-Fahrradträger Alu Star wird mittels U-Bügel und Knebelmuttern auf einem separaten Dachträger montiert. Auf eine Schiene passt ein Fahrrad oder E-Bike bis 15 Kilogramm Gewicht. Preis: rund 45 Euro.



Fabbri Fahrradträger Heckklappe

Auf den Fabbri Heckträger passen zwei große E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 45 Kilogramm. Der Aluminiumträger stützt sich an der Karosserie ab und wird gleichzeitig mit Spanngurten daran fixiert. Wichtig: Vor dem Bestellen kontrollieren, ob der Träger von Marke, Modell und Baujahr des Fahrzeugs passt. Preis: rund 265 Euro.



Menabo Steel Bike 2 Fahrradträger

Für viele Pkw ohne Heckspoiler passt der Menabo Steel Bike 2 Fahrradträger. Er wird einfach an die Kofferraumklappe gehangen und über Spanngurte mit der Karosserie und dem Rahmen fixiert. Preis: rund 120 Euro.



Mottez Fahrradträger

Gleich drei Fahrräder oder leichte E-Bikes passen auf den Heckträger von Mottez. Der Träger wird einfach über Spanngurte an der Karosserie fixiert. Fertig. Preis: rund 100 Euro.



Wie wird ein Heckklappenträger befestigt?

Die meisten Heckträger lassen sich über Halterungen, Haken und Spanngurte am oberen Rand der Heckklappe einhängen. Am unteren Rand werden sie dann fixiert oder verschraubt. Manche spezielle Heckträger wie für Vans oder Busse lassen sich auch an den oberen Scharnieren der Heckklappe direkt mit der Karosserie verschrauben. In die T-Nut oder Schiene der Radträger werden dann die Felgen, ganz gleich, ob Kinderfahrrad, Laufrad, Rennrad, Trekking-Rad, Pedelec, Räder mit Y-Rahmen oder Fully geschoben und mit Spanngurten fixiert.

Bei manchen Systemen muss der Lenker gelöst und verschoben werden, damit das Rad auf den Träger passt. Wichtig: Vorderrad und Hinterrad an der Schiene mit Spanngurten fixieren. Dabei auf Ventile und Reflektoren achten. Bei ganz großen Trägersystemen mit integrierten Rückleuchten muss in der Regel das 13-polige-Kabel an den elektrischen Anschluss der Anhängerkupplung gesteckt werden. Nur: Wer keine Anhängerkupplung am Pkw integriert hat, der benötigt auch keine integrierten Rückleuchten.

Wie sicher ist ein Heckklappenträger?

Der Auto-Fahrradträger muss geprüft und mit dem Grundträger kompatibel sein. Ganz wichtig dafür ist eine korrekte Montage. Zudem müssen Autofahrer:innen unbedingt die Zuladung des Trägers beachten. Je nach Marke und Modell können schon zwei E-Bikes mit großen Akkus die zulässige Zuladung überschreiten. Vor Fahrtantritt sollten Träger und Fahrräder auf sicheren Halt überprüft werden. Diese Prüfung sollte erneut nach einer kurzen Fahrstrecke und zusätzlich bei langen Fahrten auch zwischendurch durchgeführt werden. Zubehör wie Helm, Fahrradkorb, Fahrradtasche, Lenkertaschen, mobiles Licht, Rucksack oder Taschen sollten vorher demontiert sein. Große Fahrradanhänger, Fahrradkörbe oder Fahrradtaschen bleiben besser zu Hause oder passen eher in den Kofferraum als auf einen Träger.

Dachträger oder Heckträger: Was ist besser?

Dachträger und Heckträger sind beide sicher und praktisch. Vorausgesetzt, Autofahrer:innen haben sie korrekt montiert und die maximale Zuladung nicht überschritten. Bei einigen Fahrzeugen gibt es keine Alternative zu Dachträgern, weil kein Heckklappen-Fahrradträger an der Kofferraum-Klappe montiert werden kann. Bei manchen Fahrzeugen, wie Cabrios oder Sportwagen mit Mittelmotor, lassen sich hingegen keine Dachträger montieren. Nachteil Dachträger: Die Beladung funktioniert meist nur zu zweit und der Kraftstoffverbrauch erhöht sich deutlich. Außerdem lassen sich schwere E-Bikes kaum auf ein Dach hieven. Bei Heckträgern ist die Erstmontage aufwendig und der Kofferraum ist nicht mehr zugänglich. Je nach Gewicht hebt sich auch die Karosserie vorne. Wichtig bei der Montage der Räder auf den Systemen. Alle beweglichen Teile wie Taschen entfernen und nach vorne legen, wie in den Kofferraum.

Für welche Autos eignet sich ein Fahrradträger ohne Anhängerkupplung?

Fahrradträger ohne Anhängerkupplung eignen sich für die meisten Fahrzeugtypen, Marken und Modelle. Er muss nur passen. Deshalb ist vor der Bestellung unbedingt drauf zu achten, dass der Radträger mit Marke, Modell und Baujahr des Autos harmoniert.