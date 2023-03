Ohne Nummernschild darf kein Fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. So weit, so klar. Und auch beim Anbringen der Tafeln sind einige Regeln zu beachten – ein geschlossener Rahmen ist jedoch nicht vorgeschrieben. Wer also besonderen Wert auf eine cleane Optik legt, kann mit einem rahmenlosen Kennzeichenhalter Akzente setzen – auch mit Klett, Magneten und Schraub-Sets. Die besten rahmenlosen Systeme im Vergleich!

Ein klassischer Kennzeichenhalter besteht oft aus einem dicken Rahmen, der das Nummernschild umklammert. Diese Kunststoff-Balken sind aber oft nicht besonders ästhetisch und sind dazu oft noch mit Werbung für den Händler, bei dem das Auto gekauft wurde, bedruckt. Zwar gibt es auch Halterungen mit einfarbigen Rahmen, doch auch hier stört die eher große Kunststofffläche die Optik. Rahmenlose Kennzeichenhalter bieten mit wenig Aufwand und unkomplizierter Montage ein schnelles Upgrade für Fahrzeugfront und -Heck. Diese Halter von Genmag passen universell an jedes Fahrzeug und sind in wenigen Minuten montiert. Für deutsche und EU-Kennzeichen geeignet.



Was sind rahmenlose Kennzeichenhalter?

Unter einem rahmenlosen Halter versteht man eine Befestigung für Kfz-Kennzeichen ohne sichtbaren Rahmen um die Tafel herum. Das Ziel: eine saubere Optik! Folgende Möglichkeiten gibt es:

Klammern: Diese Befestigungs-Sets sind weit verbreitet. Die Halterung wird fest mit dem Auto verschraubt, das Kennzeichen an entsprechender Stelle zwischen den Klammern fixiert. Da die Klammern die Tafel an nur vier Stellen tragen, fallen sie kaum auf. Vorteil: auch für kurze Kennzeichen geeignet.

Dünner Rahmen: Diese Lösung ist zwar definitionsgemäß nicht rahmenlos, dennoch fällt dieses System bei Kennzeichen in Standard-Länge nicht auf. Anbringen von Haltern und Kennzeichen ist dabei nahezu identisch zu klassischen Haltern mit dickem Rahmen.

Magnet: Kennzeichenhalterungen mit Magnet benötigen neben den Befestigungen am Auto auch ein aufgeklebtes Gegenstück auf der Kennzeichen-Rückseite. Die Montage ist oft leicht, muss aber genau erfolgen, damit das Nummernschild nicht schief am Auto hängt.

Klett: Ähnlich wie Magnete funktioniert auch ein Klett-Kennzeichenhalter, diese lassen sich jedoch oft ohne Schrauben mit Klebepads ans Fahrzeug kleben. Vorteil: passend für alle gängigen Kennzeichengrößen. Nachteil: Kennzeichen lassen sich leichter abnehmen (Diebstahl)

Schrauben: Wer bei Magnet und Klett Bedenken hat, erzielt mit Schrauben-Sets für die Kennzeichenbefestigung denselben Effekt. Auch hier handelt es sich um eine Anbringung komplett ohne Rahmen. Doch Vorsicht: Es muss direkt ins Kennzeichen gebohrt werden, hier dürfen keine Plaketten beschädigt werden!

Ratgeber Dachgepäckträger Dachträger im Check

Sind alle rahmenlosen Kennzeichenhalter erlaubt?

Seit dem 15. Februar 2023 sind nicht mehr alle Halterungs-Formen uneingeschränkt nutzbar. Hierfür wurde Paragraf 10, Absatz 5 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung angepasst und liest nun, dass Kennzeichen vorne und hinten „vorhanden und fest angebracht“ sein müssen. Das bedeutet, dass Magnete und Klett sowie Saugnäpfe nicht mehr zur Befestigung eines Nummernschilds taugen. Kennzeichen dürfen demnach nur mit erheblichem Kraftaufwand oder Werkzeugen vom Auto entfernt werden. Das soll etwa Diebstahl vorbeugen. Wer dennoch nicht auf komplett rahmenlose Magnet- und Klett-Halterungen verzichten möchte, benötigt unbedingt eine eigene Betriebserlaubnis für die Systeme.

Ratgeber Philips LED H7 LED-Leuchten zum Nachrüsten

Beliebte rahmenlose Kennzeichenhalter im Vergleich

Wer dem eigenen Wagen einen Satz unsichtbare Kennzeichenbefestigungen spendieren möchte, hat oft die Wahl aus zahllosen Produkten. Wir zeigen empfehlenswertes Kfz-Zubehör für den perfekten Look ohne störenden Rahmen:

Plateholder Original rahmenlose Universal-Kennzeichenhalterung

Die Marke Plateholder hat sich die Befestigung von Autokennzeichen zur Aufgabe gemacht. Die Halterungs-Spezialisten bieten mit den rahmenlosen Universal-Kennzeichenhaltern natürlich auch eine hochwertige Alternative zu Standard-Rahmen. Das Set besteht aus vier Klammern, die universell an jedem Auto mit EU-Kennzeichenaussparung befestigt werden können. Gummiteile sorgen dafür, dass das Nummernschild weder vibriert noch verrutscht. Geeignet für alle EU-Kennzeichen ungeachtet der Länge (außer Österreich) sowie selbst 3D-Kennzeichen.



Affiliate Link PLATEHOLDER® rahmenlose universal Kennzeichenhalter

Genmag rahmenloser Kennzeichenhalter

Die kaum sichtbaren Klammern des rahmenlosen Kennzeichenhalters von Genmag sind schnell montiert: Einfach mit den mitgelieferten Schrauben an den vorgesehenen Stellen anschrauben und fertig. Dank Anti-Rutsch-Pads (2 je Klammer) lassen sich Nummernschilder rutsch- und klapperfrei befestigen. Die Kennzeichenhalterung ist für alle einzeiligen EU-Kennzeichen (außer 3D-Kennzeichen) geeignet. Für die etwas höheren österreichischen Tafeln gibt es ein eigenes Produkt.



Utsch Simple-Fix Kennzeichenhalter

Ein weiteres Kennzeichenhalter-Set steuert Utsch bei. Mit dem rahmenlosen Simple-Fix sollen Nummernschilder schnell, einfach und dezent am Auto angebracht werden können. Aufbau und Montage sind identisch zu den vorherigen Produkten. Auch hier gilt: für alle Kennzeichen (auch Kurzkennzeichen) außer 3D-Tafeln geeignet. Das Set besteht aus vier Klipp-Modulen, acht verzinkten Schrauben und doppelseitigem Klebeband für Halt und gegen Vibrationen. Neben den Haltern in Schwarz bietet Utsch das Set auch aus transparentem Kunststoff an.



Affiliate Link Utsch Kennzeichenhalter Simple-Fix schwarz

Klettmax rahmenlose Clip-Kennzeichenhalterung

Auch der rahmenlose Clip-Kennzeichenhalter von Klettmax ist als Universalprodukt für alle Autos und (EU-)Kennzeichen geeignet. Jedoch gilt auch hier: Die etwas höheren Kennzeichen von Österreich passen nicht in die Clips. Im Set ist ebenfalls alles für die erfolgreiche Montage vorhanden.



Plexiclick Original Kennzeichenhalterung

Die Marke Plexiclick bietet ebenfalls rahmenlose Halterungen fürs Nummernschild an. Kund:innen haben die Wahl zwischen Haltern aus transparentem oder schwarzem Kunststoff. Das Set besteht aus vier Clip-Haltern, acht Schrauben und einigen Gummi-Stoppern zum Aufkleben für Halt.



Plateholder Original Kennzeichenhalterung

Bei dieser Premium-Kennzeichenhalterung von Plateholder handelt es sich um ein praktisch rahmenloses Produkt, das jedoch von Handhabung und Optik Standard-Befestigungen ähnelt. Ist der Rahmen am Auto angebracht, muss nur noch das Kennzeichen unten und oben eingehangen und eingeclipst werden – und wird so von einem nahezu unsichtbaren Halter sicher am Fahrzeug befestigt. Nur für EU-Kennzeichen (außer Österreich und 3D-Kennzeichen).



Utsch Schrauben-Set für Kennzeichen

Eine weitere Möglichkeit, das Kennzeichen am Auto zu befestigen besteht darin, das Kennzeichen direkt ans Fahrzeug zu schrauben. Hierzu dient das Schrauben-Set von Utsch. Es besteht aus vier Schrauben samt Unterlegscheiben und acht Abdeckkappen (4x weiß, 2x blau, 2x schwarz). Je Kennzeichen werden zwei Schrauben verwendet.



Affiliate Link Utsch Schraubenset für Kfz-Kennzeichen

Wie werden Kennzeichenhalter gewechselt?

Eine Kennzeichenhalterung – egal ob mit oder ohne Rahmen – ist meistens nur mit wenigen Schrauben mit dem Auto verbunden. Das einzige Werkzeug, das benötigt wird, ist deshalb oft ein Schraubenzieher. Bevor die alte Halterung abgenommen werden kann, muss das Nummernschild abgenommen werden. Hierzu entweder den Rahmen des alten Halters aufklappen oder die Kunststoff-Clips herausnehmen, die das Blechschild in Position halten. Kennzeichen beiseitelegen und die Schrauben lösen, mit denen die Befestigung an Stoßstange, Kofferraumdeckel oder Karosserie angebracht ist. Die neue Halterung muss nun einfach an der passenden Stelle wieder angeschraubt werden. Dabei ist es egal, ob der Kennzeichenhalter rahmenlos ist oder einen Rahmen hat. Bei Klett-Halterungen wird die Kennzeichenaufnahme jedoch direkt ans Auto geklebt. Hier muss der Untergrund erst einmal gründlichst gereinigt und entfettet werden, damit das Kennzeichen auch tatsächlich in Position bleibt.

News Kennzeichen unkenntlich machen: Rechtslage Muss man Kennzeichen auf Fotos verpixeln?

Darf man Kennzeichen überall am Auto anbringen?

Nein, denn die Anbringung von Kennzeichen ist vom Gesetzgeber mit einigen Vorschriften reguliert. In Deutschland muss je ein Kennzeichen vorne und eines hinten befestigt werden. Das hintere Nummernschild muss mit einer Beleuchtungsanlage ausgestattet sein. Dazu sind auch Winkel und Höhe des Kennzeichens wichtig: Der Vertikalwinkel gegen die Fahrrichtung darf 30 Grad nicht übersteigen, der Mindestabstand vom Kennzeichen zum Boden beträgt 200 Millimeter. Dazu sind Autohalter:innen verpflichtet, die Kennzeichen stets sauber und lesbar zu halten, Abdeckungen (egal ob Folien oder Platten) sind nicht erlaubt.

Auch interessant: