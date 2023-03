Nicht genug Platz für Becher, Dosen und Flaschen? Ein nachrüstbarer Auto-Getränkehalter ist die Lösung. Wir stellen einige beliebte Modelle vor. So schneiden sie im Produktvergleich ab.

Die allermeisten Autos verfügen über mindestens einen Getränkehalter an Bord. Doch nicht jeder ist auch für alle Aufgaben des Alltags gewappnet: besonders bei günstigen Kleinwagen sind sie oft zu klein, zu niedrig oder schlicht in unzureichender Anzahl verfügbar. Doch was hilft bei diesem Problem? Die Antwort sind Becherhalter zum Aufstecken – egal ob als Adapter für vorhandene Getränkehalter, als Aufsatz für die Lüftung oder als Halterung für Mittelkonsole, Türtaschen oder zwischen Sitz und Mittelkonsole. Im Vergleich zeigen wir, welche Optionen für mehr Flaschen- und Becher-Stauraum die Online-Shops anbieten. Unser erster Favorit ist bereits ein Multi-Tool für die Lüftungsschlitze. Denn der Auto-Getränkehalter von Joytutus hält nicht nur Getränkedosen und To-go-Kaffeebecher an Ort und Stelle, sondern umklammert auch ein Smartphone. Der Becherhalter hat einen Durchmesser von sieben Zentimetern, Smartphones dürfen maximal neun Zentimeter in der Breite messen. Clou: Die Handy-Halterung ist drehbar.



Die besten Auto-Getränkehalter im Vergleich

Ein Getränkehalter soll nicht nur groß genug sein, um Flaschen, Dosen oder Fast-Food-Becher zu halten, sondern auch stabil sitzen, damit die Flüssigkeiten nicht im Innenraum verschüttet werden. Diese Becherhalter sind empfehlenswert:

Joytutus Getränkehalter mit Smartphone-Halterung

Wer nach einem platzsparenden Halter für Getränke und Handy sucht, wird beim Auto-Getränkehalter von Joytutus fündig. Dank drei Paaren an Clips passt der Halter an nahezu jeden normalen Lüftungsschlitz. Getränke-Behälter dürfen einen Durchmesser von bis zu sieben Zentimetern haben, um in den Halter zu passen, der drehbare Handyhalter unterstützt Smartphones mit einer Breite von 5,5 bis 9 Zentimetern.



Herbert Richter Vario-Dosenhalter

Der Vario-Dosenhalter von Herbert Richter ist ebenfalls für die einfache Montage am Lüftungsgitter des Autos gedacht. Dank der anpassbaren Länge der zwei Lüftungsschlitz-Halter ist dieses Zubehör mit vielen Autos kompatibel. Die Klammern, die das Getränk auch in Kurven sicher im Holder halten, lassen sich variabel an die Behältergröße anpassen. Der Preis von unter 15 Euro geht für all diese Variabilität in Ordnung.



Universal Kfz-Getränkehalter

Besonders günstig ist dieser Universal-Halter für die Lüftungsschlitze. Bereits für unter sieben Euro (ab drei Stück sinkt der Preis pro Halter im Online-Shop auf unter sechs Euro) ist das Zubehör fürs Auto erhältlich. Mitgeliefert werden unterschiedlich lange Haken-Paare zur Befestigung, der Halter ist jedoch nur für kleinere Dosen, Flaschen und To-go-Becher gedacht.



Wicked Chili Getränkehalter-Set

Wer den Auto-Getränkehalter von Wicked Chili ordert, erhält gleich zwei Stück. Der Doppelpack für die Lüftungsschlitze hält Dosen, Flaschen und Becher mit einem Durchmesser von 5,3 bis 7 Zentimetern. Dank Filz-Auskleidung sind auch keine störenden Geräusche durch zitternde Dosen während der Fahrt zu erwarten.



ProPlus Universal-Getränkehalter

Wer oft größere Flaschen im Kfz oder Lkw transportieren möchte, aber weder in den vorhandenen Becherhaltern noch den Türtaschen genug Platz findet, wird mit diesem praktischen Universal-Halter von ProPlus glücklich. Der Cupholder wird einfach an der Türtasche eingehangen und hält PET- oder Glasflaschen mit bis zu 1,5 Litern Inhalt bequem. Geliefert werden zwei Stück.



Suranew Auto-Getränkehalter-Adapter

Das Auto hat bereits einen Becherhalter, der aber nicht groß genug für die Lieblings-Trinkflasche ist? Dann bietet Suranew mit dem Getränkehalter-Expander eine Alternative an. Die Montage benötigt etwas mehr Zeit als bei anderen Haltern, dafür steht das Produkt sicher in der Mittelkonsole. Die Basis passt sich an den vorhandenen Getränkehalter an, der neue, größere Halter wird mit Schrauben an der Basis befestigt. Der Cupholder kann so Behälter mit bis zu 9,6 Zentimetern Durchmesser aufnehmen, dank Aussparung an der Seite können selbst Tassen mit Henkel mitgenommen werden.



Doppel-Getränkehalter-Adapter

Nicht genug Becherhalter im Auto? Dieser Universal-Getränkehalter-Adapter macht aus einem Cupholder zwei! Dafür einfach das Produkt in den vorhandenen Halter stecken. Ausfahrbare Stifte passen sich der Größe an und sorgen für sicheren Stand. Nun können bis zu zwei Dosen oder Becher bequem mitgeführt werden.



Retoo Multifunktions-Getränkehalter

Wer weder Platz im Becherhalter noch geeignete Lüftungsschlitze im Auto hat, kann mit dem Multifunktions-Getränkehalter von Retoo dennoch Getränke sicher transportieren – vorausgesetzt der Halter passt. Die Montage ist sehr einfach: den Halter zwischen Autositz und Mittelkonsole oder einen anderen Freiraum klemmen, fertig! Der Flaschenhalter bietet Platz für zwei Getränke-Behälter sowie Mobiltelefone, Stifte und sonstigen Kleinkram.



Worauf sollte man beim Kauf eines Kfz-Getränkehalters achten?

Ein Getränkehalter ergibt nur Sinn, wenn er sowohl groß genug für die eigenen Bedürfnisse ist als auch einen sicheren Platz im Fahrzeug bekommen kann. So findet man eine passende Kfz-Halterung für Becher, Dosen und Wasserflaschen:

Befestigung: Nicht jeder Nachrüst-Holder ist für jedes Fahrzeug gemacht. Damit Getränke in Autos und Lkw tatsächlich gut aufbewahrt werden können, muss der Halter passen. Modelle für Lüftungsschlitze sind nicht immer möglich – etwa bei neueren Mercedes mit Lüftung in Turbinen-Design oder drehbaren, runden Öffnungen wie etwa im VW Up. Hat das Auto bereits einen Becherhalter in der Mittelkonsole, können Aufsätze für größere Getränke-Behälter oder zwei Getränke den Nutzwert erhöhen.

Größe: Wer häufig XL-Becher und große Flaschen im Auto mitführt, benötigt auch einen entsprechend großen Halter. Sinnvoll: Universell verstellbare Halterungen für verschiedene Dosen-, Flaschen- und Bechergrößen.

Wie viel kostet ein guter Auto-Getränkehalter?

Ein guter Kfz-Getränkehalter muss nicht zwingend mit einem hohen Preis aufschlagen. Auch günstige Produkte sind empfehlenswert. Dieser Universal-Cupholder für die Lüftungsschlitze ist für bereits knapp unter sieben Euro zu haben und hält Dosen und Kaffeebecher sicher und platzsparend in Fahrer:innen-Nähe. Wer auch größere Flaschen stehend transportieren möchte, muss etwas mehr Geld ausgeben, doch auch hier finden sich für einen Preis von maximal 20 Euro einige nützliche Produkte.

