Der geliftete GTI Clubsport klettert im Emotionalitäts-Ranking

Das Facelift ist leicht an den "Eckzähnen" in der Front zu erkennen.

Das Facelift ist leicht an den "Eckzähnen" in der Front zu erkennen.

Während VW den Golf GTI auffrischt, streicht die Konkurrenz reihenweise die Segel – umso mehr fiebern wir der ersten Testfahrt im neuen VW Golf GTI Clubsport Facelift (2024) entgegen!

Renault Mégane R.S., Hyundai i30 N – klangvolle Namen, die derzeit keine Zukunft haben. Die Klasse der kompakten Sportler mit Vorderradantrieb schrumpft im Rekordtempo zusammen, was dem Wolfsburger Platzhirsch jede Menge Raum zur freien Entfaltung lässt. Kein GTI-Modell nutzt diesen neu gewonnenen Freiraum besser aus als der 300 PS (221 kW) starke GTI Clubsport, der mit der Modellpflege nun in den Genuss zahlreicher Verbesserungen kommt. Unter der Haube sitzt nach wie vor der souverän anschiebende Vierzylinder-Turbo, der die Leistung über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderachse transferiert. Umso gespannter sind wir, was die erste Testfahrt mit dem neuen VW Golf GTI Clubsport (2024) zutage bringt.

Erste Testfahrt: Der VW Golf GTI Clubsport mit lebhaftem Antrieb

Das Naturell des neuen VW Golf GTI Clubsport Facelift (2024) ist lebhafter als das des Allrad-R, wie die unmittelbare Vergleichsmöglichkeit bei der ersten Testfahrt zeigt. Das geringere Gewicht macht sich positiv bemerkbar. Dank serienmäßiger Progressivlenkung und elektronisch geregeltem Sperrdifferenzial an der Vorderachse biegt der GTI ungemein spontan und gefühlvoll ab. Der Lausitzring mit seinen teils engen Kurvenradien fordert und fördert den Spieltrieb von Fahrer:in und Fahrzeug gleichermaßen. Mit dem optionalen Performance-Paket (4050 Euro) darf der Testwagen 267 km/h schnell fahren und über eine Akrapovic-Abgasanlage "musizieren". Das ist zwar nichts Neues, aber nach wie vor ein unheimlich spaßiges Unterfangen.

Neben einem angepassten Außendesign hat sich VW verstärkt dem Innenraum gewidmet. Die bequemen Sportsitze überzeugen ebenso wie die digitalen Instrumente. Neu ist der 12,9 Zoll große Touchscreen der vierten MIB-Generation (Modularer Infotainment Baukasten). Die Auflösung ist scharf und die Menüführung hat man vergleichsweise schnell durchschaut.

Die vielen Assistenten grätschen bei sportlicher Fahrt schnell dazwischen.

Bei dieser Testfahrt begnügen wir uns aber erst einmal mit dem Abschalten der Assistenzsysteme und der Aktivierung der scharfen Fahrmodi. Weil das Arsenal an elektronischen Helfern groß ist, braucht es ein wenig Zeit, um das neue VW Golf GTI Clubsport Facelift (2024) auf Rennstrecke zu trimmen. Vergisst man dies, haut einem der Notbremsassistent gern mal dazwischen – und die nachgestrafften Gurte halten die Person am Steuer mit Nachdruck im Schwitzkasten. Abseits dessen präsentiert sich der GTI als Golf im besten Sinn. Mit Platz und gutem Komfort (adaptive Dämpfer: 880 Euro) gesegnet, ist der VW weiterhin gänzlich alltagstauglich. Nur der Preis ist eher hoch als heiß.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 23/2024 VW Golf GTI Clubsport Facelift Technische Daten Motor 4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo; 1984 cm³ Antrieb 7-Gang Doppelkupplung; Vorderradantrieb Leistung 300 PS / 221 kW Max. Drehmoment 400 Nm Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4292/1789 (2072)*/1456 mm Leergewicht/Zuladung 1459 / 471 kg Kofferraumvolumen 374-1230 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 5,6 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (267 km/h mit Performance-Paket) Verbrauch auf 100 km 7,5 l Super Kaufinformationen Grundpreis 49.225 € Marktstart 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel