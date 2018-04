Unser Entwurf des neuen VW Golf 8 GTI zeigt, wie sportlich und modern der Bestseller in spe 2019 auftreten könnte. Auch in seiner achten Auflage lässt der Millionenseller aus Wolfsburg seinen Stammbaum erkennen.

Wohl noch 2019 rollt der VW Golf 8 GTI vom Band. Der 2,0-Liter-Turbobenziner mit dann standardmäßig 245 PS bleibt an Bord, hinzu kommt ein zentraler Autocomputer und das Rüstzeug für autonomes Fahren Lebel drei.

Gegen den VW Golf GTI (2019), so scheint es, ist kein Kraut gewachsen. Da wird das Päckchen der achten Golf-Generation gerade erst festgeschnürt, da kursieren auch schon erste Informationen zu dem Sportmodell mit langer Historie. Wie das Basismodell bleibt auch der GTI ähnlich groß, obwohl er durch ein etwas flacheres Dach und gestraffte Außenbleche optisch breiter wirkt. Natürlich würzen auch in der neuen Ausgabe typische GTI-Merkmale wie die drei magischen Buchstaben im Kühlergrill mit Wabenmuster, rote Akzente und sportlichere Stoßstangen das Gesamtpaket. Dank des technisch frischen Modularen Querbaukasten gibt sich auch der VW Golf GTI (2019) modern wie nie: Anstelle der aktuell über 50 Steuergeräte kommt ein zentraler Autocomputer zum Einsatz, der die Daten aus kamera- und radarbasierten Umfelderkennungssystemen in Echtzeit verarbeitet und in Steuerbefehle umsetzt. Damit ist im VW Golf GTI (2019) das autonome Fahren nach Level drei möglich, also das "hochautomatisierte Fahren", bei dem der Pilot das System nicht mehr dauernd überwachen muss und das Fahrzeug etwa Spurwechsel auf Autobahnen selbstständig ausführen kann. Mehr zum Thema: Der stärkste GTI aller Zeiten

Neuheiten VW Golf 8 (2019): Neue Informationen 1,8 Milliarden für den Golf 8

Fakten zum VW Golf im Video:

Neue Informationen zum VW Golf 8 GTI (2019)