Analog zum Fiesta ST Facelift wandert auch beim großen Bruder Focus das Markenlogo in den überarbeiteten Kühlergrill. Die Frontschürze wurde entsprechend angepasst.

Deutlich modernisiert präsentiert sich das Cockpit des Focus ST. Der zentrale Touchscreen wächst von 8,0 auf 13,2 Zoll an.

Die neue Farbe "Mean Green Metallic" kennt man bereits von Puma und Fiesta ST.

Das Ford Focus ST Facelift (2021) wird auch als Kombi (Turnier) angeboten, eine Option auf den Diesel gibt es seit der Modellpflege nicht mehr. Wir nennen den Preis, den Sprintwert von 0 auf 100 und vieles mehr!

Preis: Ford Focus ST Facelift (2021) ab 43.400 Euro

Analog zum kleinen Bruder Fiesta erhielt auch der Kompaktsportler mit dem Ford Focus ST Facelift – erhältlich zu einem Preis ab 43.400 Euro – 2021 ein frisches Antlitz. Der Kombi, Ford Focus ST Turnier genannt, startet ab 44.600 Euro (Stand: November 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Ford Mustang Mach-E (2021) im Video:

Antrieb: 2,3-l-Benziner mit 280 PS, Diesel entfällt

Der bekannte, 280 PS (206 kW) starke und 420 Nm entwickelnde (Automatik: 415 Nm) 2,3-l-Vierzylinder-Turbobenziner gehört beim Fünftürer wie auch beim Kombi zum Standardumfang. Als Handschalter spurtet der Kompaktsportler in 5,7 s auf Tempo 100, als Automatik in 6,0 s. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Ford mit 250 km/h an. Der Diesel entfiel mit dem Ford Focus ST Facelift (2021).

Um der erstarkten Konkurrenz bei den Kompaktsportlern auch fahrdynamisch auf Augenhöhe begegnen zu können, ist das Ford Focus ST Facelift (2021) mit allerlei, teils optionaler, Technik ausgerüstet. Das Sechsgang-Schaltgetriebe verfügt serienmäßig über eine Zwischengasfunktion, optional ist auch eine Siebenstufen-Automatik erhältlich. Ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial sowie eine optional erhältliche elektronische Dämpferregelung (CCD) maximieren Fahrdynamik und -spaß. Bewegt man das Auto auch mal auf der Rennstrecke, lohnt sich der Griff zum Ford Focus ST X, der serienmäßig über einen Rennstrecken-Fahrmodus verfügt, der Fünftürer und Kombi auf Knopfdruck straffer, direkter und maximal dynamisch machen soll.

Ford Focus ST mit Track Pack (2022)

Foto: Ford

Noch fahrdynamischer wird mit dem seit Oktober 2022 erhältlichen Track Pack, das 3700 Euro Aufpreis kostet (Stand: Herbst 2022). Mit dem neuen Ausstattungspaket soll sich das Ansprechverhalten des Kompaktsportlers für die Nutzung auf Rundstrecken optimieren lassen. Die Feinabstimmung erfolgt über ein höhenverstellbares Gewindefahrwerk von KW Automotive, das eine 12-stufige Anpassung der Druckstufe und eine 16-stufige Anpassung der Zugstufe erlaubt. Standardmäßig zehn Millimeter tiefer, lässt sich der Focus für den Einsatz auf Rundstrecken um weitere fünf Millimeter tieferlegen.

Die Tieferlegung soll im Zusammenspiel mit besonders leichten Rädern – die neuen, in Schwarz lackierten Felgen sparen gut 1,5 kg pro Rad – und maßgeschneiderten Pirelli P Zero Corsa-Reifen noch dynamischere Fahreigenschaften ermöglichen. Darüber hinaus steigert das Track Pack die Bremsleistung durch zehn Prozent größere und nun 363 mm messende Bremsscheiben mit Brembo-Bremssätteln vorne. Optisch hebt sich der Ford Focus ST mit Track Pack durch einen schwarzen Heckspoiler, Heckdiffusor und Stoßfängerflügel ab. Außerdem schwarz lackiert sind das Dach, der vordere obere Kühlergrill und die Außenspiegelkappen. Selbst die ST-Logos sind anstelle von Standardchrom in Schwarz eingefasst.

Die Konkurrenten:

Ex- & Interieur dezent überarbeitet

Foto: Ford

Im mit dem Ford Focus ST Facelift (2021) größeren Kühlergrill sitzt prominent platziert die Ford-Pflaume. Auch die Frontschürze erhielt einen dezent frischen Schwung, ohne dass der Vorgänger im direkten Vergleich alt aussieht. Die gestrafften Scheinwerfer leuchten beim Topmodell "ST X" serienmäßig mit adaptiver Matrix-LED-Technik. Im Innenraum ist das Infotainmentsystem neu, dessen Touchscreen nicht unwesentlich von 8,0 auf 13,2 Zoll anwächst.

Fahreindruck:

Der Ford Focus ST bringt alle Anlagen mit, im Segment der Kompaktsportler eine gewichtige Rolle zu spielen. Neben der schieren Leistung und dem tollen Handling beeindruckt er zudem mit seinem hohen Komfortniveau.

Von Carsten van Zanten