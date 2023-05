Der Lack eines Autos ist nicht nur für die ästhetische Erscheinung wichtig, sondern erfüllt auch eine entscheidende Schutzfunktion. Doch im hektischen Alltag bleibt oft wenig Zeit für aufwendige Pflege. Genau hier setzt Sprühwachs an – eine praktische Methode, die Autobesitzer:innen eine schnelle und effektive Möglichkeit bietet, ihren Lack zu schützen und ihm einen strahlenden Glanz zu verleihen. Wir zeigen die besten Produkte im Vergleich.

Was ist Sprühwachs und wie funktioniert es?

Mit dem Sprühwachs gibt es für Autobesitzer:innen ein effektives und einfach aufzutragendes Mittel, das dabei hilft, den Lack eines Fahrzeugs zu schützen, zu polieren und ihm einen glänzenden Finish zu verleihen. Es besteht aus speziellen Formeln, die eine Kombination aus Wachs und Reinigungsmitteln enthalten, womit es ganz unkompliziert auf das Auto gesprüht werden kann. Somit ist es eine praktische Alternative zu herkömmlichem Wachs, das normalerweise in fester oder flüssiger Form aufgetragen wird. Die enthaltenen Reinigungsmittel im Sprühwachs entfernen Schmutz, Staub und leichte Verschmutzungen. Das Wachs hingegen schützt den Lack längerfristig und hinterlässt eine glatte, glänzende Oberfläche. Nach dem Aufsprühen muss das Sprühwachs nur noch etwas mit einem Tuch auf dem Lack verteilt werden und schon hat das Fahrzeug seinen wichtigen Schutzfilm erhalten.

Wer mit der Lackpflege für das eigene Auto gleich starten möchte, kann auf das Synthetic Spray Wax (500 ml) von ADBL zurückgreifen. Neben dem Sprühwachs in der praktischen Sprühflasche kommt es zusätzlich mit zwei verschiedenen Mikrofasertücher, die das Aufragen einfach machen. Es kann als Stand-Alone Produkt oder als Zusatz für vorhandene Wachse genutzt werden und verleiht dem Lack einen neuen Tiefenglanz.



Affiliate Link ADBL Synthetic Spray Wax

Die besten Sprühwachse für das Auto im Vergleich

Es gibt viele verschiedene Marken, die gut wirksames Sprühwachs für das Auto anbieten. Einige der besten haben wir hier zusammengefasst.

INOX Sprühwachs

Einen langanhaltenden Lackschutz verspricht das Sprühwachs von Inox. Auch hier kommt die Sprayflasche zum Einsatz, mit der direkt losgelegt werden kann. Das Sprühwachs versiegelt den Lack mit einer glänzenden Schutzschicht, reinigt, pflegt und konserviert das Ergebnis. Zudem hinterlässt das Sprühwachs einen Wasser-Abperleffekt und ist für alle Oberflächen geeignet.



Affiliate Link INOX® Sprühwachs

InovaTec Sprühwachs Versiegelung

Das Inovatec Sprühwachs (500 ml) ist eine vielseitige Lösung für die schnelle Lackpflege des Autos. Durch das Aufsprühen wird der Lack sowie auch die Kunststoffteile vor Witterungseinflüssen geschützt und erstrahlt in einem neuen Glanz. Ganz praktisch ist auch die Kombo aus zwei Flaschen sowie zwei Mikrofaser-Tüchern, mit denen sich das Sprühwachs gleichmäßig dünn auftragen lässt. Wer nachfüllen will und gerne einen Vorrat an Sprühwachs in der Garage stehen haben möchte, kann sich auch den passenden Fünf-Liter-Kanister mit Sprühwachs von Inovatec zulegen.



Affiliate Link Sprühwachs Versiegelung Carnaubawachs

Affiliate Link 5 l Sprühwachs Carnaubawachs

Meguiar's Hybrid Ceramic Wax Spray

Das Sprühwachs von Meguiars (768 ml) setzt auf eine hochentwickelte Hybrid-Keramik-Formel und sorgt durch Wasser für eine schöne Perlenbildung auf dem Lack. Nach dem Abtrocknen scheint der Lack dann wie neu. Außerdem verfügt der Lack nach dem Auftragen des Sprays über eine schützende Kerakmikschicht. Kund:innen loben vor allem das hervorragende Abperlverhalten.



Affiliate Link Meguiars Hybrid Ceramic Wax Spray

Meguiar's G200916EU Ultimate Quik Spray Wax

Ebenfalls ein gutes Ergbnis für einen glänzenden Lack bietet das Meguiar's Ultimate Quik Spray Wax (473 ml). Durch die Polymertechnologie wird der Lack mit einer länger anhaltenden Schutzbarriere überzogen und auch hier macht sich die Wasserabperlwirkung bemerbar. Der neue Zerstäuber soll zudem laut Hersteller für einen einen gleichmäßigen Nebel sorgen, was die Verteilung auf dem Auto noch einfacher machen soll.



K2 Spectrum Premium Sprühwachs

Einen spiegelartigen Tiefenglanz verspricht das Sprühwachs von K2 (700 ml). Das Spectrum Premium Sprühwachs ist dabei ein Quick-Detailer und flüssiges, synthetisches Wachs in einem. Mit dem beigefügten Mikrofasertuch lässt sich das Sprühwachs mühelos auf dem Auto verteilen und einwaschen.



Affiliate Link Sprühwachs K2 Spectrum Premium Sprühwachs

SONAX XTREME Spray + Seal Sprühversiegelung

In nur fünf Minuten während der Autowäsche ein komplettes Fahrzeug dauerhaft schützen? Das kann das Sonax Xtreme Sprühwachs (750 ml). Durch den wasser- und schmutzabweisenden Effekt wird der Lack des Autos versiegelt. Außerdem sorgt das Sprühwachs für eine bessere Farbtiefe der Lackoberflächen und einen spiegelnden Glanz. Auch geeignet für langzeitversiegelte Lacke zum Auffrischen des Wasserabperl-Effekts.



Affiliate Link Sprühwachs SONAX XTREME Spray + Seal Sprühversiegelung

Dr. Wack – A1 HIGH END Spray Wax

Eine günstige alternative im Sprühwachs-Vergleich ist das High End Sprühwachs von Dr. Wack (500 ml). Die Sprüh-Versiegelung sorgt für einen brillanten Hochglanz sowie Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen für Ihren Lack. Nach der Versiegelung soll das Spray laut Hersteller ein Glättegefühl mit einer geschmeidigen Oberfläche hinterlassen.



Kann Sprühwachs auf alle Lackarten aufgetragen werden?

Grundsätzlich kann Sprühwachs auf den meisten Lackarten verwendet werden, es gilt allerdings stets die spezifischen Anweisungen des Herstellers zu beachten. Es gibt verschiedene Arten von Autolacken, wie beispielsweise Klarlack, Metallic-Lacke oder matte Lacke, und sie können unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Darüber hinaus ist es auch wichtig, den Zustand des Lacks zu berücksichtigen. Wenn der Lack stark verwittert, beschädigt oder verkratzt ist, kann Sprühwachs allein möglicherweise nicht ausreichen, um eine optimale Wirkung zu erzielen. In solchen Fällen kann es ratsam sein, vor der Anwendung von Sprühwachs den Lack aufzubereiten, indem man ihn reinigt, poliert und gegebenenfalls vorherige Beschädigungen behebt. Im Zweifelsfall können auch ein professionelle Fahrzeugpflegeexpert:innen zu Rate gezogen werden. Ratgeber Lackversiegelung (Auto): Übersicht Die besten Lackversiegelungen fürs Auto in der Übersicht

Wie soll Sprühwachs auf dem Auto aufgetragen werden?

Die Anwendung kann je nach Produkt und Hersteller variieren, allerdings haben wir hier eine allgemeine Anleitung für die Verwendung von Sprühwachs an Ihrem Auto zusammengefasst:

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug gründlich gewaschen und vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Sprühwachs auftragen. Nur so wird gleichmäßige Verteilung des Wachses gewährleistet. Produkt schütteln: Vor der Anwendung sollten Sie die Sprühflasche gut schütteln, damit eine optimale Leistung erzielt wird. Auftragen: Sprühen Sie das Wachs gleichmäßig auf den Lack des Fahrzeugs. Beginnen Sie am besten an einer Stelle und arbeiten Sie sich dann systematisch über das gesamte Fahrzeug vor. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wachs auf einmal aufzutragen, um überschüssiges Wachs zu vermeiden. Einwirken lassen: Lassen Sie das aufgetragene Wachs für die angegebene Zeit einwirken. Die meisten Sprühwachse erfordern eine kurze Einwirkzeit, normalerweise einige Minuten. Einreiben: Verwenden Sie ein weiches Mikrofasertuch oder eine weiche Bürste, um das Wachs sanft in den Lack einzuarbeiten. Führen Sie kreisende Bewegungen aus, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Dadurch wird das Wachs poliert und der Glanz verstärkt. Abwischen: Nehmen Sie ein sauberes Mikrofasertuch und wischen Sie das Wachs gründlich ab. Achten Sie dabei darauf, alle Rückstände zu entfernen und eine glatte, glänzende Oberfläche zu hinterlassen.

Wie oft sollte das Auto mit Sprühwachs behandelt werden?

Die Häufigkeit mit dem das Auto mit Sprühwachs behandelt werden sollte hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen etwa harte Witterungsbedingungen, die dafür sorgen können, das Sprühwachs häufiger anzuwenden. Auch die Nutzung des Fahrzeugs spielt eine Rolle. Sind Sie mit Ihrem Auto öfter auf anspruchsvollen oder langen Strecken unterwegs, kann der Lack mehr beansprucht werden. Als grobe Richtlinie wird empfohlen, das Fahrzeug alle vier bis sechs Wochen mit Sprühwachs zu behandeln. Diese Frequenz bietet in der Regel ausreichenden Schutz und erhält den Glanz des Lacks.

Weiterlesen: