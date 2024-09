Teilintegrierte Alternative zu Fiat & Co.

Der T 680 bringt optional bis zu fünf Personen unter – sowohl auf Sitzplätzen mit Dreipunktgurt als auch in Betten. Neben dem Heckbett gibt es noch einen Bettumbau in der Sitzgruppe sowie ein Hubbett darüber.

Grundfahrzeug-Vielfalt aus Leutkirch: Neben den bekannten Triebkopf-Zwillingen Citroën Jumper und Fiat Ducato bietet der Hersteller mit dem Sunlight T 680 (2024) sowie den Schwester-Grundrissen T 670S und T 690L auch Ford-Teilintegrierte an. Das sind Ausstattung und Preis der Adventure Edition!

Preis: Sunlight T 680 (2024) ab 71.999 Euro

Bis 2022 war Sunlight eine reine Fiat-und-Derivaten-Marke. Bis mit dem Campervan Cliff 590 4x4 der erste Nicht-Ducato der jungen Marke der Erwin Hymer Group das Licht der Welt erblickte. Die Basis liefert hier der Ford Transit. Bei einem Kastenwagen hat der Transporter von Ford tatsächlich für Kenner:innen einen großen Vorteil gegenüber Fiat und Citroën: das höhere Dach bei kurzen Radständen. Das macht den Transit zu einem Begleiter mit großzügiger Stehhöhe – auch ohne aufgesetzte GFK-Haube.

Seit dem Modelljahr 2024 darf auch der erste Teilintegrierte auf Ford-Basis das Portfolio der Allgäuer:innen ergänzen. Der Sunlight T 680 (2024) sowie die Grundriss-Geschwister T 670S und T 690L bieten eine Alternative zum Camper mit Fiat-Triebkopf. Vorteile bei der Stehhöhe? Durch den kastenförmigen Aufbau ohnehin obsolet, die Teilintegrierten von Sunlight bieten meist 210 cm. Dafür gefällt der Ford vielen Camper:innen mit seinem nahezu dynamischen Fahrverhalten für ein 3,5-t-Fahrzeug. Hinzu gesellt sich die ungewöhnliche Außenfarbe: Sunlight bietet den Transit-Camper ausschließlich mit einem schwarz lackierten Fahrerhaus an. Preislich sortiert sich der Teilintegrierte mit dem blauen Oval auf dem Lenkrad leicht oberhalb der gleich großen Sunlight-Fiat ein, bleibt aber mit 71.999 Euro (Alle Preise: Stand September 2024) für den 7,36 m langen T 680 sowie den gleich großen T 690L im Klassenschnitt. Der kompaktere Grundriss T 670S (6,99 m Länge) bleibt mit 69.999 Euro knapp darunter. Bei der Ausstattung sind die drei Grundrisse der Ford-Teilintegrierten-Baureihe weitestgehend gleichauf – wenn auch mit unterschiedlicher Möbelanordnung.

Innenraum: Mit Raumbad und L-Küche

Wie schon Außen dominieren auch im Inneren des Sunlight T 680 (2024) die dunkleren Töne – zumindest bei den Polstern und Küchenmöbeln. Denn trotz Adventure Line ist der Innenraum mit viel Holz(-optik) in warmen Tönen gehalten und wirkt durch die indirekte Beleuchtung an Trennwänden und in den Dachschränken einladend. Das serienmäßige Dachfenster in der T-Haube über dem Fahrerhaus sorgt für viel Lichteinfall über der Sitzgruppe. Beim T 680 kommt noch der offene Grundriss hinzu: Hinter der Fünfer-Sitzgruppe – bestehend aus einer Zweier-Sitzbank (inklusive zwei Isofix-Plätzen), zwei Drehsesseln und einem Extra-Sitz (optional auch mit Dreipunktgurt) – folgt die Küche als "zweiter Raum". Sie ist nur durch eine Halbwand vom Essbereich getrennt und teilt sich in einen L-förmigen Küchenblock mit Zweiflammen-Gaskocher auf der linken Fahrzeugseite und einen gegenüberliegenden Kompressor-Kühlschrank mit 156 l Volumen (davon 29 l Gefrierabteil). Als abtrennbarer, "dritter Raum" folgt das Raumbad mit Kassettentoilette und separater Dusche sowie das Schlafzimmer. Somit kann das gesamte Heck auch als Ankleidezimmer oder räumlich getrennter Rückzugsort genutzt werden.

Foto: Sunlight

Der T 680 kommt hier mit zwei Einzelbetten im Heck (212/205 x 80 cm), die sich mit einem Einschub zu einer Liegefläche von insgesamt 210 x 168 cm zusammenführen lassen. Optional gibt es bis zu drei weitere Schlafplätze für den Sunlight T 680: einen auf der umgebauten Sitzgruppe (210 x 50 cm), zwei auf dem Hubbett (195 x 110-140 cm). Der Grundriss T 690L folgt dem identisch langen T 680 in der Aufteilung, tauscht aber die Einzelbetten gegen ein Queenbett (195 x 150 cm). Der kürzere T 670S bietet wie der T 680 Einzelbetten, kommt dafür aber mit einem Variobad, das Dusche und WC vereint und so auch das räumliche Trennen des Schlafraums nicht ermöglicht.

Geheizt wird ab Werk mit einer Truma Combi 6-Gasheizung, die sich gegen Aufpreis auch mit Elektroheizstäben ausrüsten lässt und so Gas spart. Der Gaskasten ist für zwei Flaschen (je 11 kg) ausgelegt. Die Dieselheizung beinhaltet auch die Warmwasseraufbereitung (10 l), die sich aus dem 122 l Frischwassertank (Hier gehts zu empfehlenswerten Wasserfiltern) speist. Für Abwasser steht ein 92-l-Tank bereit.

Die Ford-Teilintegrierten um den Sunlight T 680 sind stets in der sogenannten "Adventure Edition" ausgeführt. Das bedeutet, dass Zubehör wie ein Fahrradträger oder eine Markise stets an Bord ist. Zudem gehört zum Paket auch die schwarze Kabinen-Lackierung oder die "Adventure"-Polsterwelt im Innenraum.

Basisfahrzeug: Ford Transit

Der Sunlight T 680 (2024) setzt auf den Ford Transit als technische Basis. Wer den Teilintegrierten ordert, erhält serienmäßig einen 2,0-l-TDCI mit 130 PS (96 kW) und einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Gegen einen Aufpreis von 635 Euro ist der Vierzylinder auch in der leistungsgesteigerten Version mit 165 PS (122 kW) lieferbar, optional anstelle des manuellen Getriebes auch mit einer Achtstufen-Wandlerautomatik. Ab Werk liegt die technisch zulässige Gesamtmasse bei 3500 kg. Wer mehr Zuladung wünscht, bekommt auch das verstärkte Chassis mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 4100 kg.

Auf der Habenseite der Grundausstattung stehen etwa ein Tempomat, eine elektrische Feststellbremse oder ein Spurhalteassistent. Auch eine Einparkhilfe vorne und eine Rückfahrkamera sind bereits serienmäßig an Bord. Für Unterhaltung während der Fahrt gen Urlaubsziel sorgt ein 12-Zoll-Touchscreen, der bereits ab Werk Apple Carplay und Android Auto unterstützt. An den Scheinwerfern erkennt man dann doch, dass das Grundgerüst der aktuellen Transit-Generation aus dem Jahr 2014 stammt. Gegen Aufpreis sind lediglich Bi-Xenon-Scheinwerfer anstelle der serienmäßigen Halogen-Glühbirnen lieferbar. LED gibt es nur in Form des Tagfahrlichts oder der Aufbau-Rückleuchten. Durch die serienmäßige Adventure Line ist auch das Chassis-Paket inklusive Nebelscheinwerfern und einer Klimaanlage im Fahrerhaus inklusive. Aufpreispflichtige Extras sind im Assistent-Paket zusammengefasst und enthalten doppelt beheizte und elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Toter-Winkel-Warner, ein Navigationssystem im Infotainmentsystem, eine Verkehrszeichenerkennung und einen adaptiven Tempomaten.